Leonardo DiCaprio y Jeff Bezos lideran un proyecto de 200 millones de dólares para salvar 100 especies amenazadas

Leonardo DiCaprio y Jeff Bezos impulsan el Phoenix Species Project a través de Re:wild y el Bezos Earth Fund. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un fondo internacional de 200 millones de dólares fue anunciado este martes por las fundaciones de Leonardo DiCaprio y Jeff Bezos, con el objetivo de recuperar 100 especies animales en situación crítica, según reportó The Associated Press y publicó NBC Miami. El programa, denominado Phoenix Species Project, concentra su acción en especies seleccionadas por su vulnerabilidad y por el impacto ecológico de su preservación.

La gestión del fondo recae en Re:wild, organización cofundada por DiCaprio, y en el Bezos Earth Fund, dirigido por Bezos y su esposa Lauren Sánchez. Ambas entidades informaron que el proyecto constituye la mayor inversión dirigida de manera exclusiva a la restauración de especies amenazadas en todo el mundo, según la información publicada por NBC Miami.

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El desarrollo de la iniciativa se definió tras años de intercambios entre los filántropos y diversos actores sociales. Según The Associated Press, las conversaciones con gobiernos, organizaciones ambientales y comunidades indígenas fueron clave para establecer prioridades y delimitar las estrategias del nuevo fondo.

¿Qué es el Phoenix Species Project y cuáles son sus objetivos?

El Phoenix Species Project es una propuesta internacional que busca revertir el riesgo de extinción de 100 especies animales, mediante la coordinación de acciones de conservación, financiamiento directo y asistencia técnica. Según NBC Miami, el proyecto prioriza a especies cuya situación es crítica y que requieren intervención urgente para evitar su desaparición.

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La selección de especies responde a criterios científicos y ecológicos definidos por los equipos de Re:wild y Bezos Earth Fund. El fondo financiará el trabajo de organizaciones locales e internacionales, con el objetivo de restaurar poblaciones animales, recuperar hábitats, desarrollar programas de reproducción y reforzar la vigilancia sobre amenazas como la caza furtiva, el tráfico ilegal y la degradación ambiental.

De acuerdo con The Associated Press, la intención es asegurar la continuidad de iniciativas locales que han mostrado éxito, pero que hasta ahora han carecido de los recursos suficientes para escalar sus resultados.

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El Phoenix Species Project moviliza un fondo internacional de 200 millones de dólares para recuperar 100 especies animales en peligro crítico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué especies serán protegidas y dónde se encuentran?

El listado de especies beneficiadas por el Phoenix Species Project abarca distintos continentes y ecosistemas, de acuerdo con la nota de NBC Miami. Entre las 100 seleccionadas se encuentran:

Sifaka de corona dorada ( Propithecus tattersalli ), un lémur endémico de Madagascar, amenazado por la deforestación y la fragmentación de su hábitat.

Salamandra verde de Hickory Nut Gorge ( Aneides caryaensis ), que solo habita en un cañón de Carolina del Norte, Estados Unidos.

Cerdo verrugoso de Visayan ( Sus cebifrons ), presente únicamente en algunas islas de Filipinas.

Ratón cosechero de Cozumel ( Reithrodontomys spectabilis ), especie restringida a la isla Cozumel, en México.

Iguana rosada de tierra ( Conolophus marthae ), localizada en el volcán Wolf, en las Islas Galápagos, Ecuador.

Pangolín malayo ( Manis javanica ), también conocido como pangolín de Sunda, distribuido en el sudeste asiático y afectado por el tráfico ilegal.

Tortuga panqueque ( Malacochersus tornieri ), reconocida por su caparazón flexible y su presencia en Tanzania.

Sapo arlequín noche estrellada ( Atelopus arsyecue ), registrado únicamente en áreas montañosas de Colombia.

Equidna de pico largo de Attenborough (Zaglossus attenboroughi), mamífero ovíparo de Nueva Guinea.

Las especies seleccionadas han sido identificadas por su bajo número poblacional, su aislamiento geográfico o por la gravedad de las amenazas que enfrentan.

¿Cómo se financiarán los proyectos de conservación y quiénes participan?

El fondo de 200 millones de dólares será administrado por Re:wild y Bezos Earth Fund, que coordinarán la asignación de recursos a iniciativas locales e internacionales. Según la información difundida por NBC Miami, el proceso de selección de proyectos incluirá criterios de impacto comprobado, colaboración con comunidades indígenas y respaldo institucional.

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Las organizaciones beneficiarias recibirán financiamiento directo, acceso a apoyo técnico y la posibilidad de integrarse en redes globales de conservación. Entre los primeros beneficiarios se encuentra la Association Fanamby de Madagascar, responsable del monitoreo y protección del sifaka de corona dorada.

