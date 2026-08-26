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Quentin Tarantino arremete contra el cine de los años 80: “Fueron bastante malos”

El director de ‘Pulp Fiction’ comparó las producciones de aquella década con el cine actual

Quentin Tarantino
Quentin Tarantino compara el cine actual con los años 80. (REUTERS)
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Quentin Tarantino volvió a pronunciarse sobre la evolución del cine y dirigió parte de sus críticas hacia las producciones de la década de los años 80.

En un artículo publicado en la revista Sight & Sound, el director de Pulp Fiction comparó aquella etapa de Hollywood con el cine producido durante los últimos seis años y sostuvo que la calidad de las películas de la actualidad hace que las de los años 80 parezcan superiores.

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Tarantino señaló que los problemas que identifica actualmente en Hollywood no son nuevos y que durante los años 80 también encontró deficiencias en las producciones de la época.

Según explicó, en aquella década era frecuente que algunas películas partieran de premisas interesantes pero perdieran fuerza durante su desarrollo o presentaran finales que no estaban a la altura del planteamiento inicial.

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Quentin Tarantino aseguró que las premisas de las películas de los años 80 no eran impresionantes. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Quentin Tarantino aseguró que las premisas de las películas de los años 80 no eran impresionantes. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Esta no es la primera vez que las cosas van mal. Los años 80 también fueron bastante malos. En aquella época, si una película se autodestruía, abandonaba su interesante premisa o simplemente se quedaba sin fuelle en los últimos 20 minutos, ni siquiera se le reprochaba eso”, afirmó.

Y añadió: “Esperar que las películas de los 80 no tuvieran malos finales era pedir demasiado. Si no les perdonabas los malos finales, simplemente no te gustaría nada. Mejor deja de ir al cine”.

El cineasta estableció además una diferencia entre su percepción de aquella década y su relación actual con las películas.

Durante los años 80, Quentin Tarantino era un joven que aspiraba a desarrollar una carrera como director y pasaba buena parte de su tiempo viendo películas en salas de cine. Esa experiencia, según explicó, influyó en su disposición a aceptar los problemas que encontraba en las producciones de entonces.

Quentin Tarantino admitió que realmente le gustaba ir al cine en los años 80. (Foto: Reuters)
Quentin Tarantino admitió que realmente le gustaba ir al cine en los años 80. (Foto: Reuters)

“Bueno, en los 80 los perdoné porque me encantaba ir al cine. Sin embargo, hoy prefiero leer un libro. Me generan más desprecio que admiración las películas que se hacen hoy en día. Lo cual es comprensible, porque en comparación, las películas de los últimos seis años hacen que los 80 parezcan los 30”, sostuvo.

La comparación forma parte de las opiniones que Tarantino ha expresado durante los últimos años sobre diferentes periodos de la historia cinematográfica. El director ha hablado en varias ocasiones sobre sus preferencias y sobre las épocas que considera más relevantes dentro de Hollywood.

En noviembre de 2022, durante un episodio del podcast The Video Archives, que conducía junto a Roger Avary, Quentin Tarantino ya había cuestionado de manera directa el cine producido durante los años 80. El programa analizaba en aquella ocasión Star 80, película dirigida por Bob Fosse en 1983.

Quentin Tarantino ha criticado el cine de los años 80 en diferentes ocasiones. REUTERS/Sarah Meyssonnier
Quentin Tarantino ha criticado el cine de los años 80 en diferentes ocasiones. REUTERS/Sarah Meyssonnier

“Aunque la década de los 80 fue la época en la que probablemente vi más películas en mi vida que nunca, al menos en lo que respecta a ir al cine, junto con el cine de los años 50 creo honestamente que las películas de los años 80 son las peores de la historia de Hollywood. ¡Eso sin contar con la era actual!”, declaró.

Las nuevas declaraciones retoman, por tanto, una posición que Tarantino ya había expresado públicamente. Su valoración se centra en aspectos relacionados con la construcción de las historias, particularmente en la manera en que algunas películas de los años 80 desarrollaban sus argumentos y resolvían sus tramas.

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