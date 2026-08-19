El creciente desempleo es la mayor amenaza política para Milei en la Argentina

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El presidente Javier Milei redujo la inflación y la pobreza en la Argentina, al tiempo que eliminó el déficit presupuestario. Sin embargo, el mercado laboral del país sigue sumido en la crisis que él mismo se propuso afrontar.

Por segundo año consecutivo, la economía sudamericana está creciendo, pero el empleo está disminuyendo en el sector formal, donde los trabajadores tienen un salario, prestaciones y atención médica.

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Esa pérdida de empleos representa, sin duda, la principal amenaza para la candidatura a la reelección de Milei el próximo año, y los inversores esperan que el péndulo político de la Argentina no se aleje de su enfoque promercado.

“Lo que parece cobrar cada vez más importancia es la creación de empleo, ya que las encuestas muestran que se está convirtiendo en un factor clave para la confianza del consumidor”, afirmó Pablo Goldberg, gestor de cartera de mercados emergentes en BlackRock Inc. “Dado que esto guarda relación con los votos, es probable que el mercado preste atención a este indicador”, señaló.

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Foto del presidente de Argentina, Javier Milei. EFE/ John Reyes Mejia

La Argentina ha perdido 241.000 empleos asalariados del sector privado desde que Milei asumió el cargo —el 4% del total—, mientras que su administración ha recortado 73.000 puestos de trabajo en el sector público, según cifras oficiales. El número de empleadores del sector privado ha caído a 482.000 empresas, el nivel más bajo desde 2007, según el centro de estudios Fundar .

Según la consultora Equilibra, solo una provincia, Neuquén, cuna del auge energético del país, ha sumado empresas durante el mandato de Milei, lo que indica que los trabajadores no están pasando de sectores con dificultades a sectores prósperos.

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Crecimiento sin empleo

“Estamos viviendo un proceso que podemos caracterizar como crecimiento sin creación de empleo de calidad: un crecimiento sin empleo”, afirmó Matías Maito, economista laboral de la Universidad de San Andrés, refiriéndose al empleo asalariado. “Lo único que ha crecido en los últimos dos años es el empleo informal”, dijo.

El secretario de Trabajo argentino, Julio Cordero, no respondió a la solicitud de entrevista.

El desempleo se ha situado por encima de la inflación como la principal preocupación económica entre los votantes durante un año, mientras que el índice de aprobación de Milei, del 37%, se encuentra cerca del nivel más bajo de su presidencia, según LatAm Pulse, una encuesta de opinión pública realizada por AtlasIntel para Bloomberg News.

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Parte del cambio en las preocupaciones se debe al éxito de Milei al reducir la inflación desde cifras de tres dígitos, y un mayor desempleo no siempre es un factor decisivo para los votantes. El presidente Carlos Menem ganó la reelección en 1995 con una tasa de desempleo de dos dígitos tras derrotar la hiperinflación. Pero Menem tenía una inflación anual inferior al 2% en ese momento; los economistas proyectan que la inflación el próximo año rondará el 20% .

Si bien las políticas de Milei frenan el aumento de precios, también están provocando al menos parte de la pérdida de empleos. Sus recortes de gastos, aunque necesarios, se han traducido en menos obras públicas y mayores facturas de servicios públicos, lo que ha resultado en menos empleos en la construcción, menor renta disponible y menor gasto de los consumidores.

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Con algunos controles cambiarios aún vigentes, un tipo de cambio más fuerte también ha encarecido los servicios argentinos, desde la tecnología hasta el turismo. Las medidas de Milei para abrir la economía a una mayor competencia extranjera han moderado los precios, pero también han afectado duramente a las industrias más antiguas.

Incluso la contratación en los sectores competitivos de Argentina, desde el petróleo hasta la minería y la tecnología, ha disminuido o se ha estancado durante la era de Milei, según muestran las cifras del gobierno y los informes de la industria .

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Javier Milei se sienta en un despacho formal mientras una pareja, en una cocina sencilla, cuenta monedas sobre una mesa con expresión de preocupación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plantilla de The Black Puma, la empresa de servicios en la nube de Patricio Pagani, prácticamente se duplicó, alcanzando unos 40 empleados, desde la pandemia hasta la presidencia de Milei. Sin embargo, los salarios en el sector privado se han duplicado en dólares desde que el político libertario asumió el cargo, reduciendo los márgenes del empresario. Ahora busca contratar más personal en Brasil y expandirse a Colombia, donde los costos laborales son menores.

Hay tantos veteranos del sector tecnológico con experiencia buscando trabajo en Buenos Aires que Pagani, de 48 años, ya ni siquiera contrata para puestos de nivel inicial. “Veo que la tasa de desempleo entre los profesionales altamente calificados es mucho mayor que hace cinco años”, afirmó. “A estas alturas, la Argentina dejó de ser rentable”, consideró.

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El desempleo en la economía formal ha aumentado al 7,8%, pero el daño se ve enmascarado por un floreciente mercado laboral informal, que ahora representa el 44% de la fuerza laboral del país. Un estudio de la Universidad Católica Argentina reveló que trabajadores de todos los niveles educativos e ingresos trabajan cada vez más sin contrato, pero los economistas lo consideran un último recurso, no una preferencia.

“La informalidad sigue siendo una segunda mejor opción que un trabajo formal asalariado”, aunque mejor que el desempleo, afirmó Roxana Maurizio, investigadora del Instituto de Políticas Públicas IIEP de la Universidad de Buenos Aires. “Al menos en términos generales, no es un destino deseable”.

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Llegar a fin de mes

Sergio Moreno recibió este año más de 3.500 solicitudes para 700 plazas en la Fundación Oficios, el programa de formación profesional que dirige en las afueras de Buenos Aires, dirigido a carpinteros, electricistas y otros oficios. Esto representa un aumento del 40% con respecto al año pasado, y Moreno nunca había recibido tantas solicitudes.

Está construyendo nuevas aulas ante el aumento de la demanda por parte de los argentinos de clase trabajadora que buscan empleo, ya que muchos no encuentran trabajo o no consiguen el suficiente para llegar a fin de mes.

La economía argentina atraviesa una etapa de crecimiento sin empleo. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

“En momentos de crisis, al menos en la Argentina, existe una tendencia a recurrir a la informalidad porque es más barato y no se pagan impuestos”, afirmó Moreno. “Muchos negocios han cerrado, y no estoy hablando ni a favor ni en contra del gobierno, simplemente es un hecho”.

Rubén Barboza, de 56 años, está desempleado desde noviembre pasado, cuando la fábrica de muebles que lo había contratado cerró debido a la drástica caída de las ventas. Este extrabajador de fábrica está cursando su segundo programa de capacitación laboral, tras haber solicitado 30 empleos sin obtener respuesta. Por ahora, vive de los ingresos de su esposa.

“La gente trabajadora que conozco, sí, se preocupa por la inflación, pero les importa menos que tener un trabajo, llegar a fin de mes y poder alimentar a sus familias”, dijo Barboza, quien no apoya a Milei. “No soy solo yo. Mucha gente no llega a fin de mes”, dijo.