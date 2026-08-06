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El SUV más vendido del mercado aumenta su oferta con una versión de alta gama

Además de liderar su segmento, el Ford Territory es el auto importado más vendido del mercado y el modelo más comercializado de la marca en el primer semestre. Ahora suma otra versión naftera con equipamiento Premium

Parte frontal de un automóvil Ford color azul claro, con el logotipo de la marca y la inscripción Platinum en el capó, junto a una parrilla negra
Ford refuerza la oferta de Territory con la presentación de una nueva versión naftera de alta gama, denominada Platinum. (Ford Argentina)
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La curva ascendente de ventas del Ford Territory en el mercado automotor argentino muestra un significativo contraste con lo que sucede con la mayoría de los vehículos 0 km en la actualidad. En números totales, el nivel de patentamientos en general cayó un 12,8% en los primeros siete meses, mientras que las ventas de este modelo de Ford subieron un 74,3%.

En el medio ocurrió algo que no es menor: se presentó la Territory Híbrida en noviembre, lo que permitió que las ventas de este año se vieran fuertemente influenciadas por el nuevo modelo. De hecho, con los números cerrados del mercado el pasado 31 de julio, el 53% de las unidades vendidas son de las versiones nafteras, pero el 47% corresponde a la electrificada.

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Si se tuviera que hacer el análisis de los números, hasta la llegada de la Híbrida, el promedio de ventas mensual de Territory era de 1.203 unidades, y desde que se amplió la oferta, ese promedio subió a 1.624 autos por mes, un crecimiento de un 35% del volumen de ventas.

Acaso por ese motivo, antes de traer una Territory PHEV (Híbrida enchufable) como muchos esperaban como próxima novedad, Ford decidió reforzar aún más la oferta de modelos de combustión, y presentó esta semana en Buenos Aires, el modelo tope de gama de este C-SUV que llega desde China. Se trata de la Ford Territory Platinum, que a simple vista se hace notar con detalles estéticos distintivos, como el techo bitono, nueva configuración de luces en el frente y aplicaciones negras en paragolpes, espejos y barras del techo.

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SUV Ford Territory Platinum azul claro en movimiento. Frente del vehículo visible, con árboles al fondo y efecto de velocidad en las ruedas
Más allá de las letras en el frente del capó, la Ford Territory Platinum se destaca por su calidad de terminaciones y un color exclusivo para la gama. (Ford Argentina)

Platinum representa lujo y se lee con letras grandes también en el frente de capó, algo que no tenían ni las versiones nafteras anteriores ni la Híbrida, y lo que pretende mostrar es que ese modelo tiene un nivel de calidad de equipamiento y confort superior en la gama.

Equipamiento distintivo

En el interior, esta nueva versión incorpora tapizados de cuero en tonos claros, de diseño diamantado y microperforado, con las plazas delanteras refrigeradas y calefaccionadas. También suma la apertura eléctrica del portón trasero desde el interior, climatizador automático bi-zona, espejo interior fotocromático y limpiaparabrisas con sensor de lluvia.

A nivel motriz no hay cambios, el motor es el mismo de la Titanium, el Ecoboost 1.8 turbo de 185 CV y 320 Nm de inyección directa con Auto Stop. La transmisión es también la misma, tracción delantera con caja automática de doble embrague y 7 velocidades, las suspensiones delantera y trasera son independientes y los modos de conducción son cuatro: Normal, Eco, Trail y Sport.

SUV Ford Territory Platinum azul claro, visto desde atrás en un estacionamiento. Luces LED, matrícula T3RRITORY, llantas bicolores. Fondo con edificio de vidrio y montañas
Carrocería bitono y detalles en negro distinguen a la Territory Platinum de las otras versiones. (Ford Argentina)

Esta versión Platinum tiene una paleta de colores de dos opciones, con el Azul Océanico como la gran novedad y un Blanco Oxford como alternativa. En el diseño exterior también hay una nueva propuesta de las llantas de 19 pulgadas, exclusiva para este modelo.

El precio de venta de la nueva Ford Territory Platinum es de $60.850.000, mientras el resto de la gama mantiene los precios de julio, con la versión de entrada de gama, Territory SEL en $48.861.930, la híbrida en $54.468.500 y la Titanium en $56.908.020.

El contexto del mercado

Durante la presentación del nuevo vehículo, Tomás Labourt, gerente de Producto de Ford Argentina, dio algunos datos del mercado y de Territory puntualmente, que permiten comprender el escenario en el que se da este lanzamiento.

Entre otras variables, el ejecutivo mostró estadísticas y cuadros en los que se percibe el crecimiento de los C-SUV en el mercado, que en 2026 ya alcanzaron el 16,7% del total de patentamientos y una progresión que comenzó a crecer fuertemente en 2024, cuando pasó del 7,7% al 11,3%, y en 2025 al 12,6%.

Asiento de vehículo en cuero de color claro con la palabra 'PLATINUM' en relieve, costuras y un patrón de perforaciones
La nueva versión de Territory ofrece un nivel de sofisticación que se puede apreciar en detalles como los tapizados de las butacas. (Ford Argentina)

Atado a este dato, el crecimiento de los vehículos chinos (Territory es de esa procedencia) en este segmento fue significativo, pasando del 22% en 2025 al 55% en los primeros siete meses de este año. Dentro de ese 55%, el 41% fueron Territory, lo que muestra su liderazgo en la preferencia de los usuarios entre otros vehículos similares.

Dentro del mismo segmento de los C-SUV, el 50% de las ventas son de autos con motor de combustión, y la otra mitad corresponde a vehículos elctrificados de cualquier tipo, tanto eléctricos puros como híbridos. En este punto, Labourt explicó que esta situación se da porque en las grandes ciudades el híbrido es un vehículo con mucha demanda, cosa que no ocurre en las zonas con menos densidad de población en el interior del país.

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