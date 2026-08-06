Alerta de viaje: el humo de los incendios forestales afecta a algunos de los parques nacionales más visitados por turistas

Millones de personas en el oeste de Estados Unidos están bajo alertas de calidad del aire por el humo de incendios forestales activos desde comienzos de agosto. (REUTERS/David Ryder)

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Millones de personas en el oeste de Estados Unidos se encuentran bajo alertas de calidad del aire debido al humo procedente de incendios forestales activos desde los primeros días de agosto, según autoridades estatales y federales. La situación impacta a residentes y turistas que visitan parques nacionales en Washington, Oregón, Idaho, Montana, Wyoming, Utah, Nevada y Colorado, en plena temporada alta de visitas.

De acuerdo con la Puget Sound Clean Air Agency y la Olympic Region Clean Air Agency, la concentración de partículas en el aire ha obligado a mantener advertencias para varios condados de Washington y zonas limítrofes, incluidos destinos turísticos como North Cascades y Mount Rainier. Las alertas, vigentes al menos hasta el jueves 6 de agosto según el Servicio Meteorológico Nacional, recomiendan minimizar la exposición al aire libre y buscar refugio en espacios cerrados con filtración de aire.

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El Bay Area Air Quality Management District (BAAQMD) informó que el humo de los incendios en el noroeste ha llegado hasta el norte de California, provocando cielos grises y riesgo de aire insalubre. El organismo recomienda consultar el mapa oficial de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para información actualizada y específica por localidad.

¿Cuáles son los principales incendios forestales que afectan la calidad del aire en el oeste de Estados Unidos?

El Spokane Complex, en el este de Washington, representa uno de los focos más relevantes. De acuerdo con la Spokane Complex Incident Management Team, tres incendios activos han quemado más de 10.000 acres (unas 4.047 hectáreas), obligando a evacuar a decenas de miles de personas y destruyendo al menos 700 estructuras. El blog de monitoreo estatal reporta que en Spokane y alrededores la calidad del aire se clasifica como no saludable o muy dañina.

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Otras áreas bajo riesgo incluyen los estados de Oregón, Idaho y Montana. El humo afecta ciudades como Seattle, Tacoma, Portland y Boise, y puede desplazarse hacia el sur, alcanzando el norte de California y regiones de Utah, Wyoming y Colorado, según el pronóstico de la Weather Channel.

Parques nacionales como Crater Lake, Glacier, Yellowstone y Grand Teton registran cielo turbio y visibilidad reducida en plena temporada alta de visitas. (REUTERS/Jim Urquhart/File Photo)

¿Qué parques nacionales están afectados por el humo de incendios forestales?

La temporada alta de visitas a parques nacionales coincide con los episodios de peor calidad del aire. El National Park Service (NPS) informó que parques como North Cascades, Mount Rainier, Crater Lake, Glacier, Yellowstone y Grand Teton presentan cielo turbio y visibilidad reducida a causa del humo. El NPS indica que más de 100 millones de personas visitan los parques nacionales estadounidenses cada verano. Solo Yellowstone recibe entre 4,5 y 4,8 millones de visitantes anuales, mientras que Grand Teton supera los 3,4 millones.

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El NPS recomienda consultar diariamente la información de calidad del aire antes de acceder a los parques y advierte sobre la posibilidad de cierres temporales de rutas o áreas, así como la suspensión de actividades al aire libre. No todas las instalaciones permanecen abiertas y la situación puede variar de un día a otro según la evolución de los incendios y las condiciones meteorológicas.

¿Qué es una alerta de calidad del aire y cómo se determina el riesgo para la salud?

Las agencias estatales y federales utilizan el Índice de Calidad del Aire (Air Quality Index, AQI) para informar a la población sobre los riesgos. El AQI mide la concentración de partículas finas (PM2.5), ozono, monóxido de carbono, dióxido de azufre y otros contaminantes. Un valor entre 101 y 150 señala riesgo para grupos sensibles; entre 151 y 200, para toda la población; y valores superiores implican peligro generalizado.

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La Puget Sound Clean Air Agency y la Olympic Region Clean Air Agency han reportado que el AQI en gran parte de Washington y Oregón se encuentra entre 120 y 180, con picos más altos en zonas cercanas a los focos de incendio. En áreas urbanas como Seattle y Portland, el aire se considera dañino para personas con enfermedades respiratorias, niños, adultos mayores y embarazadas.

En el área de la bahía de San Francisco, el Bay Area Air Quality Management District recomienda evitar actividades al aire libre, aunque no se ha activado la alerta Spare the Air porque los niveles de contaminación no han superado el estándar nacional de 24 horas.

