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Europa proyecta vuelos eléctricos cortos para el inicio de la década de 2030

La aviación regional del continente se prepara para incorporar aeronaves con baterías o sistemas híbridos en trayectos breves, sobre todo hacia islas y zonas rurales donde el ferrocarril no ofrece una alternativa suficiente

Un avión blanco, azul y dorado con dos hélices vuela sobre el mar azul con varias islas verdes con playas rocosas en un día soleado.
Los planes industriales y los avances técnicos abren la puerta a servicios comerciales en trayectos breves, con foco en conexiones insulares y rurales (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los viajes aéreos de corta distancia en Europa ingresaron en una nueva etapa de expectativa tras la difusión de avances técnicos y planes industriales que apuntan a la llegada de vuelos eléctricos comerciales en menos de cuatro años. Según informó Euronews, varias empresas del continente trabajan en aeronaves impulsadas por baterías o sistemas híbridos con la meta de operar rutas breves a comienzos de la próxima década.

De acuerdo con un reporte, el impulso responde a una combinación de factores: la presión para reducir emisiones, la volatilidad de los precios energéticos y la necesidad de mantener conexiones aéreas en zonas donde el ferrocarril no cubre la demanda. En ese escenario, la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA) evaluó que aviones con autonomía de hasta 500 kilómetros podrían prestar servicio en una cuarta parte de las rutas aéreas del continente.

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Rutas cortas y destinos insulares en el centro del proyecto

Infografía sobre vuelos eléctricos cortos en Europa para 2030, con una ilustración de un avión sobre una ciudad costera y paneles informativos detallados.
Europa proyecta vuelos eléctricos cortos para 2030 con aeronaves de hasta 500 kilómetros de autonomía, priorizando rutas a islas y zonas rurales sin alternativa de tren (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los trayectos que figuran dentro de ese rango aparecen conexiones de alta visibilidad como Londres-Dublín, Atenas-Santorini, Barcelona-Ibiza, Niza-Córcega y Roma-Cerdeña. Euronews detalló que esos recorridos concentran interés porque, en muchos casos, unen islas o cruzan masas de agua, lo que limita una sustitución real por tren.

Ese punto resulta central en el debate europeo sobre transporte y clima. Francia ya restringe vuelos cortos cuando existe una alternativa ferroviaria inferior a 2,5 horas, mientras España planteó una medida similar. Aun así, varias rutas regionales seguirán dependiendo del avión por razones geográficas, por lo que la electrificación aparece como una vía para bajar el uso de queroseno en esos segmentos.

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Carlos López de la Osa, responsable técnico de aviación de la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente (T&E), sostuvo que “los vuelos eléctricos e híbridos son una parte fundamental de la solución para que los desplazamientos de corta distancia sean más sostenibles”, según declaraciones recogidas por Euronews. También planteó que todavía persiste la idea de que estos aparatos pertenecen a un horizonte lejano, pese a la aceleración del desarrollo tecnológico.

La proyección no implica una competencia inmediata con los grandes reactores comerciales. Las primeras aeronaves tendrán una escala menor y un uso inicial más acotado. El artículo señaló que la primera etapa se orientará sobre todo a regiones rurales o periféricas sin servicios aéreos regulares, antes de un posible salto a corredores más transitados.

Empresas europeas aceleran desarrollos y metas de certificación

Motor eléctrico de avión con cubierta verde que muestra un símbolo de energía renovable, con cables y baterías expuestos.
Aunque mejoraron los motores, la integración energética y el diseño, la densidad actual sigue condicionando la distancia, el tamaño y la carga útil de los aparatos movidos solo por electricidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una reconocida firma alemana prevé certificar en 2030 un avión eléctrico de nueve plazas para transporte de pasajeros. La compañía calcula que su operación podría ubicarse por debajo de 0,50 euros por pasajero-kilómetro, una referencia cercana al costo de un billete ferroviario de primera clase. La empresa también comunicó compromisos de compra por 100 aeronaves por parte de aerolíneas y operadores.

En paralelo, una firma neerlandesa trabaja en un aparato eléctrico de mayor porte pensado para trasladar 90 pasajeros en distancias de hasta 1.000 kilómetros desde 2035. Ese proyecto apunta a una fase posterior del mercado, con una capacidad bastante superior a la de los primeros modelos regionales.

Otra compañía francesa desarrolla un avión regional híbrido-eléctrico de 19 plazas con un alcance de hasta 1.500 kilómetros. Su objetivo consiste en obtener certificación a fines de 2029 y luego ampliar la producción hacia aeronaves de entre 40 y 90 asientos. Antoine Toulemont, asesor de asuntos europeos de la empresa, afirmó ante Euronews que “reduce las emisiones hasta en un 80%” y que la compañía estima “una reducción del 50% en los costos operativos directos”.

El avance de estas iniciativas coincide con un retroceso relativo de los actores industriales más grandes en este segmento. El medio digital consignó que Airbus postergó de forma reciente su proyecto de avión de cero emisiones, una decisión que dejó espacio para que empresas emergentes europeas ganen protagonismo en el terreno de la aviación eléctrica y regional.

Límites tecnológicos, debate climático y apoyo público

Ala de avión en primer plano sobrevolando campos verdes, ciudades pequeñas y nubes. El horizonte muestra un cielo despejado con nubes dispersas.
Las islas y las zonas rurales aparecen como la primera prueba real de la aviación eléctrica en Europa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal obstáculo histórico de esta tecnología fue el peso de las baterías. Ese condicionante afectó durante años la viabilidad de aeronaves eléctricas, aunque los progresos en motores, integración energética y diseño mejoraron las perspectivas. Aun así, la densidad energética de las baterías sigue marcando el techo del alcance, el tamaño y la carga útil de los aviones totalmente eléctricos.

El debate ambiental tampoco se agota en la ausencia de combustible durante el vuelo. Anna Hughes, directora del grupo Flight Free UK -el grupo británico que impulsa campañas para volar menos-, señaló al medio que “el vuelo eléctrico será una parte esencial de un mundo de viajes bajo en carbono”, sobre todo en rutas difíciles de reemplazar. Al mismo tiempo, advirtió que la neutralidad climática de este sistema depende de que la recarga se realice con energía renovable.

Hughes añadió que el aumento de la demanda eléctrica obliga a discutir prioridades de uso de la energía y defendió una estrategia más amplia: menos vuelos, más inversión ferroviaria y electrificación de los trayectos que permanezcan.

En ese marco, la Comisión Europea propuso en julio ampliar la financiación para la descarbonización del sector aéreo. La iniciativa busca que los fondos no se limiten al SAF y al hidrógeno, sino que también alcancen al desarrollo de aviones eléctricos. Con una red densa de aeropuertos pequeños, trayectos regionales cortos y normas climáticas más exigentes, Europa intenta colocarse como el principal banco de pruebas para una transformación que todavía enfrenta límites técnicos, económicos y energéticos.

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