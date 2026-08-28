Economía

La mora volvió a crecer en julio, según estimaciones privadas: cómo evolucionan los problemas para pagar de las familias

Si bien en junio se había mantenido estable, desde el sector financiero pronosticaron que la morosidad de los hogares se ubicó por encima de 12,9% en el séptimo mes del año

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La mora se había estabilizado en junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Tras mantenerse prácticamente sin cambios en junio, la mora bancaria de las familias volvió a crecer en julio, según estimaciones privadas. De esta manera, los niveles de irregularidad habrían retomado la tendencia alcista que exhibieron en el último año y medio.

De acuerdo a los cálculos de la consultora 1816 en base a los datos del Banco Central (BCRA), la morosidad total del sector privado no financiero subió de 7,63% en junio a 7,73% el mes pasado, los atrasos de más de 90 días en el segmento de préstamos a hogares aumentó de 12,77% a 12,94%, mientras que la mora de empresas pasó de 3,50% a 3,61 por ciento.

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“Respecto al crédito a familias, la suba de la irregularidad se explicó principalmente por que volvió a descender en términos reales el saldo total de financiaciones. El aspecto positivo es que el saldo en mora, medido también en términos reales, prácticamente no se movió mes contra mes”, detalló el informe de 1816 y recordó que la irregularidad es, en términos prácticos, un ratio entre el saldo moroso y el saldo total.

Bajo estos cálculos, la irregularidad a nivel familiar aumentó en julio respecto a junio en 23 de las principales 30 entidades.

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Entre entidades financieras y no financieras, el total de personas en mora asciende a 5,9 millones. (Infobae)

Por otra parte, los analistas estimaron que la morosidad alcanzó el 33,7% en los préstamos otorgados por entidades no financieras a familias. Este segmento estuvo encabezado por Tarjeta Naranja y Mercado Pago, que en conjunto representan el 54% del total de financiamiento a familias dentro del universo de entidades no financieras.

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Sumando deudores de entidades financieras y no financieras, el total de personas en mora asciende a 5,9 millones, según cifras de la Central de Deudores (Cendeu) del BCRA. En el país, 20,8 millones de individuos mantienen deudas con al menos una entidad, lo que implica que el 28% de los sujetos de crédito presenta algún atraso en sus pagos, según la citada consultora.

A la vez, remarcaron la mayor parte del saldo moroso proviene de deuda irregular con entidades financieras, que representan el 65% del total agregado. Sin embargo, la cantidad de personas en mora es mayor en el segmento de entidades no financieras: 4,2 millones de individuos, frente a los 3 millones registrados en entidades financieras. El informe aclara que para llegar a un número agregado no hay que sumar ambas cifras porque hay individuos en mora con ambos tipos de entidades.

Cuánto deben los argentinos

El análisis también destacó que el saldo promedio de deuda entre quienes están en mora asciende a $4,8 millones en el caso de entidades financieras, mientras que para entidades no financieras la cifra es de 1,2 millones de pesos.

“La mediana de estos saldos es de $1,5 millones en el caso de entidades financieras, de $462.000 en el caso de no financieras y de $626.000 tomando ambos segmentos”, apuntaron. De este modo, la mitad de los deudores en mora —incluyendo ambos tipos de entidades— debe menos de $626.000, lo que equivale a unos USD 414 por persona.

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El saldo promedio de deuda entre quienes se encuentran en situación de mora asciende a 4,8 millones de pesos. (Franco Fafasuli)

Si bien este monto puede parecer bajo, la consultora advirtió que “en el primer trimestre de 2026, la mitad de la población argentina con ingresos —que representa el 62% de la población total— percibía menos de $800.000 mensuales, considerando tanto ingresos laborales como no laborales, como jubilaciones”. Es decir que los $626.000 representaron cerca del 78% de los ingresos.

Por otra parte, el reporte resaltó que “los datos de la Cendeu también reflejan que continuaron incrementándose en julio las refinanciaciones de entidades financieras al sector privado”. “El saldo refinanciado representó el 3,7% del saldo de crédito total a las familias y el 0,8% del saldo de crédito total a las empresas. Estas refinanciaciones, récord en décadas (solo las familias ya refinanciaron deudas por $2,6 billones), deberían ayudar a que la mora vaya bajando en los próximos meses”, precisó.

Cuándo se entra en mora

Según la clasificación del Banco Central, se considera en mora a quienes se encuentran en Situación 3 (atraso de entre 90 y 180 días), Situación 4 (entre 180 días y un año de atraso) o Situación 5 (más de un año de atraso).

En caso de refinanciación, la normativa del BCRA establece que un deudor en Situación 3 debe abonar dos cuotas mensuales consecutivas de su crédito refinanciado para pasar a Situación 2 y dejar de figurar como moroso. Para los deudores en Situación 4, es necesario pagar tres cuotas seguidas para avanzar a Situación 3, y quienes están en Situación 5 también necesitan pagar tres cuotas mensuales para pasar a Situación 4.

Como la reclasificación se realiza de manera escalonada, un deudor en Situación 4 con deuda refinanciada requiere al menos cinco meses para dejar de estar en mora, mientras que en Situación 5 ese plazo se extiende a por lo menos ocho meses.

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