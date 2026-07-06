Deportes

El regalo que Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, le mandó a Antonela Roccuzzo en pleno Mundial: “Todo hermoso”

La esposa del capitán argentino mostró en redes el obsequio recibido y le dedicó un mensaje público, mientras Argentina y Portugal afinan sus cruces de eliminación directa

Guardar
Google icon
Vista superior de una caja de regalo rosa y blanca que contiene ropa oscura y clara de la marca Mimooa, una etiqueta y una tarjeta con texto
Antonela Roccuzzo mostró en redes sociales el obsequio enviado por Georgina Rodríguez (@antonelaroccuzzo)

En plena efervescencia del Mundial 2026, cuando la discusión sobre la supremacía entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo volvió a tomar fuerza en las redes sociales, Antonela Roccuzzo sorprendió con un gesto inesperado. La esposa del capitán argentino compartió en su cuenta de Instagram el regalo que recibió de Georgina Rodríguez, pareja del delantero portugués, y aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje público de apoyo.

El posteo de Antonela captó la atención de miles de seguidores. “Muchas gracias Georgina Rodríguez. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo”, escribió la empresaria argentina junto a una imagen de las prendas recibidas. El gesto tomó relevancia por el contexto: las comparaciones entre Messi y Cristiano Ronaldo se intensificaron por el desarrollo del torneo y el rendimiento de ambas selecciones nacionales.

PUBLICIDAD

Antonela Roccuzzo portada
Antonela Roccuzzo agradeció el regalo de Georgina Rodríguez

El presente intercambio se dio tras el lanzamiento de la nueva marca de ropa loungewear creada por Georgina Rodríguez. Antonela fue una de las primeras en recibir productos de la colección y decidió agradecer públicamente el envío, un detalle que muchos interpretaron como reflejo de la buena relación que mantienen ambas mujeres, más allá de las polémicas deportivas que suelen enfrentar a sus parejas, que también tienen un vínculo fluido, más allá de la rivalidad.

El mensaje de Antonela llegó en un momento en que la selección argentina se prepara para un nuevo desafío. El equipo dirigido por Lionel Scaloni obtuvo un triunfo ajustado 3-2 frente a Cabo Verde en Miami y ahora se enfoca en el partido de octavos de final ante Egipto, que dejó atrás a Australia. En ese contexto, la rosarina publicó varias fotos junto al capitán y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, durante un encuentro familiar permitido por el cuerpo técnico tras la victoria.

PUBLICIDAD

Una mujer y un hombre sonríen con tres niños. La mujer usa un top y shorts, el hombre una camiseta blanca. Un niño lleva una camiseta rosa
Antonela Roccuzzo y Lionel Messi sonríen junto a sus tres hijos en una fotografía familiar de noche al aire libre

Incluso, la relación entre Georgina y Antonela mostró señales de cordialidad en otras ocasiones. No es la primera vez que se dedican palabras amables en publicaciones de redes sociales, aunque esta vez el contexto mundialista le otorgó mayor visibilidad al intercambio. Ambas comparten intereses similares, como la moda y el bienestar físico, aunque cultivan estilos de vida diferentes: Georgina, con un perfil mediático reforzado por su serie propia, y Antonela, más discreta pero igualmente activa en el mundo del diseño y la vida saludable.

El lanzamiento de la marca de Georgina amplía sus proyectos como empresaria. “La creé a partir de un sentimiento: que el cuerpo de una mujer no es algo que haya que arreglar. Está vivo, es suficiente, es hermoso. Quería crear prendas que la apoyaran, no que la corrigieran. Que le permitieran volver a sí misma”, expresó Rodríguez durante la presentación oficial.

En cuanto a lo deportivo, ambos seleccionados se preparan para sus respectivos desafíos en el campeonato. La Argentina de Messi enfrenta a Egipto en octavos de final el martes, mientras que Portugal y Cristiano Ronaldo buscan su pase a cuartos contra España este lunes. Al tiempo que los fanáticos siguen alimentando el debate sobre quién es el mejor jugador, las esposas de los astros mundiales demostraron que, fuera del campo de juego, también es posible construir puentes de respeto y apoyo.