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La EPA y el National Park Service recomiendan consultar el Fire and Smoke Map, evitar esfuerzos al aire libre y prever cierres temporales en parques nacionales por el humo. (National Park Service)

¿Cómo afecta el humo de los incendios forestales a la salud y qué recomienda el gobierno?

El humo de incendios forestales contiene partículas finas que pueden penetrar en los pulmones y el sistema circulatorio, causando síntomas en personas vulnerables. Los riesgos principales incluyen:

Irritación de ojos, garganta y vías respiratorias.

Agravamiento de enfermedades preexistentes como asma, bronquitis o enfermedades cardíacas.

Riesgo de hospitalización por problemas respiratorios en grupos sensibles.

La Puget Sound Clean Air Agency ha alertado que “la calidad del aire es actualmente dañina para grupos sensibles en la mayor parte del oeste de Washington y Oregón, con posibilidad de alcanzar niveles dañinos para toda la población en zonas próximas a los incendios”, según su comunicado oficial recogido por The Weather Channel.

Las principales recomendaciones oficiales para residentes y turistas en zonas afectadas son:

Consultar el EPA Fire and Smoke Map antes de realizar actividades al aire libre.

Mantenerse en interiores y usar sistemas de filtración de aire si el humo es visible o se percibe olor fuerte.

Utilizar mascarillas N95 o similares en caso de exposición obligada al aire exterior.

Evitar realizar ejercicio o esfuerzos físicos al aire libre durante episodios de mala calidad del aire.

Atender las instrucciones de evacuación y advertencias emitidas por autoridades locales.

¿Cómo se monitorea la calidad del aire durante incendios forestales en EE.UU.?

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) mantiene actualizado el Fire and Smoke Map, una plataforma digital que permite a los usuarios consultar la calidad del aire en tiempo real por región. El índice AQI se actualiza constantemente y señala con colores el nivel de riesgo: verde (bueno), amarillo (moderado), naranja (dañino para grupos sensibles), rojo (dañino para todos), púrpura (muy dañino) y marrón (peligroso).

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El monitoreo oficial se complementa con estaciones de medición locales y regionales, así como alertas del Servicio Meteorológico Nacional y las agencias estatales de calidad del aire. Las autoridades recomiendan a la población revisar estos informes antes de planificar salidas y seguir las recomendaciones para proteger la salud.

El humo de incendios forestales del noroeste llegó al norte de California y el Bay Area Air Quality Management District pidió seguir el mapa oficial de la EPA. (REUTERS/Matt Mills McKnight)

¿Qué impacto tienen los incendios y el humo en la infraestructura y comunidades locales?

El avance de los incendios en el noroeste de Estados Unidos ha provocado daño estructural y riesgo para servicios críticos, según la Spokane Complex Incident Management Team. El fuego amenaza infraestructuras eléctricas y de transporte, dificultando las labores de control y contención. El número de evacuados supera las decenas de miles y continúa el recuento de viviendas y edificios afectados.

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El Servicio Meteorológico Nacional prevé que las condiciones de humo persistirán durante al menos el resto de la semana, en función de los cambios meteorológicos y el nivel de control del fuego. Corrientes de viento desde el noroeste han extendido el humo a regiones alejadas de los focos de incendio, ampliando la zona de alerta.

¿Qué deben saber los visitantes antes de ir a parques nacionales afectados por humo de incendios?

El National Park Service recomienda a los visitantes:

Consultar información diaria sobre la calidad del aire en el sitio oficial y en el EPA Fire and Smoke Map .

Verificar posibles cierres temporales de rutas, campamentos y senderos.

Prepararse para condiciones de baja visibilidad y cambios en la programación de actividades al aire libre.

Llevar equipos de protección respiratoria en caso de exposición prolongada al aire exterior.

La experiencia de quienes recorren los parques nacionales puede verse alterada estos días por la presencia de humo, la suspensión de eventos y la limitación de accesos a algunas áreas. El monitoreo de la situación es constante y las recomendaciones pueden variar a diario.

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Washington mantiene advertencias por mala calidad del aire en varios condados y zonas cercanas a North Cascades y Mount Rainier, con recomendación de reducir la exposición al aire libre. (REUTERS/David Ryder)

¿Qué se espera para los próximos días en relación a los incendios y la calidad del aire en el oeste de Estados Unidos?

Los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología y las agencias estatales indican que el humo de los incendios continuará afectando la calidad del aire en una amplia franja del oeste de Estados Unidos. Las autoridades mantienen la vigilancia y actualizan las alertas en función de la evolución de los incendios y las condiciones meteorológicas.

El impacto para residentes y turistas depende de la persistencia de los focos activos y el comportamiento de los vientos. Las recomendaciones principales son seguir las advertencias oficiales y priorizar la prevención para evitar riesgos de salud y situaciones de emergencia.