Entretenimiento

Ryan Gosling prepara una nueva película de ‘Los Picapiedra’ centrada en Bam-Bam

El actor y su socia de producción Jessie Henderson desarrollan para Warner Bros. una película de acción real centrada en la versión adulta del hijo de Pablo y Betty Marmol

Ryan Gosling prepara el regreso de 'Los Picapiedra' al cine con Bam-Bam como protagonista.
Ryan Gosling prepara el regreso de 'Los Picapiedra' al cine con Bam-Bam como protagonista.
Guardar

Ryan Gosling y Jessie Henderson, su socia de producción en Open Invite, trabajan en las primeras etapas de desarrollo de una nueva película de acción real basada en Los Picapiedra, de Warner Bros.

De acuerdo con información difundida sobre el proyecto, la historia estaría centrada en Bam-Bam Marmol, el hijo de Pablo y Betty Marmol, en su etapa adulta.

PUBLICIDAD

El proyecto se encuentra todavía en una fase inicial, así que Gosling y Henderson están buscando a un guionista para desarrollar el largometraje. Por el momento, no se han anunciado director, reparto adicional ni fecha de estreno.

La propuesta recuperaría a uno de los personajes secundarios de la serie animada original y lo colocaría como protagonista. Bam-Bam apareció inicialmente como el hijo adoptivo de Pablo y Betty Marmol y era conocido por su gran fuerza física, así como por llevar un garrote de gran tamaño.

PUBLICIDAD

Bam-Bam es conocido en 'Los Picapiedra' por su gran fuerza física. (Captura de video)
Bam-Bam es conocido en 'Los Picapiedra' por su gran fuerza física. (Captura de video)

El personaje ya tuvo una versión adolescente en The Pebbles and Bamm-Bamm Show, serie animada emitida por CBS entre 1971 y 1972.

En aquella producción, Bam-Bam asistía a la escuela secundaria Bedrock High School, tenía una relación sentimental con Pebbles Picapiedra y conseguía su primer empleo. Ambos personajes también formaban parte de una banda llamada Bedrock Rockers.

Pedro y Wilma Picapiedra, así como Pablo y Betty Marmol, aparecían como personajes invitados en la serie, que representó la primera ocasión en la que Bamm-Bamm y Pebbles fueron mostrados como adolescentes.

Los Picapiedra fue creada por Hanna-Barbera y se estrenó originalmente en televisión en la década de 1960. La serie está ambientada en la ciudad prehistórica de Bedrock y sigue principalmente a Pedro Picapiedra, Wilma, Pablo y Betty.

La franquicia ya fue trasladada al cine en formato de acción real en dos ocasiones. La primera fue Los Picapiedra, estrenada en 1994 y dirigida por Brian Levant.

Los Picapiedras
El primer live action de Los Picapiedra se estrenó en 1994.

La película contó con John Goodman como Pedro Picapiedra, Rick Moranis como Pablo Marmol, Elizabeth Perkins como Wilma Picapiedra y Rosie O’Donnell como Betty Marmol.

En 2000 llegó Los Picapiedra van a Viva Rock Vegas, una nueva producción que funcionó como precuela y presentó a un reparto diferente. Mark Addy interpretó a Pedro, Stephen Baldwin a Pablo, Kristen Johnston a Wilma y Jane Krakowski a Betty. Entre ambas películas recaudaron aproximadamente 401 millones de dólares en la taquilla mundial.

El posible nuevo proyecto se suma a la actividad de Ryan Gosling como productor y actor. El intérprete y Henderson también producen Love of Your Life, un drama romántico dirigido por Rachel Morrison y protagonizado por Margaret Qualley, Aaron Pierre, Patrick Schwarzenegger, Gabriel Basso y Catherine Keener.

La película tiene previsto su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Gosling también protagonizó y produjo Project Hail Mary, producción de Amazon MGM Studios dirigida por Christopher Miller y Phil Lord. La película alcanzó una recaudación mundial de 684 millones de dólares y se encuentra en proceso de una campaña de premios.

Ryan Gosling en 'Proyecto Salvación'.
Ryan Gosling recientemente protagonizó 'Project Hail Mary'. (MGM)

El actor también tiene previsto volver a trabajar con el director Shawn Levy. Ambos colaborarán después de Star Wars: Starfighter en el reinicio de Ghost Rider, producción de Marvel Studios prevista para 2028.

