Alerta naranja y ciclogénesis en el AMBA: cómo impacta el fenómeno meteorológico y hasta cuándo seguirán las tormentas fuertes

Alerta naranja y mapa de tormentas

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El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta un escenario meteorológico excepcional. Este jueves comenzó con lluvias intensas y ráfagas de viento que alteraron la rutina de millones de personas.

Este cuadro no responde solo a una tormenta aislada, sino al desarrollo de un fenómeno atmosférico complejo conocido como ciclogénesis, que coincidió con el anuncio de alerta naranja por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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La conjunción de estos factores no solo trae lluvias y vientos persistentes, sino que anticipa un marcado descenso térmico y la expectativa de días invernales intensos.

La ciclogénesis en el AMBA generó lluvias intensas y ráfagas de viento que superaron los 70 kilómetros por hora - SMN

La ciclogénesis es el proceso de formación e intensificación de un sistema de baja presión.

Si bien no constituye una tormenta en sí misma, es el mecanismo que impulsa la aparición de fenómenos severos, como lluvias fuertes, actividad eléctrica intensa y ráfagas de viento que pueden superar los 70 kilómetros por hora.

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El SMN advirtió que las precipitaciones y tormentas comenzaron desde las primeras horas del día, antes incluso de que el frente frío principal entrara en la región. Los organismos de emergencia mantienen el monitoreo permanente ante la posibilidad de anegamientos, caída de ramas y cortes de energía.

El aviso de alerta naranja, emitido para la ciudad y más de 30 municipios bonaerenses, representa un salto respecto a las advertencias iniciales de la semana. Los modelos meteorológicos detectaron una evolución más intensa de lo previsto.

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Cuándo será el día más crítico de la ciclogénesis

El sistema de baja presión asociado a la ciclogénesis favoreció lluvias persistentes actividad eléctrica y ráfagas de viento en toda la región (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inestabilidad atmosférica, sumada al rápido descenso de la presión, determina que hoy será el día más crítico, con probabilidades de precipitación entre el 40% y el 100%, según la hora y la zona. Las autoridades recomendaron evitar circular por calles anegadas, permanecer en construcciones cerradas y asegurar objetos sueltos en balcones y patios.

El registro de lluvias acumuladas, la velocidad de las ráfagas y el posterior descenso de la temperatura anticipan un viernes y un fin de semana con condiciones plenamente invernales.

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La masa de aire polar que ingresa tras el paso del sistema de baja presión consolidará temperaturas mínimas entre los 4°C y 5°C, incluso en áreas urbanas, y valores todavía más bajos en sectores suburbanos y rurales.

Las proyecciones semanales sugieren que el frío persistirá, con mínimas de 3°C previstas para el comienzo de la próxima semana.

Qué es una ciclogénesis

El avance de una masa de aire polar tras el temporal provocará temperaturas mínimas de entre 4°C y 5°C en áreas urbanas durante el fin de semana (SMN)

La ciclogénesis se define como la formación o intensificación de un sistema de baja presión en la atmósfera. Este proceso no equivale a una tormenta, sino que opera como el catalizador que permite la aparición de lluvias persistentes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento de gran intensidad.

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En el caso del AMBA, la ciclogénesis es el fenómeno responsable de transformar un pronóstico de lluvias comunes en una jornada marcada por la inestabilidad y el riesgo meteorológico.

Los meteorólogos explican que, cuando la presión atmosférica desciende de forma abrupta, el aire responde reorganizándose para compensar el desequilibrio.

El SMN aconsejó evitar la circulación innecesaria y desconectar electrodomésticos ante la posibilidad de cortes de energía por las tormentas - Europa Press

Esta dinámica genera condiciones favorables para el desarrollo de sistemas nubosos extensos, precipitaciones abundantes y vientos que pueden alcanzar velocidades peligrosas. En este episodio, la ciclogénesis afectó no solo a Buenos Aires, sino también al norte bonaerense y sectores del Litoral, configurando un corredor de tormentas de amplio alcance.

