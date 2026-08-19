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Cuánto cuesta criar un hijo en la Argentina y cómo varían los gastos según la edad

Los incrementos se aceleraron y superaron al IPC general el séptimo mes del año. Cuánto pesan los bienes y los servicios en cada caso

Los costos del cuidado van de $263.179 a $421.086, dependiendo de la edad del niño. (Getty Images)
Los costos del cuidado van de $263.179 a $421.086, dependiendo de la edad del niño. (Getty Images)
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Tener un hijo en la Argentina es cada vez más caro y en todos los rangos etarios ya demanda un desembolso mensual superior al medio millón de pesos. El caso más llamativo es el de los niños de entre 6 y 12 años, que exigen un gasto de $697.268 por mes, según la última medición del Indec correspondiente a julio de este año. El monto, que surge de sumar los gastos en bienes y servicios más el costo del cuidado, subió 2,80% respecto de junio, una suba que superó el 2,1% que marcó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el mismo mes.

El dato forma parte del informe de valorización mensual de la canasta de crianza que difunde el organismo, que releva el costo de mantener a un chico según cuatro tramos de edad. Además del tramo de 6 a 12 años, el informe midió los valores para los menores de 1 año, que en julio alcanzaron $545.683; para el tramo de 1 a 3 años, que llegó a $649.935; y para el de 4 a 5 años, que se ubicó en 554.646 pesos.

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El costo de los bienes y servicios incluye alimentación, vestimenta, salud, educación, vivienda y transporte, entre otros rubros, mientras que el costo del cuidado valoriza en pesos las horas que demanda la atención de cada chico según su edad.

Las subas de julio, por encima de la inflación general

En julio, el costo total de la canasta de crianza aumentó por encima del promedio general de precios en los cuatro tramos de edad relevados por el Indec. Mientras el IPC subió 2,1% en el mes —19,3% en los primeros siete meses del año y 33,8% en los últimos doce meses—, la canasta de crianza tuvo subas mensuales de entre 2,79% y 3,05%, según el tramo etario.

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niño escuela
A medida que los chicos crecen y avanzan en la escuela, los costos de cuidado pesan menos sobre el total. (Freepik)

El mayor incremento mensual se registró en el tramo de menores de 1 año, donde el costo total pasó de $529.539 en junio a $545.683 en julio, una suba de 3,05 por ciento. Le siguió el tramo de 1 a 3 años, que pasó de $630.926 a $649.935, con un aumento de 3,01%. En los tramos de 4 a 5 años y de 6 a 12 años, en cambio, las subas fueron algo menores: 2,79% y 2,80% respectivamente, aunque también por encima del índice general de julio.

Estas diferencias se explican por el peso distinto que tiene cada componente de la canasta según la edad. El costo de los bienes y servicios, que surge de la canasta básica total que releva el Indec para medir la pobreza, aumentó 2,17% en julio en los cuatro tramos de edad por igual. El costo del cuidado, en tanto, subió 3,48% en todos los casos, ya que se calcula a partir de la remuneración del personal de casas particulares. Como en los tramos más chicos el cuidado representa una porción mayor del costo total, la suba de julio impactó con más fuerza en esos grupos.

Cómo se reparten los costos

Como se mencionó, el valor de la canasta de crianza no es igual para todas las edades porque combina de manera distinta el gasto en bienes y servicios con el costo del cuidado. En los primeros años de vida, el cuidado explica la mayor parte del costo total: en los menores de 1 año, por ejemplo, representa $368.450 de los $545.683 totales, mientras que los bienes y servicios suman 177.233 pesos. A medida que los chicos crecen y comienzan a asistir a la escuela, la cantidad de horas de cuidado requeridas disminuye, porque la jornada escolar cubre parte de ese tiempo. Al mismo tiempo, el gasto en bienes y servicios tiende a subir, dado que las necesidades de alimentación, vestimenta y otros consumos aumentan con la edad.

Esa combinación explica que en el tramo de 6 a 12 años el costo de bienes y servicios sea el más alto de los cuatro grupos, con $361.566, mientras que el costo del cuidado, de $335.702, resulta menor al de los tramos de 1 a 3 años y de menores de 1 año.

Desayuno para bebés, comida nutritiva, papilla de fruta, receta blanda, puré casero, tazón infantil, durazno cocido, arroz cocido, menú para bebés, papilla natural - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El costo de los bienes y servicios, donde están incluidos los alimentos, supera los $360 mil en niños de entre 6 y 12 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aun así, la suma de ambos componentes ubica a este grupo como el de mayor costo total, con los $697.268 mensuales que le dan título a la medición de julio. En el otro extremo, el tramo de 4 a 5 años combina un costo de bienes y servicios de $291.467 con un costo de cuidado de $263.179, la cifra más baja entre los cuatro tramos, porque a esa edad ya rige una jornada escolar de tres horas diarias que reduce el tiempo de atención requerido.

En lo que respecta al tramo de 1 a 3 años, los padres deben destinar unos $228.850 el costo de los bienes y servicios y $368.450 al cuidado.

Los aumentos no frenan

El informe del Indec permite observar la evolución de los últimos meses en el costo de crianza. En el tramo de 6 a 12 años, por ejemplo, la canasta de crianza pasó de $586.627 en diciembre de 2025 a los mencionados $697.268 en julio de este año, lo que representa un incremento nominal de 18,8% en el acumulado de 2026.

En los cuatro casos, tanto el costo de bienes y servicios como el costo del cuidado mostraron subas sostenidas todos los meses, principalmente desde abril, en línea con la trayectoria de precios y de la remuneración del personal de casas particulares que utiliza el Indec como referencia para valorizar las horas de atención de niñas, niños y adolescentes.

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