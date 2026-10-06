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Un cómic estuvo abandonado en una caja por 80 años: acaba de ser vendido por más de 700.000 dólares

El ejemplar original de 1941, que presenta por primera vez al superhéroe y a Bucky, fue uno de los ítems más cotizados de una reciente subasta

Cómic de Capitán América
Un ejemplar de Captain America Comics No. 1, guardado casi 80 años en una caja de cartón, se vendió por 716.750 dólares en una subasta reciente. (Heritage Auction)
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Un ejemplar de Captain America Comics No. 1, la revista que en 1941 presentó al personaje por primera vez, permaneció casi ocho décadas guardado dentro de una caja de cartón hasta que su dueño original decidió desprenderse de él.

La pieza, calificada con un grado 9.0 por la Certified Guaranty Company (CGC), se convirtió en el lote estelar de una subasta que alcanzó 716.750 dólares, según informaron medios locales el pasado fin de semana.

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La venta se realizó en una casa de subastas de Dallas, Heritage Auctions, durante un evento que se extendió del 24 al 26 de septiembre y que, en conjunto con una subasta paralela de arte original de cómics, acumuló ingresos por 18.174.129 dólares. Solo la subasta dedicada a libros de cómics reunió 8,4 millones de dólares, mientras que la de arte original sumó 9,7 millones de dólares adicionales.

El ejemplar pertenece a una colección recién descubierta

Brigitte Bardot
La subasta completa de cómics, sumada a la de arte original, generó más de 18 millones de dólares en ventas totales (REFERENCIAL/Grosby Group)

El cómic forma parte de la Merrimack Valley Collection, un conjunto de ejemplares de la llamada era dorada del cómic, adquiridos directamente en el punto de venta por su propietario original entre 1940 y 1941 y conservados desde entonces en la misma caja.

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La revista original incluye la primera aparición de Capitán América y de su compañero Bucky, el debut del villano Red Skull, y la célebre portada en la que el superhéroe golpea a Adolf Hitler. Tal imagen se convirtió en un símbolo de la propaganda estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial.

“Para ser una colección de un solo propietario que pasó los últimos 75 u 80 años en una caja de cartón, la condición de los libros fue sorprendente”, expresó Aaron White, vicepresidente de Heritage Auctions.

“Los resultados demuestran que los coleccionistas aprecian los ejemplares en excelente estado de los números iniciales de Capitán América y Batman”, agregó el ejecutivo.

Cómics de Batman
Un ejemplar del Batman No. 1 alcanzó 158.600 dólares, mientras que una copia del número 9 se vendió por 103.700 dólares. (Heritage Auction)

La Merrimack Valley Collection no se limitó a Capitán América. Entre los lotes más relevantes figuraron los primeros nueve números de Batman. Un ejemplar del número 1, con una calificación de 2.5, se vendió por 158.600 dólares, mientras que una copia del número 9, calificada con un 9.0 y una de solo tres unidades conocidas en ese grado, alcanzó 103.700 dólares.

El precio queda lejos del récord de 2022

El monto obtenido por el ejemplar de Captain America Comics No. 1 en esta subasta se mantiene considerablemente por debajo de otra venta histórica del mismo título.

En abril de 2022, otro ejemplar de la revista se vendió por 3,1 millones de dólares, cifra que entonces quedó apenas por debajo del récord absoluto para un cómic, los 3,6 millones de dólares pagados en 2014 por la primera aparición de Spider-Man, según reportó Deadline.

El mercado de cómics de la era dorada ha registrado cifras similares en otros títulos emblemáticos. La primera edición de Superman alcanzó 3,2 millones de dólares en 2014, y el debut de Batman se vendió por 2,2 millones de dólares en 2021, de acuerdo con el mismo medio.

Capitán América: Un Nuevo Mundo
El remate ocurrió después del estreno de Captain America: Brave New World, la película de 2025 protagonizada por Anthony Mackie como Sam Wilson (2024 MARVEL.)

El personaje mantiene vigencia en la pantalla grande

El interés por los objetos de colección vinculados a Capitán América coincide con la presencia continua del personaje en el cine. La más reciente entrega de la saga, Captain America: Brave New World, se estrenó en febrero de 2025 bajo la dirección de Julius Onah y con Anthony Mackie en el papel principal como Sam Wilson, el actual portador del escudo.

El largometraje, que incluyó a Harrison Ford en el papel del presidente Thaddeus Ross, recaudó 415,1 millones de dólares en todo el mundo y se ubicó como la decimosexta película más taquillera de 2025.

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