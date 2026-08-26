“La emperatriz divorciada”: primer tráiler y fecha de estreno del esperado kdrama

Un matrimonio imperial, la aparición de un nuevo interés amoroso y una petición de divorcio. Así luce la adaptación a kdrama del famoso webtoon de Naver 'The Remarried Empress' (Disney Plus)

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La historia de una emperatriz que se niega a quedarse de brazos cruzados después de ser traicionada por su esposo ya tiene fecha de estreno. Disney+ presentó el primer tráiler de La emperatriz divorciada (The Remarried Empress), la esperada adaptación del popular webtoon que llevará a la pantalla el complicado romance entre Navier, Sovieshu, Rashta y Heinrey.

El adelanto permite conocer mejor la historia que protagonizan Shin Min-ah, Ju Ji-hoon, Lee Se-young y Lee Jong-suk, y muestra cómo un matrimonio que parecía sólido termina convertido en un escándalo dentro de la corte imperial.

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Al comienzo del tráiler, Navier y Sovieshu todavía parecen disfrutar de su relación. Él incluso le hace una promesa que pronto quedará en entredicho: “No importa qué pase, tú eres mi única esposa”.

Todo cambia con la aparición de Rashta, una esclava fugitiva que llega a la vida del emperador y rápidamente ocupa un lugar privilegiado dentro de la corte. Sovieshu se enamora de ella, mientras Rashta experimenta una transformación radical gracias al afecto del soberano.

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La adaptación de La emperatriz divorciada llevará a la pantalla una historia que acumula cerca de 3.000 millones de visualizaciones. (Disney Plus)

“Nunca imaginé que esto me pasaría a mí”, dice la emperatriz en uno de los momentos del teaser.

Pero la historia no termina con la traición. Cuando aparece Heinrey, el príncipe del reino rival de Occidente, se abre una nueva posibilidad para Navier. El personaje interpretado por Lee Jong-suk es presentado como el “príncipe mujeriego de un reino enemigo” y rápidamente se convierte en una pieza clave dentro de la historia.

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Un webtoon que llega con una enorme expectativa

Esta nueva serie parte con una ventaja considerable: la enorme popularidad de su material original. Según Disney, el webtoon de The Remarried Empress acumula cerca de 3.000 millones de visualizaciones en todo el mundo.

El divorcio imperial será apenas el comienzo de una nueva historia para la protagonista. (Disney Plus)

El éxito de la historia también explica la dimensión de la adaptación. La emperatriz divorciada ha sido presentada como una de las producciones coreanas más ambiciosas de Disney+, con rodaje en distintas locaciones europeas y grandes escenarios construidos para recrear los palacios y el universo de fantasía de la historia.

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La serie tendrá además una presentación especial antes de su llegada al streaming. Tres episodios serán proyectados en octubre durante el Festival Internacional de Cine de Busan, dentro de la sección On Screen.

Quién es quién en ‘La emperatiz divorciada’

Shin Min-ah interpreta a Navier, la emperatriz que deberá reconstruir su vida después de la ruptura de su matrimonio. La actriz es conocida por dramas como My Girlfriend Is a Gumiho, Oh My Venus, Hometown Cha-Cha-Cha y Our Blues.

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Ju Ji-hoon se pone en la piel de Sovieshu, el emperador que abandona a Navier por Rashta. El actor ganó reconocimiento con Educando a la princesa y posteriormente participó en las series de Kingdom y The Trauma Code: Heroes on Call.

Asi lucen los actores protagonistas en los roles de Sovieshu, Rashta y Heinrey. (Disney Plus)

Lee Jong-suk interpreta a Heinrey, el príncipe heredero del reino occidental que aparece en la vida de Navier justo cuando su matrimonio se encuentra en crisis. Entre sus trabajos más conocidos están I Can Hear Your Voice, Pinocchio, W, While You Were Sleeping y Big Mouth.

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Por último, Lee Se-young da vida a Rashta, el personaje cuya llegada al palacio desencadena buena parte del conflicto. La actriz ha protagonizado dramas como The Crowned Clown y The Red Sleeve.

¿Cuándo se estrena y dónde ver ‘La emperatriz divorciada’?

La historia llegará a Disney+ después de conquistar a millones de lectores con su versión de novela web y webtoon (Disney Plus)

La emperatriz divorciada llegará exclusivamente a Disney+ el 4 de noviembre de 2026. La primera temporada tendrá 10 episodios y comenzará con cuatro capítulos disponibles desde el estreno. Después se lanzarán dos episodios cada miércoles, hasta llegar al final de temporada el 25 de noviembre.

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