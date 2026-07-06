El regalo que Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, le mandó a Antonela Roccuzzo en pleno Mundial: “Todo hermoso”

Antonela Roccuzzo mostró en redes sociales el obsequio enviado por Georgina Rodríguez (@antonelaroccuzzo)

En plena efervescencia del Mundial 2026, cuando la discusión sobre la supremacía entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo volvió a tomar fuerza en las redes sociales, Antonela Roccuzzo sorprendió con un gesto inesperado. La esposa del capitán argentino compartió en su cuenta de Instagram el regalo que recibió de Georgina Rodríguez, pareja del delantero portugués, y aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje público de apoyo.

El posteo de Antonela captó la atención de miles de seguidores. “Muchas gracias Georgina Rodríguez. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo”, escribió la empresaria argentina junto a una imagen de las prendas recibidas. El gesto tomó relevancia por el contexto: las comparaciones entre Messi y Cristiano Ronaldo se intensificaron por el desarrollo del torneo y el rendimiento de ambas selecciones nacionales.

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Antonela Roccuzzo agradeció el regalo de Georgina Rodríguez

El presente intercambio se dio tras el lanzamiento de la nueva marca de ropa loungewear creada por Georgina Rodríguez. Antonela fue una de las primeras en recibir productos de la colección y decidió agradecer públicamente el envío, un detalle que muchos interpretaron como reflejo de la buena relación que mantienen ambas mujeres, más allá de las polémicas deportivas que suelen enfrentar a sus parejas, que también tienen un vínculo fluido, más allá de la rivalidad.

El mensaje de Antonela llegó en un momento en que la selección argentina se prepara para un nuevo desafío. El equipo dirigido por Lionel Scaloni obtuvo un triunfo ajustado 3-2 frente a Cabo Verde en Miami y ahora se enfoca en el partido de octavos de final ante Egipto, que dejó atrás a Australia. En ese contexto, la rosarina publicó varias fotos junto al capitán y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, durante un encuentro familiar permitido por el cuerpo técnico tras la victoria.

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Antonela Roccuzzo y Lionel Messi sonríen junto a sus tres hijos en una fotografía familiar de noche al aire libre

Incluso, la relación entre Georgina y Antonela mostró señales de cordialidad en otras ocasiones. No es la primera vez que se dedican palabras amables en publicaciones de redes sociales, aunque esta vez el contexto mundialista le otorgó mayor visibilidad al intercambio. Ambas comparten intereses similares, como la moda y el bienestar físico, aunque cultivan estilos de vida diferentes: Georgina, con un perfil mediático reforzado por su serie propia, y Antonela, más discreta pero igualmente activa en el mundo del diseño y la vida saludable.

El lanzamiento de la marca de Georgina amplía sus proyectos como empresaria. “La creé a partir de un sentimiento: que el cuerpo de una mujer no es algo que haya que arreglar. Está vivo, es suficiente, es hermoso. Quería crear prendas que la apoyaran, no que la corrigieran. Que le permitieran volver a sí misma”, expresó Rodríguez durante la presentación oficial.

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En cuanto a lo deportivo, ambos seleccionados se preparan para sus respectivos desafíos en el campeonato. La Argentina de Messi enfrenta a Egipto en octavos de final el martes, mientras que Portugal y Cristiano Ronaldo buscan su pase a cuartos contra España este lunes. Al tiempo que los fanáticos siguen alimentando el debate sobre quién es el mejor jugador, las esposas de los astros mundiales demostraron que, fuera del campo de juego, también es posible construir puentes de respeto y apoyo.