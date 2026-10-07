Joey Swoll revela a sus fans que fue hospitalizado de urgencia por un problema cardíaco

Joey Swoll comparte una inesperada actualización desde el hospital tras una emergencia cardíaca.

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Joey Swoll informó que fue trasladado de urgencia a un hospital debido a un problema relacionado con su corazón.

El creador de contenido compartió la actualización el 6 de octubre a través de sus redes sociales, donde publicó una fotografía en la que aparece en una cama hospitalaria.

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El influencer, conocido por sus contenidos relacionados con el fisicoculturismo y por sus mensajes contra lo que denomina una “cultura tóxica” en los gimnasios, explicó que había pasado varios días complicados, aunque señaló que su estado había mejorado.

“Me llevaron de urgencia al hospital el sábado por la mañana por mi corazón. Han sido unos días difíciles, todavía estoy aquí, pero estoy mucho mejor. Por favor, envíen amor y oraciones”, escribió.

Joey Swoll reveló que estuvo en el hospital.

El deportista no proporcionó detalles sobre la causa específica del episodio ni indicó qué procedimiento o tratamiento había recibido durante su estancia en el hospital.

Su mensaje estuvo acompañado por una fotografía desde la habitación médica y una solicitud de apoyo dirigida a sus seguidores mientras continúa con su recuperación.

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El episodio se suma a otros problemas cardíacos que Swoll ha hecho públicos en los últimos años.

En 2023, el fisicoculturista reveló que los médicos habían detectado lo que describió como “irregularidades genéticas” después de experimentar dolor y percibir que algo no estaba bien con su corazón.

Tras someterse a estudios, Joey Swoll fue intervenido quirúrgicamente para corregir el problema. En aquella ocasión explicó que había decidido acudir al médico después de notar los síntomas y posteriormente fue sometido a una operación que duró varias horas.

Joey Swoll ya había sido operado años antes.

Según relató entonces, después de la intervención pudo regresar a casa el mismo día y señaló que se encontraba en buenas condiciones. También afirmó que su corazón había recuperado su funcionamiento.

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En 2024, Joey Swoll enfrentó otro episodio relacionado con su salud cardiovascular. Durante una angiografía de rutina se produjo una complicación que llevó a una cirugía cardíaca de emergencia.

Según explicó posteriormente, un instrumento médico se rompió durante el procedimiento y fue necesario recuperarlo mediante una intervención adicional.

Un año después de aquella operación, el influencer informó que los estudios realizados mostraban que la función de su corazón había mejorado. También señaló que su cardiólogo había decidido retirarle la mayoría de los medicamentos que tomaba.

El nuevo episodio médico ocurre mientras Joey Swoll mantiene una presencia constante en redes sociales, particularmente en TikTok, Instagram y otras plataformas, donde ha construido una audiencia alrededor del entrenamiento, el fisicoculturismo y las conductas dentro de los gimnasios.

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Joey Swoll basa su contenido en el mundo del fisicoculturismo.

Una parte importante de su contenido está relacionada con situaciones que considera inapropiadas dentro de estos espacios.

A través de sus publicaciones, suele cuestionar comportamientos dirigidos contra personas que entrenan y promueve una interacción respetuosa entre quienes acuden a los gimnasios.

Joey Swoll también ha hablado anteriormente sobre su consumo de sustancias para mejorar el rendimiento físico. El fisicoculturista no se ha presentado públicamente como un atleta que entrena de manera completamente natural y ha reconocido el uso de sustancias de este tipo en el pasado.

Joey Swoll ha admitido que usa sustancias para hacer crecer sus músculos. (Instagram)

Entre ellas se encuentran los esteroides anabólicos, cuyo consumo puede estar asociado con distintos riesgos cardiovasculares. Estos compuestos pueden contribuir, entre otros efectos, al aumento del tamaño del corazón y al empeoramiento de determinadas afecciones cardíacas.

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Por ahora, Swoll no ha especificado qué diagnóstico recibió durante su reciente hospitalización ni si deberá someterse a una nueva cirugía.