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La diferencia entre una simple tormenta y el efecto de la ciclogénesis reside en la magnitud y persistencia de los fenómenos asociados. Las lluvias intensas, sumadas a ráfagas de viento del sur, pueden provocar caída de ramas, anegamientos y dificultades en el tránsito urbano.

El SMN aconsejó limpiar rejillas y desagües, asegurar objetos en balcones y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad para reducir riesgos personales y materiales.

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Cómo sigue el tiempo para el día de hoy, mañana y el fin de semana

El pronóstico extendido para hoy y los próximos días del SMN

El jueves se organizó en tres fases bien diferenciadas, según el pronóstico detallado del SMN. Por la madrugada, la ciudad y el conurbano transitarán horas de neblinas y lluvias leves, pero el cuadro comenzó a desmejorar rápidamente a la mañana.

Fue en ese momento cuando el frente de tormenta ganó fuerza, con tormentas fuertes que motivaron el cambio de alerta amarilla a naranja. La temperatura, que rondaba los 13°C a 14°C, comenzó a descender bajo el efecto del viento sur.

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“La inestabilidad comenzará a incrementarse hacia el mediodía, luego de una mañana con neblinas y condiciones relativamente estables. Con el avance del frente frío, el viento rotará hacia el sector sur, favoreciendo el ingreso de una masa de aire polar que hará caer las temperaturas en pocas horas”, explicó el SMN.

El mapa del clima en Argentina (SMN)

La tarde se presentará como el período más crítico. “El fenómeno meteorológico comenzará a intensificarse a partir del mediodía con tormentas fuertes, actividad eléctrica frecuente y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

El SMN elevó la advertencia a alerta naranja para la tarde, momento en el cual se sumarán ráfagas de viento del sector sur que podrían superar los 69 km/h, incrementando el riesgo de caída de ramas y anegamientos en la vía pública”, advirtió el organismo.

En esta franja horaria, las lluvias alcanzarán su mayor volumen y el viento representará un peligro adicional para la infraestructura urbana.

Peatones transitan por una calle céntrica de la ciudad bajo una lluvia intensa, con el pavimento mojado y reflejando el cielo nublado del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada de la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse lentamente. El descenso térmico se acentuará, con registros que alcanzarán los 9°C, mientras persistirán lluvias aisladas y vientos fuertes.

El panorama de frío extremo se consolidará con el avance de la masa polar y la estabilización de las condiciones meteorológicas. El viernes se esperan mínimas de 5°C en áreas urbanas y valores inferiores en zonas suburbanas y rurales, mientras que el sábado y domingo se anuncian jornadas con viento persistente del oeste y temperaturas que apenas superarán los 12°C.

El lunes y martes, las mínimas podrían situarse entre los 3°C y 4°C, confirmando el ingreso pleno al invierno meteorológico.

Recomendaciones ante la severa tormenta

El SMN mantiene la vigilancia y recomienda informarse a través de canales oficiales y tomar precauciones para evitar accidentes y daños - EFE/ Raquel Manzanares

La doble alerta –por tormentas y por viento– puso en marcha los protocolos de emergencia y la coordinación entre organismos estatales y municipales. La experiencia reciente de lluvias récord en julio reforzó la atención sobre la capacidad de respuesta de la ciudad a fenómenos meteorológicos severos.

El SMN recomendó a la población evitar la circulación innecesaria, mantener cargados los teléfonos celulares y desconectar electrodomésticos ante eventuales cortes de energía.

La combinación de la ciclogénesis y el viento sur no solo provoca lluvias intensas, sino que facilita el ingreso de aire polar, responsable del marcado descenso de la temperatura que se mantendrá en los días siguientes.

El alerta naranja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional incluyó a más de treinta municipios bonaerenses ante el riesgo de tormentas severas (SMN)

“Asegurar objetos sueltos en balcones, patios y terrazas que puedan ser arrastrados por el viento. Limpiar rejillas y desagües para facilitar el escurrimiento del agua y evitar inundaciones domésticas. Evitar circular por la vía pública de forma innecesaria durante las horas de tormentas más intensas”, comunicó el SMN.

Y reiteró la necesidad de mantenerse informado a través de canales oficiales y de tomar precauciones para evitar accidentes y daños materiales.