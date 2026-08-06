Dólar hoy en vivo: a cuánto se negociaron todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 6 de agosto

El Gobierno cambió de estrategia para contener el dólar tras el salto de tasas que agitó al mercado La falta de liquidez provocó una suba de las tasas de interés en pesos. A la vez, el Banco Central redujo la compra de divisas en el mercado cambiario y moderó la absorción de moneda local

El dólar se mantuvo estable en las últimas jornadas, aunque las tasas de interés en pesos mostraron volatilidad. (REUTERS/Willy Kurniawan)

El dólar operó estable, pero a un costo elevado: la fuerte suba de las tasas de interés. El efecto se sintió particularmente en los mercados de riesgo que, lejos de acompañar el mejor escenario internacional, siguieron en baja. Las acciones y los bonos soberanos resultaron las principales víctimas de esta mayor tasa, que incentiva a apostar al peso y sacrificar al dólar (carry trade), bajo la expectativa de que la moneda local se apreciará más que la divisa.