Liberaron en santuarios de Sudáfrica y Estados Unidos a los felinos que fueron trasladados desde el ex zoo de Luján

Treinta leones y tigres del ex zoo de Luján llegaron a santuarios de Sudáfrica y Estados Unidos para iniciar su rehabilitación

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Treinta grandes felinos rescatados del ex zoológico de Luján, en la provincia de Buenos Aires, llegaron a sus destinos definitivos en Sudáfrica y Estados Unidos, donde comenzaron el proceso de adaptación a sus nuevos entornos tras años de cautiverio en condiciones irregulares. La operación fue coordinada por la organización Four Paws International.

Los primeros 15 animales aterrizaron en el Aeropuerto de Johannesburgo y completaron el último tramo del viaje por tierra hasta el Lionsrock Big Cat Sanctuary, un santuario para grandes felinos ubicado en Sudáfrica.

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Allí se instalaron Bella, Brynn, Joe, Scar, Stanley, Lionel, Kimi, Nyra, Amora, Valentine, Meko, Benjamin, Negus, Dyla y Keko, entre leones y tigres de ambos sexos. Los otros 15 tomaron rumbo al continente americano y recalaron en el Wild Animal Sanctuary, en el estado de Colorado, Estados Unidos.

Four Paws International coordinó el traslado de los 30 grandes felinos rescatados tras el cierre del zoológico de Luján

Según informó en un comunicado The Wild Animal Refuge, los felinos que llegaron a Colorado fueron Lucy, Cash, Tango, Kaila, Kalu, Segundo, Horus, Brother Thomas, Thomas, Mordelon, Toby, Shelby, Satine, Liam y Patrick.

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Nueve de ellos fueron alojados en un recinto de 1.450 hectáreas, mientras que los seis restantes accedieron a un sector de 10.000 hectáreas. El objetivo inmediato es que los animales se aclimaten al entorno, descansen y establezcan vínculo con el equipo veterinario que los atenderá.

La travesía aérea transcurrió sin incidentes. Según precisó Four Paws International a través de sus redes sociales, los 30 animales permanecieron tranquilos durante los vuelos, y en todo momento estuvieron acompañados por integrantes del equipo de la organización, que los monitorearon a lo largo del trayecto.

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Quince felinos fueron trasladados al Lionsrock Big Cat Sanctuary de Sudáfrica después de aterrizar en Johannesburgo

La llegada al santuario sudafricano generó una reacción que los propios rescatistas no ocultaron. “Fue un momento increíblemente emotivo para nuestro equipo. Hubo lágrimas de alegría por todas partes”, expresó Four Paws International.

La misma organización reconoció la magnitud del operativo: “Rescatar a estos 30 grandes felinos supuso un enorme desafío logístico. Requirió un gran equipo de personas altamente cualificadas trabajando en estrecha colaboración y coordinando cada detalle. ¡Y lo conseguimos!”

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Desde The Wild Animal Refuge, en tanto, el tono fue de expectativa hacia la siguiente etapa. La entidad adelantó que el proceso de rehabilitación será gradual y respetará los tiempos de cada animal. “Creemos en permitir que cada residente evolucione a su propio ritmo. Pronto, una vez que estén listos, estos magníficos felinos serán liberados en enormes hábitats al aire libre, donde finalmente podrán convivir con otros de su misma especie, sentir la hierba bajo sus patas y experimentar la verdadera libertad y dignidad”, señalaron.

El comunicado del santuario estadounidense cerró con un agradecimiento explícito a Four Paws International “por su incansable colaboración” y a la Argentina “por confiar en nosotros para brindarles a estos maravillosos animales el hogar seguro y lleno de amor que se merecen”.

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La rehabilitación en los santuarios será gradual para que los leones y tigres recuperen conductas propias de su especie

El origen de este rescate se remonta al cierre del zoológico de Luján, clausurado en septiembre de 2020 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina por carecer de habilitaciones oficiales e incumplir la legislación vigente en materia de fauna. Los 30 felinos trasladados ahora al exterior se suman a otros animales que ya habían sido rescatados del mismo predio en operaciones anteriores.

El sistema de rehabilitación del Wild Animal Sanctuary contempla tres instalaciones diferenciadas, con un esquema de integración progresiva que busca que los animales recuperen comportamientos propios de su especie antes de acceder a los grandes hábitats al aire libre. La escala de los recintos disponibles —desde las 1.450 hasta las 10.000 hectáreas— da una dimensión del contraste con las condiciones en las que vivían estos felinos dentro del predio clausurado en la provincia de Buenos Aires.

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