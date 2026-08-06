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Qué efectos traerá sobre la economía que las reservas del BCRA hayan cruzado el techo de los USD 50.000 millones

La autoridad monetaria logró llegar a niveles no vistos en 7 años, pese a que todavía debe acumular unos USD 27.000 millones más para alcanzar el máximo más reciente

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili. REUTERS/Matias Baglietto
El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili. REUTERS/Matias Baglietto
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Las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) superaron ayer los USD 50.000 millones, al cerrar en USD 50.059 millones. El hito se da luego de que el Gobierno pusiera en marcha la Fase 4 de su programa económico en enero pasado.

Se trata del nivel más alto desde el 13 de septiembre de 2019 y de un umbral considerado simbólico para la economía, ya que refleja un mayor respaldo de divisas para afrontar pagos de deuda, intervenir en el mercado cambiario en caso de volatilidad y fortalecer la confianza sobre la capacidad del país para hacer frente a eventuales tensiones financieras.

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La acumulación de reservas, según los analistas, puede favorecer una reducción del riesgo país y facilitar el acceso al financiamiento en los mercados internacionales, aunque los indicadores también dependen de otros factores.

Más aún, de cara a las elecciones presidenciales de 2027, cuando históricamente suele aumentar la incertidumbre en los mercados y la demanda de dólares, contar con un mayor nivel de reservas amplía el margen de maniobra del Banco Central para enfrentar eventuales episodios de tensión.

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El monto alcanzado también representa el nivel más elevado de reservas desde el inicio de la gestión de Javier Milei y el mayor desde mediados de septiembre de 2019, cuando las reservas se ubicaban en USD 50.085 millones durante la presidencia de Mauricio Macri. Sin embargo, todavía se encuentran lejos de alcanzar el récord de USD 77.481 millones de abril de 2018.

Desde enero de 2026, cuando comenzó la cuarta etapa del programa monetario, la autoridad monetaria sumó USD 13.381 millones mediante distintas operaciones, tanto dentro como fuera del mercado de cambios.

No obstante, el logro de este miércoles se explicó mayormente por un incremento diario de USD 417 millones, impulsado principalmente por la fuerte suba en la cotización internacional del oro, uno de los activos que integran las reservas del BCRA. Ayer, la autoridad monetaria compró solamente USD 8 millones.

En julio, las compras oficiales totalizaron USD 2.162 millones, por encima de los USD 1.418 millones registrados en junio y la cifra más alta desde mayo, cuando las adquisiciones alcanzaron USD 2.596 millones. De esta manera, julio se convirtió en el tercer mejor mes del año en materia de acumulación de divisas.

Entre enero y julio, el ingreso de dólares estuvo impulsado por la liquidación de exportaciones de los sectores agropecuario, energético y minero, además de emisiones de deuda realizadas en el exterior por empresas y provincias. Estos flujos permitieron a la autoridad monetaria absorber una parte significativa de las divisas que ingresaron al mercado.

Con este desempeño, la entidad ya alcanzó la meta de acumulación de reservas fijada para 2026. Durante el primer trimestre, el principal desafío había sido atender las necesidades de financiamiento del Ministerio de Economía, mientras que en los meses siguientes el fortalecimiento del ingreso de divisas permitió consolidar el crecimiento del stock de reservas.

Entre enero y julio, el ingreso de dólares estuvo impulsado por la liquidación de exportaciones de los sectores agropecuario, energético y minero, además de emisiones de deuda realizadas en el exterior por empresas y provincias argentinas. REUTERS/Agustin Marcarian
Entre enero y julio, el ingreso de dólares estuvo impulsado por la liquidación de exportaciones de los sectores agropecuario, energético y minero, además de emisiones de deuda realizadas en el exterior por empresas y provincias argentinas. REUTERS/Agustin Marcarian

En paralelo, el BCRA renovó y extendió por cinco años (hasta agosto de 2031) el swap con el Banco Popular de China. Este intercambio de monedas, vigente desde 2009, involucra un monto total de 130.000 millones de yuanes (aproximadamente USD 19.000 millones) y funciona como una disponibilidad contingente de divisas para Argentina, permitiendo operar con yuanes en mercados locales e internacionales bajo diferentes modalidades.

El swap incluye una porción activada de 35.000 millones de yuanes (unos USD 5.000 millones), disponible para uso inmediato sin autorización previa, que ha ido siendo reducida en los últimos años, llegando a 4.600 millones de yuanes (USD 679 millones) en enero de 2026. Esta herramienta es clave para la estrategia de reservas internacionales del país y forma parte del “poder de fuego”.

De todos modos, la titular del FMI, Kristalina Georgieva, durante su paso por el país, dijo: “No me preocupa Argentina, que Argentina no tenga el dinero para pagar. Miro al Banco Central aquí presente. Sigan comprando, sigan comprando”.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo este miércoles: “Hay dólares de más para que el Banco Central pueda acumular reservas y restablecer un balance sólido. El desarrollo de sectores como la energía y minería permite eso”.

Para Delphos Investment, las compras de dólares acumuladas en el año por el BCRA, sumado al crecimiento de los depósitos privados en dólares, son las principales razones del crecimiento.

“Este último punto deja entrever la preferencia de los agentes para ahorrar en dólares, sosteniéndose el desprecio al peso producto de la pseudo hiper de 2023. Esto es lógico y va en línea con la historia mundial, pero sigue representando el principal desafío del gobierno”, sostuvo la consultora.

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