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Crimson Desert Enhanced suma nuevas cinemáticas, diálogos y doblaje en español

La actualización gratuita ya se puede descargar e incorpora voces en español, francés, alemán, japonés y portugués

Crimson Desert Enhanced presenta su tráiler.
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Pearl Abyss presentó Crimson Desert Enhanced, una actualización gratuita que lleva el juego a la versión 2.0 y ya está disponible para descargar. Anunciada mediante un tráiler durante Opening Night Live de Gamescom, la nueva versión renueva la historia con escenas cinemáticas, diálogos y doblaje en cinco idiomas, incluido el español.

Una historia renovada tras las críticas

Uno de los cuestionamientos que recibió Crimson Desert desde su lanzamiento estuvo relacionado con su historia, descrita inicialmente como escasa o prácticamente inexistente. Pearl Abyss busca responder a esas críticas mediante una revisión centrada en la forma de presentar y conectar los acontecimientos.

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La versión 2.0 incorpora nuevas escenas cinemáticas y diálogos. Según el estudio, el objetivo es “reforzar el flujo narrativo de la historia” y mejorar su coherencia. Las cinemáticas son secuencias dirigidas que interrumpen o acompañan la jugabilidad para desarrollar personajes, conflictos y momentos centrales del argumento.

El material presentado en Gamescom permite ver parte de estos cambios, aunque Pearl Abyss no detalló cuántas escenas fueron añadidas ni qué segmentos de la campaña recibieron modificaciones. Tampoco se especificó si la actualización altera misiones o mecánicas: la información difundida se concentra en la narración, las conversaciones y la presentación de la historia.

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Crimson Desert Enhanced llega después de varias actualizaciones con mejoras y contenido. En este caso, el cambio principal está dirigido a un punto que había generado críticas desde el estreno, en lugar de sumar únicamente actividades o ajustes técnicos.

Doblaje en español y otros cuatro idiomas

La actualización añade doblaje en español, francés, alemán, japonés y portugués brasileño. Esto permite escuchar los diálogos con voces grabadas en esos idiomas, una alternativa distinta a limitar la localización a textos y subtítulos.

La incorporación amplía las opciones para jugadores de España y Latinoamérica, junto con públicos de otros mercados. Pearl Abyss no informó si las cinco pistas de audio requieren una descarga separada o si están incluidas directamente dentro del paquete de actualización.

El doblaje también acompaña la renovación narrativa. Al sumar nuevas conversaciones y escenas, el estudio integra las voces localizadas a la versión revisada de la historia, aunque no publicó detalles sobre el reparto de actores de cada idioma.

Crimson Desert - Portadas
Crimson Desert - Portadas

Primer descuento en todas las plataformas digitales

Para acompañar el lanzamiento de la versión 2.0, Pearl Abyss anunció el primer descuento de Crimson Desert en todas sus plataformas de distribución digital. La rebaja es del 20% y permanecerá activa hasta el 9 de septiembre.

La promoción alcanza las versiones para PlayStation 5, Xbox Series, PC y Mac. La actualización Crimson Desert Enhanced es gratuita para quienes ya tienen el juego, mientras que el descuento se aplica a la compra del título completo.

Pearl Abyss no comunicó extensiones para la promoción, por lo que el precio rebajado en las tiendas digitales finalizará el 9 de septiembre.

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