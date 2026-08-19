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Thiago Tirante enfrentará a Jakub Mensik en busca de los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati: hora y cómo verlo en vivo

El argentino, que viene de eliminar a Novak Djokovic y a Martín Landaluce, irá por un nuevo golpe ante el checo número 16 del mundo

Thiago Tirante golpea el drive durante su partido ante Novak Djokovic en el Masters 1000 de Cincinnati (Crédito: Reuters)
Thiago Tirante golpea el drive durante su partido ante Novak Djokovic en el Masters 1000 de Cincinnati (Crédito: Reuters)
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Thiago Tirante atraviesa la semana más importante de su carrera y este miércoles tendrá la oportunidad de dar un nuevo golpe en el Masters 1000 de Cincinnati: enfrentará al checo Jakub Mensik, 16° del mundo, por los octavos de final del torneo estadounidense. El encuentro está programado en el segundo turno del Tony Trabert Stadium 3, donde la jornada comenzará a las 12 de la Argentina (11 en Cincinnati). Podrá verse en vivo por ESPN y Disney+.

El platense, que días atrás se estrenó en el Top 50 del ranking ATP, llega a esta instancia después de protagonizar el batacazo del certamen: eliminó a Novak Djokovic (5°) por 2-6, 6-4 y 6-4 a pura potencia y con carácter para imponerse en los momentos decisivos.

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Tirante fue más allá y en la ronda siguiente doblegó al español Martín Landaluce (67°), de 20 años y uno de los mejores exponentes de la nueva generación, con parciales de 7-6 (5) y 7-6 (4). Este último triunfo le permitió instalarse por primera vez entre los 16 mejores de un Masters 1000.

Una semana soñada

El argentino llega al cruce con una confianza impensada en el arranque de la gira norteamericana sobre cemento que desemboca en el US Open: es que, hace apenas un mes, Tirante se había visto obligado a retirarse en el ATP 250 de Bastad debido a una lesión abdominal.

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Días después, se recuperó y comenzó a encadenar buenas actuaciones: en el Masters 1000 de Montreal, la cita previa a Cincinnati, derrotó al estadounidense Taylor Fritz, número 8 del mundo; y luego dejó en el camino al australiano Alexei Popyrin (128°), campeón de la edición 2024.

Ya en Ohio, superó al británico Jan Choinski (77°) en una batalla que se definió en tres tie breaks, y en la ronda siguiente, ante Djokovic, logró el mejor triunfo de su carrera. Esa conquista fue especialmente significativa: era la primera vez que Tirante enfrentaba al ex número 1 del mundo, y terminó eliminándolo en el court central del Lindner Family Tennis Center.

A pura potencia, Thiago Tirante eliminó a Novak Djokovic en Cincinnati (Crédito: Reuters)
A pura potencia, Thiago Tirante eliminó a Novak Djokovic en Cincinnati (Crédito: Reuters)

Ahora tendrá otro desafío de máxima exigencia. Mensik también atraviesa un gran momento y llegó a los octavos de final después de derrotar al australiano Rinky Hijikata (95°) en sets corridos. Previamente, en el debut, debió esforzarse más de la cuenta para vencer al italiano Mattia Bellucci (81°).

De apenas 20 años, el checo ya está instalado en la élite y buscará frenar el recorrido del argentino. Será, además, el primer enfrentamiento entre ambos en el nivel ATP.

La última vez que un tenista nacional llegó a los cuartos de final en Cincinnati fue en la edición 2018. El protagonista fue Juan Martín del Potro, que días atrás había alcanzado el puesto número 3 del mundo, el más alto de su carrera.

Tirante es el único argentino que sigue con chances en el cuadro masculino, tras la eliminación de Juan Manuel Cerúndolo este martes frente al canadiense Felix Auger-Aliassime, número 4 del escalafón de la ATP, por 7-5 y 6-1.

Jakub Mensik intentará frenar a Thiago Tirante (Crédito: Reuters)
Jakub Mensik intentará frenar a Thiago Tirante (Crédito: Reuters)

Hora y cómo ver el partido en vivo

Thiago Tirante vs. Jakub Mensik

Estadio: Tony Trabert 3.

Hora: Segundo turno de la jornada que arrancará a las 12 de la Argentina (11 en Cincinnati).

TV: ESPN y Disney+.

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