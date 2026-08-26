Kevin Costner se despide de Dolly Parton y recuerda el vínculo que los unió con “I Will Always Love You”

"I Will Always Love You" es una de las canciones más recordadas de Dolly Parton, sobre todo por la reinterpretación que hizo Whitney Houston en 1992

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Kevin Costner recordó a Dolly Parton tras la muerte de la cantante y compositora, ocurrida el 25 de agosto a los 80 años.

El actor publicó un mensaje en sus historias de Instagram en el que agradeció a la artista por haber confiado en él para incorporar su canción “I Will Always Love You” a la película El guardaespaldas, estrenada en 1992.

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Costner, de 71 años, escribió en su publicación que no podía dejar de preguntarse dónde se había ido Parton y describió el momento como uno en el que todos habían quedado sin palabras.

“¡Dios mío! ¿Dónde te has ido, Dolly? Todos estamos sin aliento. La sensación de quién eres y quién fuiste está tan cerca. Todos nos hemos detenido un momento a pensar en el milagro que fuiste”, escribió.

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En su mensaje, Kevin Costner también agradeció a Dolly Parton por haber confiado en él para utilizar “I Will Always Love You” y destacó su manera de actuar.

Kevin Costner le dedicó un emotivo mensaje a Dolly Parton tras su muerte. (Instagram)

“Gracias por confiarme ‘I Will Always Love You’. Tan generosa en todo. Estamos todos desconsolados en este momento. Perdónanos, pero te extrañaremos mucho. Muchísimo”, concluyó.

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Cabe recordar que el actor protagonizó y produjo El guardaespaldas, película en la que Whitney Houston interpretó a Rachel Marron, una estrella de la música amenazada por un acosador.

Costner interpretó a Frank Farmer, el guardaespaldas contratado para protegerla. La historia presenta inicialmente una relación conflictiva entre ambos personajes que posteriormente se convierte en un vínculo romántico.

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El artista se había involucrado en el proyecto desde 1985, cuando aceptó producirlo y protagonizarlo, por lo que la incorporación de Houston planteó la necesidad de incluir más canciones en la película.

Kevin Costner se involucró en la película varios años antes del inicio de su rodaje. (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

Clive Davis, entonces responsable de Arista Records, sello discográfico de la cantante, impulsó la incorporación de material musical al filme.

La elección de la canción que cerraría la película representó uno de los principales retos del proyecto. Finalmente, el equipo optó por “I Will Always Love You”, composición que Parton había escrito y publicado en 1974.

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Dolly Parton creó originalmente la canción como una despedida a Porter Wagoner, su socio profesional y mentor, cuando decidió abandonar el programa televisivo que ambos realizaban.

En una entrevista con CMT en 2011, Parton explicó que Kevin Costner y su secretaria eran quienes habían mostrado interés en la canción, luego de que otro tema considerado para la película no pudiera utilizarse.

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Dolly Parton recordó el momento exacto en el que descubrió que Whitney Houston interpretaría su canción. (REUTERS/Jerome Miron-USA TODAY Sports)

“Tenían otra canción pensada para ese lugar, y alguien había grabado la que iban a usar. Estaban en pánico a última hora. Así que me preguntaron por la canción. Se la envié. Y no volví a saber nada”.

En 2003, durante una aparición en Larry King Live, la cantante también relató el momento en que escuchó por primera vez la versión grabada por Whitney Houston en la radio.

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“Pasaron meses y no volví a saber nada del tema, ni siquiera había pensado mucho en ello, y un día iba en el coche, encendí la radio y la oí empezar a cantar a capela, algo así como ‘If I should stay’”, recordó.

Y añadió: “Y me tomó como unos segundos. Pensé: ‘¿Qué es eso? Me suena mucho’. Cuando empezó a cantar ‘Siempre te amaré’, casi me da un infarto y me muero, casi me destrozo”.

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La versión de Houston se convirtió en uno de los elementos centrales de El guardaespaldas. La banda sonora de la película alcanzó el puesto de álbum de banda sonora más vendido de la historia y también se convirtió en el álbum más vendido de una artista femenina y en el más vendido de la década.

Whitney Houston interpretó el tema "I Will Always Love You" en la película 'El guardaespaldas'. (YouTube)

Incluso, Houston recibió dos premios Grammy por la grabación: Mejor Grabación del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina.

Además de su impacto musical, El guardaespaldas obtuvo resultados destacados en taquilla, con una recaudación superior a los 400 millones de dólares a nivel internacional. Dos canciones de la película fueron nominadas al Óscar a Mejor Canción Original.