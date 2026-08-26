Entretenimiento

Kevin Costner se despide de Dolly Parton y recuerda el vínculo que los unió con “I Will Always Love You”

La canción, escrita por la artista en 1974, fue elegida para cerrar la película ‘El guardaespaldas’ y posteriormente ganó dos premios Grammy en la versión de Whitney Houston

"I Will Always Love You" es una de las canciones más recordadas de Dolly Parton, sobre todo por la reinterpretación que hizo Whitney Houston en 1992
Guardar

Kevin Costner recordó a Dolly Parton tras la muerte de la cantante y compositora, ocurrida el 25 de agosto a los 80 años.

El actor publicó un mensaje en sus historias de Instagram en el que agradeció a la artista por haber confiado en él para incorporar su canción “I Will Always Love You” a la película El guardaespaldas, estrenada en 1992.

PUBLICIDAD

Costner, de 71 años, escribió en su publicación que no podía dejar de preguntarse dónde se había ido Parton y describió el momento como uno en el que todos habían quedado sin palabras.

“¡Dios mío! ¿Dónde te has ido, Dolly? Todos estamos sin aliento. La sensación de quién eres y quién fuiste está tan cerca. Todos nos hemos detenido un momento a pensar en el milagro que fuiste”, escribió.

PUBLICIDAD

En su mensaje, Kevin Costner también agradeció a Dolly Parton por haber confiado en él para utilizar “I Will Always Love You” y destacó su manera de actuar.

Kevin Costner le dedicó un emotivo mensaje a Dolly Parton tras su muerte. (Instagram)
Kevin Costner le dedicó un emotivo mensaje a Dolly Parton tras su muerte. (Instagram)

Gracias por confiarme ‘I Will Always Love You’. Tan generosa en todo. Estamos todos desconsolados en este momento. Perdónanos, pero te extrañaremos mucho. Muchísimo”, concluyó.

Cabe recordar que el actor protagonizó y produjo El guardaespaldas, película en la que Whitney Houston interpretó a Rachel Marron, una estrella de la música amenazada por un acosador.

Costner interpretó a Frank Farmer, el guardaespaldas contratado para protegerla. La historia presenta inicialmente una relación conflictiva entre ambos personajes que posteriormente se convierte en un vínculo romántico.

El artista se había involucrado en el proyecto desde 1985, cuando aceptó producirlo y protagonizarlo, por lo que la incorporación de Houston planteó la necesidad de incluir más canciones en la película.

Kevin Costner
Kevin Costner se involucró en la película varios años antes del inicio de su rodaje. (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

Clive Davis, entonces responsable de Arista Records, sello discográfico de la cantante, impulsó la incorporación de material musical al filme.

La elección de la canción que cerraría la película representó uno de los principales retos del proyecto. Finalmente, el equipo optó por “I Will Always Love You”, composición que Parton había escrito y publicado en 1974.

Dolly Parton creó originalmente la canción como una despedida a Porter Wagoner, su socio profesional y mentor, cuando decidió abandonar el programa televisivo que ambos realizaban.

En una entrevista con CMT en 2011, Parton explicó que Kevin Costner y su secretaria eran quienes habían mostrado interés en la canción, luego de que otro tema considerado para la película no pudiera utilizarse.

Dolly Parton
Dolly Parton recordó el momento exacto en el que descubrió que Whitney Houston interpretaría su canción. (REUTERS/Jerome Miron-USA TODAY Sports)

“Tenían otra canción pensada para ese lugar, y alguien había grabado la que iban a usar. Estaban en pánico a última hora. Así que me preguntaron por la canción. Se la envié. Y no volví a saber nada”.

En 2003, durante una aparición en Larry King Live, la cantante también relató el momento en que escuchó por primera vez la versión grabada por Whitney Houston en la radio.

“Pasaron meses y no volví a saber nada del tema, ni siquiera había pensado mucho en ello, y un día iba en el coche, encendí la radio y la oí empezar a cantar a capela, algo así como ‘If I should stay’”, recordó.

Y añadió: “Y me tomó como unos segundos. Pensé: ‘¿Qué es eso? Me suena mucho’. Cuando empezó a cantar ‘Siempre te amaré’, casi me da un infarto y me muero, casi me destrozo”.

La versión de Houston se convirtió en uno de los elementos centrales de El guardaespaldas. La banda sonora de la película alcanzó el puesto de álbum de banda sonora más vendido de la historia y también se convirtió en el álbum más vendido de una artista femenina y en el más vendido de la década.

Whitney Houston interpretó el tema "I Will Always Love You" en la película 'El guardaespaldas'. (YouTube)

Incluso, Houston recibió dos premios Grammy por la grabación: Mejor Grabación del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina.

Además de su impacto musical, El guardaespaldas obtuvo resultados destacados en taquilla, con una recaudación superior a los 400 millones de dólares a nivel internacional. Dos canciones de la película fueron nominadas al Óscar a Mejor Canción Original.

Temas Relacionados

Kevin CostnerDolly PartonI Will Always Love YouEl guardaespaldasWhitney Houstonestrellas de Hollywoodentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El derrame cerebral que cambió la vida de Tim Curry: “Mi cráneo fue destrozado para salvarme”

El intérprete sobrevivió a un grave accidente cerebrovascular que le dejó problemas de movilidad y secuelas permanentes

El derrame cerebral que cambió la vida de Tim Curry: “Mi cráneo fue destrozado para salvarme”

De la depresión por el rol perdido hasta una reivindicación inesperada: Brandon Routh y su camino junto a Superman

En una extensa charla con Cole Haddon, en el podcast 5AM Story Talk, el actor repasó las coincidencias que lo llevaron al papel, el golpe del fracaso comercial y el reencuentro con el personaje en Crisis on Infinite Earths

De la depresión por el rol perdido hasta una reivindicación inesperada: Brandon Routh y su camino junto a Superman

Detrás de los escenarios: el legado de Dolly Parton más allá de la música country

336 millones de libros, un hospital que llevará su nombre y una vacuna que ella misma financió son algunas de las acciones filantrópicas que definieron la vida de la cantante recientemente fallecida

Detrás de los escenarios: el legado de Dolly Parton más allá de la música country

Miley Cyrus se pronuncia por primera vez tras la muerte de su madrina, Dolly Parton: “Tengo un ángel a mi lado, siempre lo he tenido”

La intérprete de “Flowers” le dedicó un mensaje en el que reveló una de sus últimas conversaciones

Miley Cyrus se pronuncia por primera vez tras la muerte de su madrina, Dolly Parton: “Tengo un ángel a mi lado, siempre lo he tenido”

“Spider-Man” supera los 858 millones de dólares, destrona a “Avengers: Endgame” y queda cerca del récord histórico de taquilla

La cinta protagonizada por Tom Holland se convirtió en el nuevo fenómeno de los cines estadounidenses tras cuatro semanas en cartelera y mantiene un ritmo de ingresos excepcional

“Spider-Man” supera los 858 millones de dólares, destrona a “Avengers: Endgame” y queda cerca del récord histórico de taquilla

DEPORTES

Más control ejecutivo y otra lógica deportiva, el nuevo esquema que prepara el equipo de Ryan Reynolds

Más control ejecutivo y otra lógica deportiva, el nuevo esquema que prepara el equipo de Ryan Reynolds

El movimiento tras bambalinas del Atlético Madrid en el mercado que podría destrabar la salida de Julián Álvarez

River Plate se jugará el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

Un club de la Premier League trabaja a contrarreloj para habilitar su estadio

Del ascenso a jugar la Champions League en menos de una década: la historia del Sabah FK

TELESHOW

Entre el gimnasio y la cámara retro: Oriana Sabatini sorprendió con fotos íntimas de su jornada deportiva

Entre el gimnasio y la cámara retro: Oriana Sabatini sorprendió con fotos íntimas de su jornada deportiva

Marta Fort opinó sin filtro sobre la separación de La Joaqui y Luck Ra: “Él es un villero que canta”

Edith Hermida se sinceró sobre su vida íntima: “No es fácil estar con alguien como yo”

Fue parte de La Voz Argentina, se presentó en Popstars y emocionó a Ángela Torres: “Vi un video tuyo y no me rendí”

Sofía Gala habló del enojo de la familia de Luis Vadalá con la serie de Moria Casán: “Fueron muy amables con él”

INFOBAE AMÉRICA

Riada en Nepal: qué es este fenómeno y por qué un solo golpe de agua puede arrasar pueblos enteros

Riada en Nepal: qué es este fenómeno y por qué un solo golpe de agua puede arrasar pueblos enteros

EE. UU. cambia las reglas para obtener la Green Card: estos son los nuevos requisitos que deberán cumplir los solicitantes

La señora de los libros: cómo Dolly Parton construyó el programa de lectura infantil más grande del mundo

Robo de película a un banco en Uruguay: los delincuentes se fugaron con USD 420 mil

Retiran del mercado donas de chocolate vendidas en tiendas y plataformas online por leche no declarada que puede provocar reacciones graves