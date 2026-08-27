El castigo que le costó a Espinoza la broma de "farmear aura": el duro comunicado

El árbitro Fernando Espinoza se dirige a los capitanes de Belgrano y Defensa y Justicia en el campo de juego. Espinoza muestra una moneda, gesticula y luego la coloca sobre su muñeca. Los jugadores observan y, posteriormente, se estrechan las manos. El escenario incluye una valla con múltiples patrocinadores. Este segmento forma parte de la previa de un partido de fútbol, mostrando una interacción singular entre el árbitro y los equipos. Se observa un balón de fútbol en el césped.

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Un video viral y una interna que sacude al arbitraje argentino: Fernando Espinoza fue excluido de las designaciones para la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol tras protagonizar un insólito episodio en el sorteo de capitanes del partido entre Belgrano y Defensa y Justicia, en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Todo comenzó el pasado domingo, durante el sorteo previo al encuentro entre el Pirata y el Halcón en el estadio Julio César Villagra de Córdoba. Espinoza presentó una moneda con los escudos de los dos equipos y les preguntó a los capitanes Lisandro López (Belgrano) y Leandro Fernández (Defensa y Justicia) si querían hacer “una competencia de farmear aura”, en alusión directa a una tendencia viral de las redes sociales. La escena fue captada por las cámaras y se difundió con rapidez, con millones de reproducciones en distintas plataformas digitales.

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Fernando Espinoza fue excluido de las designaciones de la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 tras el video viral del sorteo entre Belgrano y Defensa y Justicia. (FotoBaires)

La expresión “farmear aura” proviene de la jerga de internet y los videojuegos, y describe la acción de acumular carisma o presencia mediante actitudes y poses frente a otros. Mientras los relatores de ESPN Premium calificaron el momento como “el mejor sorteo del campeonato”, en las oficinas de la Dirección Nacional de Arbitraje (DNA) la reacción fue bien distinta.

Días antes del partido, la DNA había enviado a todos los árbitros un comunicado en el que fijaba pautas estrictas para la ceremonia del sorteo. El texto indicaba: “Se informa a todos los árbitros que queda terminantemente prohibido realizar cualquier tipo de expresión, comentario o manifestación ajena a la ceremonia del sorteo, debiendo llevarse a cabo dicho procedimiento con la seriedad, formalidad y profesionalismo que corresponde”. El mismo documento prohibía el uso de monedas con inscripciones o elementos “jocosos o inapropiados”, salvo autorización expresa en partidos finales.

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El comunicado de la Dirección Nacional de Arbitraje

Para la conducción de la DNA, liderada por Federico Beligoy y su gerente técnico Fernando Rapallini —ambos designados por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia—, la actuación de Espinoza no fue un gesto espontáneo sino una afrenta deliberada a una orden ya impartida. El castigo fue inmediato: el árbitro mendocino de 42 años no fue incluido en ninguna de las 90 designaciones de la fecha 7, que arranca el viernes 29 de agosto con los encuentros Unión vs. Sarmiento y Boca vs. Lanús.

Además de sus funciones como árbitro principal en la Primera División, Espinoza es presidente de la Asociación Civil Árbitros Mendocinos Asociados (ACAMA) y secretario de Cultura y Deportes de la Unión de Árbitros Deportivos de la República Argentina (UADA).

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La fecha 7 del Torneo Clausura se extiende del viernes 29 al lunes 1° de septiembre e incluye compromisos como Banfield vs. River Plate, Independiente Rivadavia vs. Racing Club e Instituto vs. San Lorenzo, todos sin la presencia de Espinoza entre los árbitros designados.