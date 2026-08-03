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Las quejas de Max Verstappen contra Red Bull por la radio en la última carrera que abrieron el debate sobre su futuro en la F1

El piloto cuatro veces campeón del mundo volvió a apuntar contra la escudería por el rendimiento del monoplaza durante el Gran Premio de Hungría

Incertidumbre sobre el futuro de Max Verstappen (Reuters)
Incertidumbre sobre el futuro de Max Verstappen (Reuters)
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El futuro de Max Verstappen en Red Bull Racing se mantiene como uno de los temas más discutidos de la temporada 2026 de Fórmula 1, en medio de un escenario de incertidumbre marcado por los reiterados mensajes de frustración del piloto neerlandés y las especulaciones sobre un posible traspaso a McLaren. La continuidad de los rumores se intensificó después del Gran Premio de Hungría, donde Verstappen terminó segundo, pero dejó en claro su incomodidad a través de la radio del equipo.

Uno de los cruces más fuertes con el equipo de la bebida energizantes se dio tras la clasificación en Hungaroring donde el piloto cuatro veces campeón de la F1 se quejó por el funcionamiento de su monoplaza. “El auto está completamente roto aerodinámicamente, ¡simplemente se está poniendo peor y peor! ¡Qué broma! Qué broma honestamente, qué mierda de fin de semana”, mencionó el neerlandés.

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Acto seguido, Laurent Mekies, jefe del equipo Red Bull casi que se disculpó con Max por el rendimiento del auto: “Súper difícil allá afuera Max. Sabemos lo que estás sintiendo, intentaremos arreglar lo que podamos mañana”, dijo el titular de la escudería, a lo que Verstappen respondió: “Lo siento, pero para mí es simplemente inmanejable. Es muy, muy malo”.

Durante la transmisión del evento para Sky Sports, David Croft, comentarista principal de Fórmula 1, puso en duda que los mensajes del piloto se limiten a una simple queja por el rendimiento del monoplaza. “Desde luego, Max no está haciendo publicidad para un trabajo como vendedor de coches de segunda mano por la forma en que hablaba de su Red Bull, pero ¿hay algo más detrás de esto?”, expresó Croft en el Sky Sports F1 Show.

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El analista británico se preguntó si el entorno de Verstappen está preparando el terreno para una eventual salida del equipo austríaco. “¿Hay un problema real o simplemente Max quiere dejar claro que no está nada satisfecho con su situación actual? Por lo que tengo entendido, el Red Bull es un coche decente cuando está en perfectas condiciones, pero cuando hay una ligera discrepancia, un pequeño daño causado por una piedra que salta o el alerón delantero ha sufrido algún contacto o lo que sea, no hace falta mucho para que se desequilibre”, comentó Croft.

Los rumores vinculan a Verstappen con McLaren
Los rumores vinculan a Verstappen con McLaren

El especialista describió el comportamiento del auto como impredecible, y sostuvo: “Cuando se desajusta, se vuelve muy, muy difícil de conducir. Así que es como estar en la cuerda floja todo el tiempo. Cuando va bien, va muy, muy bien. Cuando va un poco mal, es un desastre”. La persistencia de los reclamos del piloto a lo largo de la competencia llevó al comentarista a especular sobre posibles motivos ocultos. “Pero que Max se quejara tanto y de forma constante durante toda esa carrera me hace pensar que hay otros motivos detrás de todo esto. ¿Cuáles son? Quién sabe. ¿Están los representantes de Max, trabajando juntos como un equipo, intentando urdir una salida de Red Bull y quizá un paso a un McLaren? ¿Podría suceder eso? Lo hemos comentado. No sabemos la respuesta”, subrayó Croft.

Las conjeturas sobre el futuro de Verstappen se incrementaron cuando, a finales de junio, durante el Gran Premio de Austria, surgieron versiones que lo ubican en negociaciones reservadas con el equipo británico. Según informó el medio inglés Daily Mail, estas conversaciones podrían derivar en un intercambio de pilotos, con Oscar Piastri llegando a Red Bull y el neerlandés acompañando a Lando Norris en McLaren. “Max Verstappen mantiene conversaciones secretas con McLaren para un sensacional cambio desde Red Bull”, tituló el periodista Jonathan McEvoy en Daily Mail. El contrato de Verstappen con Red Bull se extiende hasta 2028, pero incluye cláusulas de salida que le permitirían analizar nuevas opciones si las condiciones deportivas no cumplen con sus expectativas.

Daily Mail citó fuentes que consideran viable la llegada de Verstappen a McLaren antes del vencimiento de su vínculo actual. “Si sale, puede ser en 2028, pero incluso podría ser antes”, indicó el medio británico. La operación dependería de las cláusulas contractuales tanto en el acuerdo del neerlandés como en el de Piastri. Además, la relación entre Mark Webber, representante del piloto australiano y ex integrante de Red Bull, podría facilitar la negociación.

El interés de McLaren fue confirmado también por el periodista Erik van Haren para el diario neerlandés De Telegraaf, quien sostuvo: “Si Verstappen deseara y pudiera cambiar de equipo después de este año, McLaren parece la opción más realista por el momento”.

En lo deportivo, Verstappen ocupa la sexta posición del campeonato mundial de pilotos con 109 puntos al llegar al receso veraniego de la Fórmula 1. Tanto el piloto como Red Bull Racing atraviesan una primera mitad de temporada 2026 compleja, sin victorias y con un monoplaza que ha mostrado un comportamiento irregular. La supremacía de Mercedes en la nueva era reglamentaria, con nueve triunfos en 11 carreras, acentuó las dificultades de la escudería austríaca.

¿Será esto la base de la cual Super Max se tomará para cambiar de rumbo al final del 2026? El panorama está abierto de cara a la próxima temporada de la Máxima en medio de los rumores de cambios de pilotos en la grilla.

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