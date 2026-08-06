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Dólar hoy en vivo: a cuánto se negociaron todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 6 de agosto

El billete al público terminó ofrecido a $1.520 en el Banco Nación. El dólar mayorista rozó los $1.500. El dólar blue bajó por sexto día seguido y quedó a $1.530. Cayeron las reservas por un pago al FMI

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20:16 hsAyer

Cayeron las reservas por un pago al FMI

El Banco Central compró USD 41 millones en el mercado de cambios, el 5,9% de la oferta, para acumular en las cuatro primeras ruedas de agosto un saldo a favor de USD 95 millones por la intervención.

Las reservas internacionales brutas de la entidad cayeron USD 1.224 millones, a USD 48.835 millones, debido principalmente a un pago efectuado al FMI (Fondo Monetario Internacional) por más de USD 850 millones, además de un descenso marginal en la cotización de activos, según detallaron fuentes del BCRA a Infobae.

20:16 hsAyer

¿A cuánto cerró el dólar en bancos?

El dólar al público permaneció invariable, a $1.520 para la venta en el Banco Nación, igualmente un récord nominal. El BCRA indicó que en as entidades financieras el dólar minorista promedió $1.518,24 para la venta y $1.467,44 para la compra.

20:15 hsAyer

Nuevo récord para el dólar mayorista

En el mercado de cambios se operó un importante volumen de USD 692,4 millones en el segmento de contado. El dólar mayorista avanzó tres pesos o 0,2%, a un nuevo récord nominal de cierre de 1.499,50 pesos.

17:20 hsAyer

Sexta baja para el dólar blue

La cotización blue del dólar resta diez pesos o 0,6% y es pactada a $1.530 para la venta, después de seis ruedas operativas seguidas con baja. Para la compra, las agencias informales toman al billete verde a 1.510 pesos.

13:10 hsAyer

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público es operado a $1.520 para la venta en el Banco Nación, un máximo nominal que ya había alcanzado entre el 24 y el 28 de julio. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.520,12 para la venta y $1.468,78 para la compra.

La cotización blue del dólar es pactada a $1.540 para la venta, después de cinco ruedas operativas seguidas con baja.

13:08 hsAyer

El Gobierno cambió de estrategia para contener el dólar tras el salto de tasas que agitó al mercado

La falta de liquidez provocó una suba de las tasas de interés en pesos. A la vez, el Banco Central redujo la compra de divisas en el mercado cambiario y moderó la absorción de moneda local

El dólar se mantuvo estable en las últimas jornadas, aunque las tasas de interés en pesos mostraron volatilidad. (REUTERS/Willy Kurniawan)
El dólar se mantuvo estable en las últimas jornadas, aunque las tasas de interés en pesos mostraron volatilidad. (REUTERS/Willy Kurniawan)

El dólar operó estable, pero a un costo elevado: la fuerte suba de las tasas de interés. El efecto se sintió particularmente en los mercados de riesgo que, lejos de acompañar el mejor escenario internacional, siguieron en baja. Las acciones y los bonos soberanos resultaron las principales víctimas de esta mayor tasa, que incentiva a apostar al peso y sacrificar al dólar (carry trade), bajo la expectativa de que la moneda local se apreciará más que la divisa.

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13:08 hsAyer

Swap con China: por qué reforzaría el “poder de fuego” del Gobierno de cara a 2027 y cómo se puede utilizar

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, logró extender el intercambio de monedas hasta agosto de 2031. Lo que resta por girarse y la manera en que pretende usarlo el presidente Javier Milei ante las elecciones

Santiago Bausili, presidente del Banco Central, encabezó la firma del acuerdo que extiende el swap con China hasta 2031.
Santiago Bausili, presidente del Banco Central, encabezó la firma del acuerdo que extiende el swap con China hasta 2031.

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, logró su objetivo: renovó el swap con el Banco Popular de China y lo extendió por cinco años (hasta agosto de 2031) cuando anteriormente había sido por tres. Con esto se confirmó una parte del poder de fuego por hasta USD 70.000 millones del que habló el presidente Javier Milei de cara a las elecciones del 2027.

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13:08 hsAyer

553.000 millones de dólares: la cifra del Gobierno para explicar por qué quiere reformar la Carta Orgánica del BCRA

El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning defendió la reforma del estatuto y aseguró que el “daño patrimonial” del organismo fue equivalente al 85% del PIB entre 2003 y 2023

Según el Gobierno, el daño patrimonial del BCRA ascendió a USD 553.000 millones entre 2003 y 2023. (REUTERS/Marcos Brindicci)
Según el Gobierno, el daño patrimonial del BCRA ascendió a USD 553.000 millones entre 2003 y 2023. (REUTERS/Marcos Brindicci)

553.000 millones de dólares en 20 años. Esa es la cifra que, según el Gobierno, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) transfirió al Tesoro Nacional entre 2003 y 2023 y derivó en un “daño patrimonial” del banco de bancos. Ese monto, junto con el dato de inflación acumulada desde 1935 que estimó el presidente Javier Milei en cadena nacional, sostiene el argumento central del proyecto para reformar la Carta Orgánica de la autoridad monetaria.

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13:08 hsAyer

El dólar registró una leve suba y se mantiene cerca de su récord nominal

El mayorista cerró a $1.496,50, con más de USD 500 millones operados. Al público subió a $1.520 para la venta en el Banco Nación

El dólar anota una suba de solo 2,9% en el transcurso de 2026.
El dólar anota una suba de solo 2,9% en el transcurso de 2026.

El monto operado en el mercado mayorista disminuyó en unos USD 66 millones o un 11% respecto del martes, a USD 518,3 millones en el segmento de contado, volumen suficiente, de todos modos para mantener estabilizado al tipo de cambio, que subió 50 centavos, a $1.496,50, aún cerca de su récord nominal de cierre de $1.498 del 28 de julio.

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13:08 hsAyer

Las reservas superaron los USD 50.000 millones

Las reservas internacionales brutas superaron los USD 50.000 millones tras siete años: al sumar este miércoles USD 417 millones, con el importante aporte del oro, que saltó 3,8% a USD 4.308,60 la onza. El Banco Central absorbió solo USD 8 millones en el mercado de cambios, el 1,5% del volumen ofertado.

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