Costa Rica suma nuevas rutas aéreas hacia Guanacaste desde Austin y Nashville

Southwest Airlines operará vuelos directos entre Austin y Guanacaste los sábados y domingos desde el 5 de junio hasta el 1 de agosto de 2027. Crédito: ICT

Guardar

Southwest Airlines ampliará durante 2027 su conectividad hacia Costa Rica con nuevas operaciones desde Austin, Texas, y Nashville, Tennessee, con destino a Guanacaste Aeropuerto, según anunciaron la terminal aérea y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Las nuevas conexiones forman parte de los esfuerzos para ampliar las alternativas de viaje entre Estados Unidos y la provincia de Guanacaste, uno de los principales destinos turísticos costarricenses para viajeros internacionales.

PUBLICIDAD

La ruta entre el Aeropuerto Internacional de Austin-Bergstrom (AUS) y Guanacaste comenzará operaciones el 5 de junio de 2027 y se mantendrá hasta el 1 de agosto de ese mismo año.

Los vuelos estarán disponibles los sábados y domingos, lo que representará dos frecuencias semanales durante el periodo anunciado.

La operación se realizará en aeronaves Boeing 737 MAX 8, con capacidad para 175 pasajeros, de acuerdo con la información divulgada por Guanacaste Aeropuerto, miembro de la red VINCI Airports.

Actualmente no existen vuelos directos entre ambos aeropuertos, por lo que la incorporación de Southwest permitirá recuperar la conexión sin escalas entre Austin y Guanacaste.

PUBLICIDAD

El anuncio también incluye una ampliación de las operaciones procedentes de Nashville (BNA).

En este caso, Southwest volará directamente entre Nashville y Guanacaste todos los sábados, desde el 5 de junio hasta el 31 de julio de 2027.

Los nuevos vuelos de Southwest hacia Costa Rica utilizarán aeronaves Boeing 737 MAX 8 con capacidad para 175 pasajeros. Crédito: ICT

La nueva programación dará continuidad a la operación previamente anunciada para los meses de febrero, marzo y abril de 2027, extendiendo así durante parte del verano estadounidense la conectividad directa entre Tennessee y Costa Rica.

Al igual que en la ruta desde Austin, los vuelos procedentes de Nashville se realizarán utilizando aeronaves Boeing 737 MAX 8.

Para las autoridades costarricenses, las nuevas rutas representan una oportunidad para fortalecer la llegada de viajeros procedentes de Estados Unidos y aumentar las opciones de acceso aéreo directo hacia Guanacaste.

PUBLICIDAD

El presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo, Marcos V. Borges, destacó que la incorporación de nuevas operaciones es resultado de los esfuerzos para atraer aerolíneas y ampliar las conexiones internacionales del país.

“El anuncio hecho por Southwest Airlines confirma el trabajo que realizamos constantemente en el ICT para la atracción de líneas aéreas, una acción vital para el turismo, que permitirá a los viajeros estadounidenses contar con más conexiones a nuestro país y de esta forma seguir llevando más empleo turístico y progreso a la provincia de Guanacaste”, afirmó Borges.

Estados Unidos constituye uno de los mercados fundamentales para el turismo costarricense y también representa un punto estratégico para Guanacaste, debido a la cantidad de conexiones aéreas que operan desde diferentes ciudades estadounidenses hacia la terminal localizada en Liberia.

PUBLICIDAD

La gerente Comercial y de Comunicación de Guanacaste Aeropuerto, Renata González, explicó que la estrategia de la terminal busca sumar puntos de origen que generen nuevas oportunidades para la provincia.

El ICT destacó que las nuevas operaciones buscan incrementar las opciones de viaje desde Estados Unidos y generar mayor actividad turística y empleo en Guanacaste. Cortesía: ICT

“Estados Unidos es nuestro principal mercado internacional y nuestra estrategia es ampliar la conectividad con puntos que representen nuevas oportunidades para Guanacaste”, señaló González.

La representante agregó que “estas operaciones fortalecen nuestro alcance en ese mercado y responden al trabajo conjunto con las aerolíneas y el sector turístico para impulsar la competitividad del destino”.

La incorporación de Austin resulta particularmente relevante debido a que permitirá disponer nuevamente de una conexión directa desde Texas sin necesidad de utilizar escalas en otros aeropuertos estadounidenses antes de llegar a Costa Rica.

PUBLICIDAD

Austin es además uno de los principales centros urbanos de Texas y en las últimas décadas ha experimentado una expansión económica y demográfica que ha incrementado la actividad de su aeropuerto internacional.

Por su parte, la continuidad de Nashville permitirá mantener durante más meses del año una ruta que Southwest ya había anunciado para el primer semestre de 2027, ampliando las posibilidades para viajeros procedentes de Tennessee y zonas cercanas.

Con ambos anuncios, Southwest Airlines continuará fortaleciendo su presencia en Guanacaste y ampliará las alternativas disponibles para los visitantes estadounidenses que buscan llegar directamente a las playas y otros atractivos turísticos del Pacífico norte costarricense.

PUBLICIDAD

Las operaciones anunciadas tendrán carácter estacional, por lo que estarán concentradas entre junio y julio, además de los primeros días de agosto en el caso de Austin.