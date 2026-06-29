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Manchester City confirmó al sucesor de Guardiola: la millonaria compensación que pagó y la polémica que encendió el Chelsea

Enzo Maresca se convirtió en el nuevo director técnico de los Citizens. El italiano cortó su vínculo de forma “inesperada y abrupta” con el elenco de Londres en diciembre de 2025 y la institución emitió un fuerte comunicado

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Enzo Maresca será el sucesor de Pep Guardiola en el Manchester City (@ManCity)
Enzo Maresca será el sucesor de Pep Guardiola en el Manchester City (@ManCity)

Manchester City confirmó a Enzo Maresca como su nuevo entrenador y el sucesor directo de Pep Guardiola, quien marcó una época en la institución al ganar 20 títulos en una década. El italiano, que fue ayudante de campo del español hace algunos años, firmó contrato hasta 2029. La polémica se centró en un fuerte comunicado del Chelsea, que apuntó contra el director técnico por su dimisión en diciembre de 2025, algo que derivó en que el cuadro Ciudadano deba pagar una indemnización.

El revuelo se centró en el mensaje que posteó el elenco de Londres horas después de la oficialización de Maresca como flamante DT del City. Su “inesperada y abrupta” salida en diciembre de 2025 obligó a una negociación prolongada entre ambos clubes por la compensación económica que reclamaba la entidad londinense. Según portales locales como The Guardian, el monto alcanzó los 17 millones de libras esterlinas (unos 22.5 millones de dólares).

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Chelsea dejó un contundente mensaje dirigido al italiano Maresca: “Nos quedó claro que su gran deseo era suceder a Guardiola y que estaba totalmente comprometido a aprovechar la oportunidad, a pesar de tener un contrato a largo plazo que no podía rescindir”.

En el comunicado oficial, agregó: “El Chelsea FC reconoce que la temporada 2025/26 fue muy decepcionante para el Club y sus aficionados. Un factor determinante fue la inestabilidad causada por los cambios en el puesto de entrenador durante el periodo navideño. Debido a los recientes acontecimientos, consideramos importante explicar a nuestros seguidores lo sucedido”.

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Antes de su dimisión en diciembre, Enzo Maresca ganó el Mundial de Clubes 2025 con el Chelsea (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Antes de su dimisión en diciembre, Enzo Maresca ganó el Mundial de Clubes 2025 con el Chelsea (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

“Ningún club quiere cambiar de entrenador a mitad de temporada. Dadas las circunstancias y el respeto mutuo entre ambos clubes, se ha llegado a un acuerdo confidencial con el Manchester City, que incluye el pago de una indemnización. Asimismo, se ha llegado a un acuerdo confidencial con el anterior entrenador, quien también pagará una indemnización”, remarcó el Chelsea.

La temporada del Chelsea, que también estuvo marcada por la salida de Liam Rosenior, el sucesor de Enzo Maresca, por resultados adversos —Calum McFarlane dirigió de forma interina los últimos meses—, terminó con el equipo afuera de todas las competiciones europeas por culminar décimo en la tabla de la Premier.

En esta misma línea, sumó: “Creíamos que su mente y su corazón estaban puestos en otro club y en otra oportunidad, a pesar de haber llegado al Chelsea el año anterior. Ningún club quiere cambiar de entrenador a mitad de temporada. Sin embargo, ante su decisión de no continuar cumpliendo con sus responsabilidades hasta el final de la temporada, el club no tuvo más remedio que proteger a nuestros jugadores, a nuestra afición y al escudo, y aceptar su dimisión”.

Enzo Maresca fue ayudante de campo de Pep Guardiola antes de lanzarse como director técnico en soledad (@ManCity)
Enzo Maresca fue ayudante de campo de Pep Guardiola antes de lanzarse como director técnico en soledad (@ManCity)

Durante su presentación, Maresca reconoció el impacto de su salida en Stamford Bridge: “Reconozco que mi salida del Chelsea a mitad de temporada causó problemas al club y pido disculpas por ello. No era mi intención ni mi deseo”. Durante los últimos 10 años de Guardiola, el City ganó 20 títulos importantes, entre ellos seis Premier League y una Champions League, conseguida dentro del triplete de la temporada 2022-23. Maresca formó parte de ese cuerpo técnico y también había trabajado antes como entrenador principal del Equipo de Desarrollo de Élite del club, al que condujo a su primer título de la Premier League 2.

Antes de regresar a Manchester, Maresca asumió en junio de 2023 como técnico del Leicester y logró el ascenso a la Premier League en su primer intento. Ese trabajo le abrió la puerta del Chelsea, donde condujo al equipo a la Conference League y a la conquista de la primera Copa Mundial de Clubes el año pasado, antes de una ruptura con la directiva que desembocó en su salida el 1 de enero.

El nuevo entrenador recibirá a un equipo que encadena dos temporadas sin ganar la Premier League y que ya no cuenta figuras como Bernardo Silva o John Stones tras sus salidas al cierre del curso pasado. Aun así, el plantel llega en buenas condiciones y está próximo a cerrarse el fichaje de 116 millones de libras de Elliot Anderson, procedente del Nottingham Forest.

Enzo Maresca formó una gran relación con Enzo Fernández en el Chelsea (Reuters/Andrew Couldridge)
Enzo Maresca formó una gran relación con Enzo Fernández en el Chelsea (Reuters/Andrew Couldridge)

El propio técnico dejó en claro cuál será su objetivo en esta nueva etapa: “Quiero que ganemos, que juguemos buen fútbol y que disfrutemos de la presión de representar al Manchester City. Es un club que conozco muy bien y tener la oportunidad de dirigir a este equipo es una oportunidad magnífica para mí”.

Maresca definió el desafío como una continuidad de la era anterior y, al mismo tiempo, como una prueba de gran exigencia. “Es un gran reto, por muchas razones. Todo el éxito de los últimos 10 o 15 años, pero al mismo tiempo, es un reto interesante”, dijo el entrenador. “Esta es la tercera vez que trabajo aquí en el City, espero que sea la última vez que vuelva y que no me vaya nunca más”.

El primer partido de Maresca al frente del equipo será el sábado 1 de agosto ante Inter de Milán, en el inicio de la gira de pretemporada en Corea del Sur. Su estreno oficial llegará el domingo 16 de agosto, en la Community Shield ante Arsenal en Wembley, antes del debut liguero en casa contra Bournemouth el fin de semana siguiente.

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