Ryan Gosling prepara una nueva película de ‘Los Picapiedra’ centrada en Bam-Bam

Ryan Gosling prepara el regreso de 'Los Picapiedra' al cine con Bam-Bam como protagonista.

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Ryan Gosling y Jessie Henderson, su socia de producción en Open Invite, trabajan en las primeras etapas de desarrollo de una nueva película de acción real basada en Los Picapiedra, de Warner Bros.

De acuerdo con información difundida sobre el proyecto, la historia estaría centrada en Bam-Bam Marmol, el hijo de Pablo y Betty Marmol, en su etapa adulta.

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El proyecto se encuentra todavía en una fase inicial, así que Gosling y Henderson están buscando a un guionista para desarrollar el largometraje. Por el momento, no se han anunciado director, reparto adicional ni fecha de estreno.

La propuesta recuperaría a uno de los personajes secundarios de la serie animada original y lo colocaría como protagonista. Bam-Bam apareció inicialmente como el hijo adoptivo de Pablo y Betty Marmol y era conocido por su gran fuerza física, así como por llevar un garrote de gran tamaño.

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Bam-Bam es conocido en 'Los Picapiedra' por su gran fuerza física. (Captura de video)

El personaje ya tuvo una versión adolescente en The Pebbles and Bamm-Bamm Show, serie animada emitida por CBS entre 1971 y 1972.

En aquella producción, Bam-Bam asistía a la escuela secundaria Bedrock High School, tenía una relación sentimental con Pebbles Picapiedra y conseguía su primer empleo. Ambos personajes también formaban parte de una banda llamada Bedrock Rockers.

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Pedro y Wilma Picapiedra, así como Pablo y Betty Marmol, aparecían como personajes invitados en la serie, que representó la primera ocasión en la que Bamm-Bamm y Pebbles fueron mostrados como adolescentes.

Los Picapiedra fue creada por Hanna-Barbera y se estrenó originalmente en televisión en la década de 1960. La serie está ambientada en la ciudad prehistórica de Bedrock y sigue principalmente a Pedro Picapiedra, Wilma, Pablo y Betty.

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La franquicia ya fue trasladada al cine en formato de acción real en dos ocasiones. La primera fue Los Picapiedra, estrenada en 1994 y dirigida por Brian Levant.

El primer live action de Los Picapiedra se estrenó en 1994.

La película contó con John Goodman como Pedro Picapiedra, Rick Moranis como Pablo Marmol, Elizabeth Perkins como Wilma Picapiedra y Rosie O’Donnell como Betty Marmol.

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En 2000 llegó Los Picapiedra van a Viva Rock Vegas, una nueva producción que funcionó como precuela y presentó a un reparto diferente. Mark Addy interpretó a Pedro, Stephen Baldwin a Pablo, Kristen Johnston a Wilma y Jane Krakowski a Betty. Entre ambas películas recaudaron aproximadamente 401 millones de dólares en la taquilla mundial.

El posible nuevo proyecto se suma a la actividad de Ryan Gosling como productor y actor. El intérprete y Henderson también producen Love of Your Life, un drama romántico dirigido por Rachel Morrison y protagonizado por Margaret Qualley, Aaron Pierre, Patrick Schwarzenegger, Gabriel Basso y Catherine Keener.

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La película tiene previsto su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Gosling también protagonizó y produjo Project Hail Mary, producción de Amazon MGM Studios dirigida por Christopher Miller y Phil Lord. La película alcanzó una recaudación mundial de 684 millones de dólares y se encuentra en proceso de una campaña de premios.

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Ryan Gosling recientemente protagonizó 'Project Hail Mary'. (MGM)

El actor también tiene previsto volver a trabajar con el director Shawn Levy. Ambos colaborarán después de Star Wars: Starfighter en el reinicio de Ghost Rider, producción de Marvel Studios prevista para 2028.

Además, Ryan Gosling continúa vinculado a una posible secuela de Barbie. El actor, Margot Robbie, la directora Greta Gerwig y Mattel mantienen conversaciones con Warner Bros. para continuar la historia de la película estrenada en 2023, que recaudó 1.44 mil millones de dólares a nivel mundial y se convirtió en la producción más taquillera en la historia del estudio.

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