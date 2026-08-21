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La “situación irreversible” que afronta Julián Álvarez en Atlético Madrid tras la aparición de carteles en su contra

El delantero argentino se mantiene en conflicto con la entidad madrileña y su futuro es una incógnita

Carteles contra Julián Álvarez en Atlético Madrid portada
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La afición del Atlético de Madrid volvió a cargar contra Julián Álvarez en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, donde aparecieron pancartas con el mensaje “fuera” dirigidas al delantero argentino, que semanas atrás expresó su deseo de salir del club para “cumplir su sueño” de jugar en Barcelona. Los medios madrileños describen la situación del cordobés como “irreversible” y en el horizonte figura el Arsenal inglés. ¿Qué será de su futuro?

Los mensajes contra Álvarez se vieron junto a los campos de entrenamiento: una pancarta con “Julián fuera” y otra con el número 19, su dorsal, acompañado por un símbolo de prohibición. Las imágenes fueron difundidas en las redes sociales por el Frente Atlético, una agrupación vinculada a fanáticos del Aleti. La tensión ya se había trasladado al Metropolitano el miércoles, en el primer partido de la temporada, cuando el jugador ni siquiera entró en la convocatoria y aun así recibió críticas desde la grada. Tras ese encuentro, el entrenador Diego Simeone respondió que era “muy respetuoso con nuestra gente” al ser consultado por los insultos.

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En una rueda de prensa previa, Simeone se remitió a la postura del club, expuesta por máximo accionista y Consejero Delegado Miguel Ángel Gil Marín: “Creo que si el dueño del club habla de la manera que habló, no hay más. Es como en los juicios. No ha lugar. Está más que claro lo que expresó. Desde lo deportivo, queremos cuidar a la persona para que siga cuidando el nombre que tiene”. Mientras tanto, Álvarez se entrenó con normalidad en Majadahonda. A la espera de una posible negociación, en el entorno del futbolista se menciona como referencia una exigencia de al menos 150 millones de euros por su traspaso, la cifra que el Atlético rechazó en una oferta previa del Real Madrid.

Carteles contra Julián Álvarez en Atlético Madrid
"Julián fuera", los carteles que aparecieron en las inmediaciones del centro de entrenamiento del Atlético Madrid (@FA82Oficial)

Según el diario Marca, Julián Álvarez comunicó al Atlético de Madrid que quiere salir para jugar en el Barça, y su entorno sostiene que no contempla otra vía: o viste de azulgrana o se queda en el club rojiblanco, con contrato hasta 2030. El delantero habría trasladado esa postura a los dirigentes el 25 de mayo y, semanas después, durante el Mundial, defendió públicamente que “lo mejor para todos era ‘una transferencia’”. Atlético mantiene una posición de cierre a una salida rumbo a Barcelona, pero esa negativa no habría modificado la hoja de ruta del futbolista.

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En medio del cortocircuito y los dos caminos que parece tener el ex River y Manchester City, otro periódico deportivo madrileño se refirió a otro equipo implicado que pretendía contar con sus servicios: Arsenal. Según la información de As, que directamente calificó su situación como “irreversible”, Julián Álvarez rechazó al club inglés porque su único deseo es ir al Barcelona, el único destino al que el club rojiblanco se niega a transferirlo, una negativa que bloquea la única salida que el delantero argentino estaba dispuesto a aceptar.

La operación con el equipo de Mikel Arteta también quedó descartada por un motivo ajeno a lo deportivo: las restricciones de visado en Inglaterra complican que su familia pueda acompañarlo con la frecuencia que pretende. Esa razón ya había pesado antes, entre otros factores, en su distancia con el Manchester City. Según se informó, al atacante sí lo atraía el proyecto deportivo del Arsenal, presentado como campeón de la Premier League y subcampeón de la Liga de Campeones, con la intención de sostenerse entre los equipos de elite de Europa. Pero esa valoración no alcanzó para modificar su decisión.

No hay certezas sobre el futuro de Julián Álvarez
No hay certezas sobre el futuro de Julián Álvarez

El futbolista lleva 11 días entrenándose en Majadahonda con un semblante serio y apagado. Regresó en la fecha prevista, sin ausencias ni actos de indisciplina, aunque el desgaste con el entorno ya es visible. La fractura con parte de la afición rojiblanca se produjo después de sus palabras en el Mundial, donde expresó que quería irse del Atlético para cumplir su sueño.

Ese malestar podría hacerse audible en su próximo reencuentro con el Metropolitano, previsto para este domingo ante Villarreal por la segunda jornada de Liga. El pasado miércoles no ocurrió porque el argentino no entró en la convocatoria, una ausencia que Simeone explicó en conferencia de prensa con una frase breve: “Necesita un puntito más de entrenamiento”. Mientras espera una definición, Álvarez continúa con su puesta a punto en el Cerro del Espino. Este viernes realizó un trabajo más físico: primero participó de rondos con sus compañeros y después completó carrera continua y gimnasio.

El delantero estuvo acompañado por uno de sus agentes, Sergio Díaz, y fue el primero en abandonar las instalaciones, apenas diez minutos después del final del entrenamiento. Este sábado tendrá la última sesión de la semana y Simeone resolverá si lo incluye en la lista para el partido en el que podría volver a quedar frente a la afición del Atlético.

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