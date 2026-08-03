Salvadoreño intentó cruzar a Honduras ocultando sus tatuajes: capturan a presunto miembro de la Pandilla 18

El detenido Henry Zalaya Umanzor fue entregado a las autoridades salvadoreñas tras su captura en Honduras.

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Un amplio operativo de inteligencia ejecutado por las Fuerzas Armadas de Honduras en la zona fronteriza de El Amatillo culminó con la detención de un ciudadano salvadoreño señalado por las autoridades como presunto integrante de una estructura criminal que opera en la región centroamericana.

La captura se produjo durante acciones de vigilancia desarrolladas por efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta Lenca Sumpul y de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), unidades que mantienen presencia permanente en uno de los pasos fronterizos más importantes del país para reforzar la seguridad nacional y prevenir el ingreso de personas vinculadas al crimen organizado.

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Según el informe oficial, el ciudadano fue requerido tras detectarse que había ingresado de manera irregular al territorio hondureño. Las verificaciones realizadas por los equipos de inteligencia permitieron establecer elementos que dieron paso a una investigación más detallada sobre su identidad y posibles antecedentes.

El detenido fue identificado como Henry Zalaya Umanzor, de 45 años, conocido con el alias de “El Gordo”, originario del municipio de Pasaquina, departamento de La Unión, en El Salvador.

De acuerdo con la información proporcionada por las Fuerzas Armadas, el ciudadano posee antecedentes penales en su país por los delitos de falsificación de documentos y robo agravado, registros que fueron confirmados durante el proceso de verificación de información realizado por las instituciones competentes.

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Sospechas de vínculos con la Pandilla 18

Las investigaciones desarrolladas por los organismos de seguridad apuntan a que Zalaya Umanzor sería presunto miembro activo de la Pandilla 18, una organización criminal con presencia en distintos países de Centroamérica y señalada por las autoridades de la región por su presunta participación en diversos delitos.

Los peritajes detectaron tatuajes alterados en un sospechoso de vínculos con la Pandilla 18 capturado en El Amatillo.

Como parte del procedimiento de identificación, especialistas realizaron análisis periciales al detenido, que permitieron detectar que varios de los tatuajes visibles en su cuerpo habían sido alterados con nuevos diseños.

La hipótesis de los investigadores sostiene que los nuevos tatuajes fueron realizados para cubrir o disimular los símbolos que originalmente hacían referencia a la estructura criminal, una práctica que, de acuerdo con los cuerpos de seguridad, ha sido utilizada por presuntos integrantes de pandillas para dificultar su identificación durante operativos policiales o controles migratorios.

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Mario Rivera portavoz de las Fuerzas Armadas dijo que " que los análisis técnicos permitieron identificar rastros de los diseños originales, lo que fortaleció las sospechas sobre la presunta pertenencia del detenido a la organización criminal".

El operativo en El Amatillo

El operativo fue resultado de labores de inteligencia desarrolladas durante varios días en el corredor fronterizo de El Amatillo, considerado uno de los principales puntos de conexión terrestre entre Honduras y El Salvador.

Las autoridades han reforzado la presencia militar y policial en esta zona debido al constante flujo de personas y mercancías que transitan diariamente entre ambos países, así como por el riesgo de que estructuras criminales intenten movilizar a sus integrantes utilizando rutas fronterizas.

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Como parte de estas acciones se ejecutan inspecciones migratorias, patrullajes, controles vehiculares, verificación de identidad y análisis de información de inteligencia para detectar personas con órdenes de captura, antecedentes penales o posibles vínculos con organizaciones delictivas.

Las autoridades hondureñas informaron que el detenido registra antecedentes judiciales en El Salvador por los delitos de falsificación de documentos y robo agravado.

Aunque no se detalló la fecha en que ocurrieron esos procesos ni el estado actual de estos, la información fue incorporada al expediente elaborado durante el procedimiento realizado por las autoridades hondureñas.

El detenido Henry Zalaya Umanzor fue entregado a las autoridades salvadoreñas tras su captura en Honduras.

Tras concluir las diligencias iniciales en el lugar de la detención, Zalaya Umanzor fue trasladado a las instalaciones de la Aduana de El Amatillo para desarrollar el procedimiento administrativo correspondiente por su ingreso irregular al territorio hondureño.

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Posteriormente, conforme a los protocolos de coordinación existentes entre ambos países, el ciudadano fue entregado a las autoridades salvadoreñas, que asumirán las actuaciones legales que correspondan de acuerdo con su legislación.

Las autoridades destacaron que la cooperación regional ha permitido mejorar el intercambio de información sobre personas investigadas por presuntos vínculos con estructuras criminales, facilitando su identificación cuando intentan cruzar las fronteras centroamericanas.