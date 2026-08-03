Nicaragua: al menos tres fallecidos, entre ellos una menor de edad, en un fatal accidente de tránsito

Al menos tres personas murieron en accidentes de tránsito ocurridos en Nicaragua durante la noche del sábado, según informes oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El fin de semana marcó una jornada trágica en las carreteras de Nicaragua. Al menos tres personas, incluida una adolescente, perdieron la vida en distintos accidentes de tránsito, según informes oficiales. El luto alcanza a varias familias y resalta la persistencia de la inseguridad vial en el país.

De acuerdo con información confirmada por Bomberos Unidos y autoridades locales, el accidente más grave se registró en la pista de circunvalación de Río Blanco, en las proximidades de la comunidad Martín Centeno. El siniestro involucró a un camión que trasladaba insumos médicos, y una camioneta Toyota Hilux gris, placas BO 13559, manejada por un joven de 19 años. El incidente, reportado a las 6:39 de la tarde, requirió la intervención de seis efectivos de Bomberos Unidos, bajo el mando de la teniente Dulce Cruz.

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Según la versión oficial, el conductor del camión, Francisco Lozano, falleció en el sitio tras quedar atrapado en la cabina, que quedó totalmente destruida por el impacto. La labor de rescate se extendió durante casi cinco horas mientras los equipos intentaban liberar el cuerpo, una operación que demandó coordinación entre Bomberos Unidos, la Policía Nacional y personal del Ministerio de Salud.

El accidente más grave se registró en la pista de circunvalación de Río Blanco, cerca de la comunidad Martín Centeno, y involucró a un camión con insumos médicos y una camioneta Toyota Hilux. (Foto cortesía TN8)

La camioneta Toyota Hilux transportaba a varios menores de edad. El conductor, Anderson Miguel Cisnero Martínez, de 19 años, resultó con lesiones de gravedad, incluidas fractura de fémur izquierdo, posible fractura en la columna y múltiples traumas. Fue trasladado de inmediato a un centro asistencial. Entre los adolescentes que viajaban en la camioneta, las autoridades confirmaron que R. E. H. M., de 14 años, falleció en el lugar a causa del impacto, mientras que otros sobrevivientes presentan lesiones de diversa consideración.

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Un tercer fallecido, Jahír Andrae Pastrán, de 23 años, no viajaba en ninguno de los vehículos implicados. Según la información oficial, el joven transitaba como peatón en las inmediaciones y fue alcanzado por la violencia de la colisión. Tras ser atendido por los bomberos y trasladado al centro de salud, murió poco después debido a la gravedad de las heridas.

Las causas exactas del accidente aún permanecen bajo investigación. Los equipos de emergencia aseguraron la escena y prestaron atención a los lesionados, mientras la comunidad permanece a la espera de un informe técnico que precise las circunstancias que rodearon el siniestro.

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Jonathan Alberto Vega Aburto, exseleccionado nacional de fútbol sala de Nicaragua, murió en Managua tras perder el control de su motocicleta en el paso a desnivel Rubenia. (Foto cortesía TN8)

Fallece exseleccionado nacional de fútbol sala en Managua

En otro hecho que conmocionó a la comunidad deportiva de Nicaragua, el exjugador de la selección nacional de fútbol sala, Jonathan Alberto Vega Aburto, de 32 años, perdió la vida la madrugada del viernes tras un accidente de tránsito en las inmediaciones del paso a desnivel Rubenia, en Managua.

Vega Aburto conducía una motocicleta, en dirección de oeste a este cuando, según los reportes oficiales, perdió el control en una curva y se estrelló contra un objeto fijo. El impacto provocó que el casco de protección se separara varios metros del cuerpo, mientras que la motocicleta continuó avanzando sobre el asfalto. Vecinos del sector relataron que tras escuchar un fuerte estruendo, acudieron al lugar y encontraron al deportista tendido en la vía. Aunque intentaron auxiliarlo, las lesiones resultaron fatales.

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Un informe preliminar de los medios oficialistas señaló que el motociclista presuntamente circulaba a exceso de velocidad, aunque las autoridades no han emitido aún un reporte técnico definitivo sobre las causas del accidente.

Jonathan Vega Aburto fue integrante de los equipos UCA y Guacer, y parte de la selección nacional de futsal, participando en competencias internacionales. Su trayectoria incluyó la obtención de la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos de Managua en 2017, donde se consolidó como referente de su generación.