Dolph Lundgren, estrella de ‘Rocky IV’ cuenta cómo descubrió que había recibido un diagnóstico equivocado de cáncer

Dolph Lundgren revela cómo una segunda opinión médica cambió su batalla contra el cáncer.

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Durante una entrevista con Us Weekly, Dolph Lundgren habló sobre el proceso médico que enfrentó después de ser diagnosticado con cáncer de riñón y explicó que una segunda opinión médica fue determinante para modificar su tratamiento.

El actor sueco, conocido principalmente por interpretar a Ivan Drago en Rocky IV, reveló que durante años recibió atención médica que no permitió controlar la enfermedad.

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Lundgren, de 68 años, fue diagnosticado por primera vez en 2015, cuando los médicos detectaron un tumor en uno de sus riñones. De acuerdo con su testimonio, posteriormente recibió un tratamiento que no logró detener la evolución del cáncer.

“Me diagnosticaron erróneamente y, si no hubiera enviado todos mis historiales médicos y demás documentación al médico de la UCLA, no estaría aquí ahora mismo”, dijo.

La revisión permitió identificar que había recibido un diagnóstico incorrecto y establecer un nuevo enfoque para combatir la enfermedad.

Dolph Lundgren supo que tuvo un mal diagnóstico al consultar una segunda opinión. REUTERS/Aude Guerrucci

Sin embargo, para cuando volvió a ser consultado, los tumores se habían extendido a sus pulmones, columna vertebral, estómago e hígado, después de que su tratamiento inicial con medicamentos no lograra mantener el cáncer a bajo control.

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El actor comenzó entonces un nuevo tratamiento, aunque inicialmente experimentó incredulidad al conocer el diagnóstico y las condiciones en las que se encontraba la enfermedad.

“Fue una mezcla de incredulidad y alivio. Primero la incredulidad, y luego comenzamos el segundo tratamiento, el nuevo, y fue un alivio que empezara a funcionar bastante rápido”, comentó.

Dolph Lundgren también habló sobre su reacción al descubrir que el tratamiento anterior había estado basado en un diagnóstico equivocado.

Incluso, explicó que durante un periodo consideró, junto con su esposa, Emma Krokdal, emprender acciones legales por mala praxis.

Dolph Lundgren y su esposa consideraron demandar al primer hospital. (Grosby)

La pareja incluso contempló destinar a organizaciones benéficas cualquier cantidad que pudiera obtenerse mediante un eventual proceso. Sin embargo, el actor decidió no continuar con esa posibilidad.

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“Decidí que iba a ser un desastre. ¿Quién lo necesita? Todavía estaba en tratamiento, y entonces me di cuenta de que no lo hacían por maldad; simplemente habían cometido un error. La gente comete errores”, indicó.

Krokdal, entrenadora personal con quien Lundgren se casó en 2023, tuvo un papel durante el periodo de tratamiento. El actor explicó que su esposa lo acompañó mientras enfrentaba algunas de las consecuencias de la enfermedad y de las terapias.

Durante esa etapa, Lundgren se encontraba trabajando en producciones como Aquaman and the Lost Kingdom y Expend4bles. Según relató, intentó mantener su diagnóstico en privado mientras continuaba con sus compromisos profesionales.

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El actor señaló que su esposa lo ayudó con el tratamiento y con su alimentación, debido a que durante determinado momento solo podía consumir algunos alimentos. También recordó que presentó llagas en la boca como consecuencia del proceso médico.

Dolph Lundgren llegó a tener llagas en la boca debido a la enfermedad. (REUTERS/Aude Guerrucci)

Dolph Lundgren informó que en noviembre de 2024 fue declarado libre de cáncer. Desde entonces continúa sometiéndose a estudios de seguimiento cada cuatro o cinco meses.

El actor afirmó que los resultados se han mantenido sin evidencia de la enfermedad durante un periodo prolongado.

Aun después de finalizar el tratamiento, Lundgren reconoce que existe la posibilidad de que el cáncer vuelva a aparecer y señala que esa incertidumbre forma parte de su vida actual.

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