Además, Ryan Gosling continúa vinculado a una posible secuela de Barbie. El actor, Margot Robbie, la directora Greta Gerwig y Mattel mantienen conversaciones con Warner Bros. para continuar la historia de la película estrenada en 2023, que recaudó 1.44 mil millones de dólares a nivel mundial y se convirtió en la producción más taquillera en la historia del estudio.

Temas Relacionados

Ryan GoslingLos PicapiedraBam-Bamestrellas de Hollywoodentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quentin Tarantino arremete contra el cine de los años 80: “Fueron bastante malos”

El director de ‘Pulp Fiction’ comparó las producciones de aquella década con el cine actual

Quentin Tarantino arremete contra el cine de los años 80: “Fueron bastante malos”

Avanza la secuela de “Cómo perder a un chico en 10 días” que podría reunir a Hudson y McConaughey tras 23 años

El proyecto avanza en Paramount con la actriz como productora, en medio de la tendencia de Hollywood por recuperar los títulos más queridos de los años 2000, aunque el equipo creativo y el elenco todavía no están definidos

Avanza la secuela de “Cómo perder a un chico en 10 días” que podría reunir a Hudson y McConaughey tras 23 años

El ultimátum de Toriyama a su editorial que cambió Dragon Ball para siempre

El creador del manga se enfrentó a su editor por una decisión que consideraba clave para el futuro de la historia y que terminó redefiniendo al protagonista de la franquicia

El ultimátum de Toriyama a su editorial que cambió Dragon Ball para siempre

Sandra Bullock cuenta cómo la enfermedad de Bryan Randall cambió su carrera en Hollywood: “No tengo nada que dar”

La actriz contó que decidió poner en pausa su carrera después de una jornada de rodaje durante la enfermedad de su pareja

Sandra Bullock cuenta cómo la enfermedad de Bryan Randall cambió su carrera en Hollywood: “No tengo nada que dar”

Los últimos días de Dolly Parton: la cantante había sido hospitalizada antes de morir

Parton aseguró que seguía “recuperándose y trabajando” apenas días antes de su fallecimiento

Los últimos días de Dolly Parton: la cantante había sido hospitalizada antes de morir

DEPORTES

Leandro Petersen lanza TAI y apunta a liderar el mercado global de marcas: “Quiero que sea una empresa referente”

Leandro Petersen lanza TAI y apunta a liderar el mercado global de marcas: “Quiero que sea una empresa referente”

Los millones que “reservó” el Barcelona para una última oferta por Julián Álvarez antes del cierre del libro de pases

River Plate anunció la rescisión del contrato de Germán Pezzella: el sentido mensaje del defensor

El sueño del argentino Tito Petruzzella en la UFC duró 35 segundos: sufrió un impactante KO y no pudo firmar su primer contrato

La fuerte sentencia del técnico de España sobre las sanciones a los jugadores de Argentina por los incidentes en la final del Mundial

TELESHOW

El homenaje de Fátima Florez a Dolly Parton por la muerte de la diva del country: “Eterna”

El homenaje de Fátima Florez a Dolly Parton por la muerte de la diva del country: “Eterna”

Eliana Guercio apuntó contra Ximena Capristo y recordó la dura situación que le hizo vivir: “Me quise tirar por el balcón”

Las sensuales fotos de Julieta Poggio y Sofía “La Reini” Gonet, inspiradas en Shakira y Rihanna

Marcela Kloosterboer vuelve a la ficción: “Tenía ganas de probar un formato nuevo”

Sofía Clerici mostró de nuevo su pancita de embarazada y sumó una postal más íntima desde su vestidor

INFOBAE AMÉRICA

¿Cómo operó la seguridad cubana dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo?

¿Cómo operó la seguridad cubana dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo?

El Gobierno de Panamá declara el estado de emergencia nacional por los efectos de El Niño

Así planeó Moisés Torres Puig su salida de la delegación de Cuba en Santo Domingo 2026

En Panamá un hombre asesina a una mujer embarazada luego de lanzar amenazas contra su esposo

Las pupusas salen a defender a El Salvador en el duelo viral que armó Ibai Llanos