Jornada financiera: la cautela de Wall Street arrastró a la baja a la Bolsa local y el riesgo país volvió a subir

Los índices norteamericanos cayeron luego del mensaje de Kavin Warsh.

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Los indicadores de las bolsas de Nueva York no pudieron sostener las ganancias al promediar la sesión y terminaron este viernes con pérdidas en un rango de 0,1% a 0,5%, luego de analizado el discurso que pronunció el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Kevin Warsh, en el simposio de banqueros de Jackson Hole, en el estado norteamericano de Wyoming, uno de los eventos financieros más esperados del año.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 0,9%, en los 2.979.472 puntos. Los ADR y acciones de compañías argentinas operados en dólares en Wall Street ofrecieron mayoría de pérdidas, encabezadas por Satellogic (-8,7%).

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Los bonos soberanos de la Argentina operaron con mínima baja promedio de 0,1%, mientras que el riesgo país de JP Morgan subió un entero, a 512 puntos básicos, con una nueva suba de las tasas de retorno de los bonos del Tesoro norteamericano, la base de comparación de este índice.

Tomás Bazzani, analista de Research de MM Investments, puntualizó que “el discurso de Kevin Warsh en Jackson Hole movió con fuerza las expectativas de tasa. La probabilidad implícita de una suba en la reunión del 16 de septiembre, medida por los futuros de fondos federales, pasó de 35,4% el jueves a 57,5% en la tarde del viernes. Veintidós puntos porcentuales en una jornada, contra un rango de entre 35% y 40% en el que se había movido durante la semana previa”.

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“El movimiento tuvo una forma precisa. El rendimiento del Tesoro de EEUU a 2 años subió 14 puntos básicos, el de 3 años 11 y el de 5 años 10. En el otro extremo, el de 20 años subió 3 y el de 30 años otros 3. La curva se aplanó: el tramo corto se movió casi cinco veces lo que el largo”, precisó Bazzani.

Warsh afirmó que la inflación de los EEUU es demasiado alta y que debería ser la prioridad del banco central, al tiempo que presentó por primera vez una evaluación contundente de la economía. Sin embargo, mantuvo su promesa de no ofrecer previsiones futuras.

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“Warsh fue contundente al señalar que aunque las cifras de inflación han mostrado cierto alivio, la tendencia subyacente sigue lejos de consolidarse y reafirmó el compromiso inflexible de llevar los precios al objetivo del 2%. Este discurso catalizó de inmediato las apuestas del mercado monetario, elevando hasta un 50% la probabilidad de una subida de tipos de interés en la reunión de septiembre y enviando los rendimientos de los bonos a corto plazo al alza, mientras que la curva a 10 años escaló hasta el 4,72% (+1%)”, afirmó Laura Torres, directora de Inversiones en IMB Capital Quants.

En otro orden, los precios del petróleo operaron con mínima baja y cristalizaron una caída semanal de 6,5%, mientras los operadores sopesaron el estancamiento de las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán frente a algunos flujos de crudo a través del Estrecho de Ormuz.

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Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte para entregar en noviembre bajaron 0,3%, a USD 88,25 el barril.

En cuanto a las condiciones locales, el equipo de Research de Puente evaluó que “si se mantiene la mejora en la liquidez, las tasas de corto plazo podrían continuar estabilizándose. En el mercado cambiario, se espera que el Gobierno continúe priorizando la estabilidad nominal, especialmente si el dólar global permanece firme”,

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“La acumulación de reservas dependerá de que se sostenga la oferta privada de divisas, dado que las compras recientes del BCRA fueron más moderadas, aunque con una aceleración en el último par de días. Al mismo tiempo, el avance de la agenda legislativa podría influir sobre la confianza y las expectativas; si mejora el clima político, podría reducirse parte de la presión reciente sobre el peso y los activos locales”, añadieron desde Puente.

En el terreno cambiario, el dólar mayorista finalizó a $1.512, sin variación respecto del cierre del jueves, en una rueda con un importante volumen operado de USD 678,6 millones en el segmento de contado.

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“A la apertura se operó en $1.513 y, a partir de allí, se mantuvo en equilibrio durante prácticamente toda la rueda, descomprimiendo por momentos hasta $1.511,50 y recuperando luego hasta alcanzar un máximo diario de $1.514″, detalló Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

“Hasta el momento veníamos viendo un techo de $1.500 en el spot, aunque con la suba la tasa interbancaria -tocando el 28% en la tercera semana del mes-, el Gobierno pareció cambiar de prioridades: el BCRA inyectó liquidez en el mercado, las tasas comprimieron y el tipo de cambio superó los $1.500 pocas ruedas después, mientras que el ‘contad con liquidación’ se ubicó cerca de $1.600″, señalaron los analistas de Balanz.

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Gustavo Ber, economista del Estudio Ber, observó al dólar “más estabilizado tras haberse dejado atrás el fixing, e incluso el BCRA viene encontrando mayor espacio para las compras. Incluso la mayor liquidez, con una licitación ayer liberando más fondos, sigue permitiendo una normalización de las tasas tras la volatilidad reciente, condiciones que resultan favorables para que pueda ir reactivándose el crédito privado, importante para ayudar a la actividad económica”.

El dólar al público finalizó sin cambios, a $1.535 para la venta, según la referencia del Banco Nación, en un máximo nominal por tercer día seguido. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.533,21 para la venta y $1.480,11 para la compra. El dólar blue operó sin variación en los 1.555 pesos.

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El Banco Central compró este viernes USD 82 millones en el mercado mayorista, el 12,1% de la oferta, mientras que las reservas internacionales brutas retrocedieron en USD 1.069 millones, a 49.791 millones dólares.

Afectó a los activos el descenso de 3,3% en la cotización del oro (a USD 4.508,80 la onza) y el movimiento técnico de depósitos de cartera propia de los bancos en cuentas del BCRA, tal como ocurre con cada cierre de ejercicio mensual.

“La compra de dólares del Banco Central se desaceleró, pasando de USD 100 millones diarios en julio a USD 30 millones en agosto. En contrapartida, la emisión de pesos por esta vía se redujo de 3,2 billones a menos de 1 billón. La menor expansión de la base monetaria trajo aparejada una mayor escasez relativa de liquidez, impulsando hacia arriba las tasas en la primera parte del mes”, señaló un informe de la gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia.