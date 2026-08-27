La inversión pública de El Salvador ejecutó solo el 27.98% del presupuesto a junio de 2026, detalla investigación

El Salvador: El estancamiento de la inversión pública y el aumento de la deuda marcan la coyuntura fiscal a junio de 2026 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

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La economía salvadoreña llegó a la mitad de 2026 con señales de rigidez fiscal, bajo nivel de ejecución en la inversión pública y un endeudamiento en ascenso.

Un informe del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de El Salvador (UES), basado en datos oficiales del Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Reserva, advirtió sobre rezagos en áreas clave y presión financiera sobre las finanzas estatales.

Entre enero y junio, el sector público ejecutó solo el 27.98% de los recursos previstos para inversión pública, equivalente a USD 786,5 millones de los USD 2,815.47 millones programados. Aunque la cifra representó un aumento del 20% respecto del mismo período de 2025, el avance se mantuvo muy por debajo del cronograma oficial.

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El informe identificó que el 70.73% del presupuesto de desarrollo social no se ejecutó. Las áreas más rezagadas fueron salud, donde solo se desembolsó el 10.35% del presupuesto; agua potable y alcantarillado, con una ejecución del 5,67%; asistencia social, con apenas el 3% ejecutado; y educación y cultura, con un avance del 29.27%.

La ejecución del presupuesto de inversión pública en El Salvador alcanzó el 27,98% a junio de 2026 y mantiene pendiente de uso más del 70% de los fondos asignados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inversión y gasto público

En el área económica, el sector transporte y almacenaje ejecutó USD 250.78 millones de los USD 890.57 millones previstos, lo que representó una subejecución del 71.84%. El sector energía registró un avance del 1.28%.

El gasto total del Sector Público No Financiero alcanzó USD 6,160.41 millones al cierre de junio, con un crecimiento del 4.2%. El 82.1% correspondió a gastos corrientes, principalmente remuneraciones, bienes y servicios. Solo el 14.4% del gasto se destinó a inversión y capital.

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El servicio de la deuda pública absorbió USD 1,147.2 millones, de los cuales USD 936.4 millones correspondieron al pago de intereses. El pago de capital se redujo, pero los intereses aumentaron, en línea con el crecimiento del saldo total de la deuda.

Ingresos y deuda

Los ingresos del Sector Público No Financiero sumaron USD 6,160.4 millones, de los cuales el 91.5% provino de ingresos corrientes, especialmente tributarios, como IVA y renta. Los ingresos crecieron un 12.1% respecto del año anterior, mientras las donaciones y los desembolsos externos mostraron una caída.

Los ingresos del sector público no financiero de El Salvador crecieron un 12,1 % y la deuda pública alcanzó los 34.179,4 millones de dólares, según datos publicados por Infobae. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cuenta corriente cerró con un saldo positivo de USD 577,9 millones, pero la cuenta de capital presentó un déficit de USD 880,4 millones, cubierto por financiamiento neto, principalmente externo.

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La deuda pública totalizó USD 34,179.4 millones, con un incremento del 5.9% respecto de 2025. El aumento se concentró en la deuda de largo plazo, que creció en USD 979.5 millones. La deuda previsional alcanzó USD 11,669.85 millones, un 7.3% más que el año anterior.

Comercio exterior, reservas y crédito

La balanza comercial siguió negativa, con un déficit de USD 5,919.14 millones, pese a un aumento del 4.13% en exportaciones y del 8.77% en importaciones.

El saldo de remesas familiares alcanzó USD 5.060,6 millones, un 4.53% más que el año anterior, aunque con tendencia a la desaceleración por factores migratorios y laborales en Estados Unidos.

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Las reservas internacionales netas se ubicaron en USD 5,167.43 millones, un crecimiento del 21.9% en relación con 2025, apoyadas por el alza de remesas y el financiamiento externo.

El crédito bancario creció 8.5% y alcanzó USD 21,804.4 millones. El principal destino fue el consumo, seguido de comercio y servicios, mientras que el financiamiento agropecuario mostró una caída del 1.6%.