Temas Relacionados

Selección Argentina Mundial 2026Lionel MessiAntonela RoccuzzoSelección Portugal Mundial 2026Georgina RodríguezCristiano RonaldoCopaMundial2026Deportes-Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Confederación Brasileña respaldó a Raphael Claus, el árbitro que expulsó a Folarin Balogun

El juez había sido criticado por Donald Trump luego de que la FIFA suspendiera la sanción al delantero de Estados Unidos, que podrá jugar ante Bélgica por los octavos de final del Mundial

La Confederación Brasileña respaldó a Raphael Claus, el árbitro que expulsó a Folarin Balogun

El desplante de Erling Haaland a un periodista argentino tras su gran actuación frente a Brasil en el Mundial

El delantero llevó a Noruega a los cuartos de final del certamen y se negó a brindar declaraciones a un cronista

El desplante de Erling Haaland a un periodista argentino tras su gran actuación frente a Brasil en el Mundial

“Hace ruido”: la sentencia de Leandro Paredes sobre la eliminación de Brasil del Mundial y su mensaje para Neymar

En la previa del choque contra Egipto, el mediocampista de la selección argentina se refirió a la derrota de la Verdeamarela

“Hace ruido”: la sentencia de Leandro Paredes sobre la eliminación de Brasil del Mundial y su mensaje para Neymar

Homenaje encubierto: por qué el plantel de Argentina lleva el nombre de Messi a todas partes durante el Mundial

Los jugadores de la Albiceleste lucen un modelo especial de zapatillas en el día a día de la Copa del Mundo

Homenaje encubierto: por qué el plantel de Argentina lleva el nombre de Messi a todas partes durante el Mundial

Tenso saludo, reproches y polémica entre el número 4 del mundo y su rival en Wimbledon: “Si estás lesionado, te retirás”

Felix Auger-Aliassime cuestionó a Alejandro Davidovich Fokina por pedir asistencia médica mientras él sacaba para ganar el partido. El español le contestó

Tenso saludo, reproches y polémica entre el número 4 del mundo y su rival en Wimbledon: “Si estás lesionado, te retirás”

DEPORTES

La Confederación Brasileña respaldó a Raphael Claus, el árbitro que expulsó a Folarin Balogun

La Confederación Brasileña respaldó a Raphael Claus, el árbitro que expulsó a Folarin Balogun

El desplante de Erling Haaland a un periodista argentino tras su gran actuación frente a Brasil en el Mundial

“Hace ruido”: la sentencia de Leandro Paredes sobre la eliminación de Brasil del Mundial y su mensaje para Neymar

Homenaje encubierto: por qué el plantel de Argentina lleva el nombre de Messi a todas partes durante el Mundial

Tenso saludo, reproches y polémica entre el número 4 del mundo y su rival en Wimbledon: “Si estás lesionado, te retirás”

TELESHOW

El profundo dolor de Karin Cohen al anunciar la muerte de su padre: “Gracias por todo”

El profundo dolor de Karin Cohen al anunciar la muerte de su padre: “Gracias por todo”

Virginia Lago vuelve a presentar “Historias de Corazón”, la eterna compañía que detuvo las tardes de la pantalla chica

María Fernanda Callejón reflexionó sobre la maternidad: “La mitad de mi vida busqué ser mamá, perdí tres embarazos”

Pamela David habló sobre la salud de Daniel Vila: “Viajamos a Nueva York porque se tiene que volver a operar”

Nicolás Occhiato habló sobre el escándalo con Florencia Peña: “Está judicializado”

INFOBAE AMÉRICA

Sylvester Stallone cumple 80 años: el largo camino del héroe hasta volverse una leyenda del cine

Sylvester Stallone cumple 80 años: el largo camino del héroe hasta volverse una leyenda del cine

Las exportaciones salvadoreñas de electricidad suben a USD 11.9 millones hasta mayo de 2026, según el Banco Central

Organizaciones de personas con discapacidad protestan en Honduras por suspensión de fondos

Expertos salvadoreños impulsan ambicioso plan para instalar sismógrafos en la costa de Acajutla

El ejército pakistaní advirtió que las operaciones en suelo afgano seguirán mientras Kabul albergue a grupos terroristas