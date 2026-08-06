Dólar hoy en vivo: a cuánto se negociaron todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 6 de agosto

Cayeron las reservas por un pago al FMI
El Banco Central compró USD 41 millones en el mercado de cambios, el 5,9% de la oferta, para acumular en las cuatro primeras ruedas de agosto un saldo a favor de USD 95 millones por la intervención.
Las reservas internacionales brutas de la entidad cayeron USD 1.224 millones, a USD 48.835 millones, debido principalmente a un pago efectuado al FMI (Fondo Monetario Internacional) por más de USD 850 millones, además de un descenso marginal en la cotización de activos, según detallaron fuentes del BCRA a Infobae.
¿A cuánto cerró el dólar en bancos?
El dólar al público permaneció invariable, a $1.520 para la venta en el Banco Nación, igualmente un récord nominal. El BCRA indicó que en as entidades financieras el dólar minorista promedió $1.518,24 para la venta y $1.467,44 para la compra.
Nuevo récord para el dólar mayorista
En el mercado de cambios se operó un importante volumen de USD 692,4 millones en el segmento de contado. El dólar mayorista avanzó tres pesos o 0,2%, a un nuevo récord nominal de cierre de 1.499,50 pesos.
Sexta baja para el dólar blue
La cotización blue del dólar resta diez pesos o 0,6% y es pactada a $1.530 para la venta, después de seis ruedas operativas seguidas con baja. Para la compra, las agencias informales toman al billete verde a 1.510 pesos.
¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público es operado a $1.520 para la venta en el Banco Nación, un máximo nominal que ya había alcanzado entre el 24 y el 28 de julio. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.520,12 para la venta y $1.468,78 para la compra.
La cotización blue del dólar es pactada a $1.540 para la venta, después de cinco ruedas operativas seguidas con baja.
El dólar operó estable, pero a un costo elevado: la fuerte suba de las tasas de interés. El efecto se sintió particularmente en los mercados de riesgo que, lejos de acompañar el mejor escenario internacional, siguieron en baja. Las acciones y los bonos soberanos resultaron las principales víctimas de esta mayor tasa, que incentiva a apostar al peso y sacrificar al dólar (carry trade), bajo la expectativa de que la moneda local se apreciará más que la divisa.
El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, logró su objetivo: renovó el swap con el Banco Popular de China y lo extendió por cinco años (hasta agosto de 2031) cuando anteriormente había sido por tres. Con esto se confirmó una parte del poder de fuego por hasta USD 70.000 millones del que habló el presidente Javier Milei de cara a las elecciones del 2027.
553.000 millones de dólares en 20 años. Esa es la cifra que, según el Gobierno, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) transfirió al Tesoro Nacional entre 2003 y 2023 y derivó en un “daño patrimonial” del banco de bancos. Ese monto, junto con el dato de inflación acumulada desde 1935 que estimó el presidente Javier Milei en cadena nacional, sostiene el argumento central del proyecto para reformar la Carta Orgánica de la autoridad monetaria.
El monto operado en el mercado mayorista disminuyó en unos USD 66 millones o un 11% respecto del martes, a USD 518,3 millones en el segmento de contado, volumen suficiente, de todos modos para mantener estabilizado al tipo de cambio, que subió 50 centavos, a $1.496,50, aún cerca de su récord nominal de cierre de $1.498 del 28 de julio.
Las reservas superaron los USD 50.000 millones
Las reservas internacionales brutas superaron los USD 50.000 millones tras siete años: al sumar este miércoles USD 417 millones, con el importante aporte del oro, que saltó 3,8% a USD 4.308,60 la onza. El Banco Central absorbió solo USD 8 millones en el mercado de cambios, el 1,5% del volumen ofertado.