Tiana Andriamanana, directora ejecutiva de Fanamby, explicó a NBC Miami: “Hemos protegido al sifaka de corona dorada durante años con un presupuesto que nunca igualó lo que esta especie merece, pero dejarla extinguirse nunca fue una opción. Este financiamiento, esta plataforma global y el apoyo técnico cambian lo que es posible”.

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El fondo priorizará proyectos con impacto comprobado, colaboración con comunidades indígenas y respaldo institucional en distintas regiones. (REUTERS/Abdul Saboor)

¿Quiénes impulsan el fondo y cuáles son sus antecedentes en conservación?

Leonardo DiCaprio y Jeff Bezos han impulsado distintas iniciativas ambientales en la última década. DiCaprio es cofundador de Re:wild, organización dedicada a la restauración de ecosistemas y la defensa de especies en peligro. Por su parte, Bezos ha destinado recursos significativos al Bezos Earth Fund, que canaliza inversiones en mitigación del cambio climático y restauración ambiental.

Según The Associated Press, el Phoenix Species Project surge de una colaboración iniciada en 2021, cuando DiCaprio y Wes Sechrest, director de Re:wild, se reunieron con Bezos y su esposa Lauren Sánchez, quien ejerce como vicepresidenta del fondo. Las conversaciones con gobiernos, expertos y comunidades permitieron identificar los retos más urgentes y definir el alcance del nuevo programa.

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¿Por qué es relevante el Phoenix Species Project para la conservación global?

El Phoenix Species Project representa la mayor inversión dirigida exclusivamente a la recuperación de especies animales en peligro crítico, según NBC Miami. Hasta ahora, muchas iniciativas de conservación se han visto limitadas por la falta de recursos, la dispersión de esfuerzos y las dificultades para sostener programas a largo plazo.

La estructura del fondo permite una coordinación internacional y promueve la colaboración entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales y comunidades locales. El impacto potencial del programa se medirá en función del aumento de poblaciones animales, la restauración de hábitats y la transferencia de tecnología y conocimientos a actores locales.

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De acuerdo con The Associated Press, la iniciativa también aspira a establecer modelos replicables de conservación, que puedan ser aplicados en otras regiones y con otras especies en riesgo.

La iniciativa prevé evaluaciones periódicas e informes transparentes para medir el uso de los fondos y la recuperación de las especies amenazadas. (REUTERS/Carlos Barria)

¿Qué desafíos enfrenta el proyecto y cómo se dará seguimiento a los resultados?

Los desafíos principales incluyen la presión sobre los hábitats naturales, el tráfico ilegal de especies y la necesidad de establecer mecanismos de monitoreo efectivos. Según NBC Miami, el Phoenix Species Project contempla la evaluación periódica de los avances y la publicación de informes transparentes sobre el uso de los fondos.

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El seguimiento de los resultados dependerá de la colaboración con autoridades nacionales, científicos y organizaciones de la sociedad civil. La inversión de 200 millones de dólares se distribuirá en varios años, con revisiones técnicas y ajustes conforme se implementen las acciones en campo.

El fondo prevé también la formación de equipos locales y el fortalecimiento de capacidades institucionales, elementos considerados clave para la sostenibilidad a largo plazo.

¿Cómo impacta la iniciativa a comunidades locales y actores internacionales?

El Phoenix Species Project contempla la integración de comunidades indígenas y organizaciones de base en la toma de decisiones y en la ejecución de proyectos. Según NBC Miami, la colaboración con actores locales es central para asegurar la pertinencia cultural y la eficacia de las acciones en cada territorio.

El programa también busca alentar la participación de nuevos donantes y la adhesión de más organizaciones internacionales. La expectativa es que la magnitud y visibilidad del fondo atraigan más recursos y generen un efecto multiplicador en la financiación de la conservación global.

El impacto en las regiones beneficiarias incluirá acceso a recursos inéditos, la posibilidad de escalar proyectos existentes y el fortalecimiento de redes de cooperación internacional.

El Phoenix Species Project busca crear modelos replicables de conservación global y atraer nuevos donantes para ampliar la financiación ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué se puede esperar a partir de la puesta en marcha del Phoenix Species Project?

La asignación de los recursos comenzará con la selección de proyectos prioritarios en los próximos meses, según la información de NBC Miami y The Associated Press. Se prevé que los primeros resultados sean evaluados a partir del próximo año y que los informes de avance sean publicados periódicamente por las organizaciones gestoras.

El proyecto marca un precedente en la financiación internacional de la conservación y plantea un modelo para futuras colaboraciones entre filántropos, científicos y comunidades. Su desarrollo será seguido por agencias ambientales y organizaciones multilaterales, que monitorearán el impacto y la evolución de las especies beneficiadas.