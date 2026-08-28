Sacha Baron Cohen revive a Ali G y estrena el tráiler de ‘Ali G: Who Iz I?’

Ali G: Who Iz I? presenta su tráiler.

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Sacha Baron Cohen recuperará a Ali G en Ali G: Who Iz I?, cuyo primer tráiler ya fue publicado tras 24 años de ausencia del personaje en la gran pantalla. La película llegará a los cines de Suecia el 23 de octubre y marcará el debut de Cohen como director de un largometraje, además de tenerlo como guionista, productor y protagonista.

Un regreso impulsado por la paternidad

La historia comienza cuando Ali G descubre que su novia, Julie, está embarazada de ocho meses. Ante la inminente llegada del bebé y la necesidad de mantener a una familia más grande, el personaje decide viajar a Estados Unidos para intentar relanzar la carrera que tuvo años atrás.

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El plan no avanza sin obstáculos. Según la sinopsis difundida, Ali G encontrará adversarios que amenazarán tanto su existencia como la de su futuro hijo. El avance combina esa premisa con encuentros incómodos, provocaciones y situaciones construidas alrededor de las reacciones de personas reales.

La paternidad funciona así como el punto de partida para devolver al personaje a la actividad. Cohen ya había recurrido a una idea relacionada con las responsabilidades familiares cuando retomó a Borat, aunque la nueva película traslada ese conflicto a la personalidad, las ambiciones y el lenguaje de Ali G.

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El regreso ocurre 24 años después de Ali G Indahouse, la comedia que llevó al personaje al cine. Ali G había nacido antes como una figura televisiva interpretada por Cohen, con una actitud deliberadamente ignorante y entrevistas basadas en la incomodidad de sus interlocutores.

El formato que conecta a Ali G con Borat y Brüno

Ali G: Who Iz I? utilizará un formato de falso documental o mockumentary, una ficción presentada con recursos visuales y narrativos propios de un documental. La película colocará al protagonista ficticio frente a personas reales que, en muchos casos, desconocen la naturaleza cómica del encuentro.

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Ese método fue central en Borat y Brüno, otros dos personajes de Cohen. Las escenas dependen de la improvisación, la provocación y las respuestas espontáneas de quienes interactúan con el actor. El primer tráiler indica que la nueva producción mantendrá esa estructura en lugar de limitarse a una comedia completamente guionizada con un reparto tradicional.

La elección también diferencia este regreso de Ali G Indahouse, que seguía una narración cinematográfica convencional. La nueva entrega parece más cercana a las producciones posteriores de Cohen, donde la frontera entre actuación y realidad forma parte del chiste y puede generar situaciones deliberadamente tensas.

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Cohen ya había recuperado a uno de sus personajes más conocidos en Borat 2, secuela que trasladó al reportero ficticio a un contexto contemporáneo. Ahora aplicará una ruta parecida a Ali G, aunque con la búsqueda de trabajo y el embarazo de Julie como motores de la trama.

Ali G: Who Iz I? (Captura de tráiler oficial)

Sacha Baron Cohen asume el control creativo

Además de volver a interpretar al protagonista, Sacha Baron Cohen escribió el guion, dirige la película y participa en la producción. Será la primera vez que figure como director de un largometraje, después de una carrera en la que tuvo un papel creativo central en varias comedias encabezadas por sus propios personajes.

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La producción corre a cargo de Four by Two Films Banner, el sello de Cohen. Petr Jákl y Emily Kob aparecen acreditados como productores ejecutivos. Esta concentración de tareas deja el proyecto bajo el control directo del actor, desde la historia hasta la filmación de los encuentros con personas reales.

El tráiler adelanta humor provocador y conversaciones incómodas, dos rasgos asociados con Ali G desde sus primeras apariciones. También muestra que el personaje conserva su forma de hablar, su vestuario y su conducta, pese al tiempo transcurrido desde su última película.

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Por ahora, la fecha confirmada corresponde al estreno en los cines suecos el 23 de octubre. Las fuentes no detallan fechas para otros territorios ni anuncian una plataforma de streaming, por lo que la distribución internacional de Ali G: Who Iz I? permanece pendiente de confirmación.