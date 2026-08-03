Casi 30 mil hondureños y nicaragüenses obtuvieron ciudadanía española en 2025, cifra récord para Centroamérica

Una familia centroamericana con banderas de Nicaragua y Honduras camina con sus maletas hacia un horizonte donde se distinguen siluetas de la Sagrada Familia y la Puerta de Alcalá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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España naturalizó en 2025 a 299,732 personas, la cifra más alta desde que el Instituto Nacional de Estadística (INE) comenzó a recopilar estos datos en 2013 y un 18.7% más que el año anterior. Entre los 10 principales países de origen de esas adquisiciones, nueve eran latinoamericanos.

Los ciudadanos iberoamericanos solo necesitan dos años de residencia legal para solicitar la nacionalidad española, frente a los 10 que exige la legislación general. Ese marco ayuda a explicar por qué Honduras y Nicaragua aparecen entre los 10 grupos con más naturalizaciones.

Los hondureños sumaron 20,745 nuevos ciudadanos españoles en 2025, en el cuarto lugar del listado. Los nicaragüenses alcanzaron los 8,951, en el décimo puesto.

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El crecimiento de la población extranjera en España

A 1 de enero de 2024, España registraba 48,619,695 habitantes, de los cuales 6,502,282 tenían nacionalidad extranjera, el 13.4% del total. Una década antes, esa proporción rondaba el 10%, con poco más de 4,7 millones de extranjeros empadronados, según el periódico El Mundo.

El Servicio Jesuita a Migrantes, con base en el censo del INE, estimó en un informe que, a comienzos de 2024, el total de personas de origen inmigrante —extranjeras nacidas fuera, extranjeras nacidas en España y españolas nacidas en el extranjero— ascendía a 9,341,782 personas, el 19.21% de la población residente.

Dentro de ese universo, América Latina concentró los mayores aumentos. Durante 2023, los incrementos de población extranjera más altos correspondieron a Colombia, con 124,566 personas más y un alza del 27.4%; a Perú, con 47,598 más y un 27.7%; y a Venezuela, con 47,095 más y un 16.9%. La inmigración centroamericana, aunque de menor volumen absoluto, siguió una curva de crecimiento similar.

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El arraigo como vía de regularización

Antes de la naturalización, muchos migrantes centroamericanos atraviesan una etapa intermedia: el arraigo. Esta autorización de residencia por circunstancias excepcionales permite regularizar la situación de quienes llevan tiempo en España sin permiso, si acreditan vínculos familiares, inserción social o participación en formación.

Un apretón de manos entrelaza banderas estilizadas de Honduras y España, sus colores disueltos en acuarela se unen sobre un fondo de papel envejecido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la reforma de julio de 2022, que flexibilizó los requisitos y creó el arraigo por formación, el número de personas acogidas a esta figura se multiplicó por más de siete.

A 31 de marzo de 2025 había 328,841 personas con arraigo en vigor, cifra que ascendió a 423,606 en marzo de 2026, según el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI).

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Según el informe del Observatorio UGT sobre arraigo, el 76% no había tenido ninguna autorización de residencia o estancia previa, lo que muestra que esta figura funciona como primera puerta de entrada a la legalidad para personas que llevaban años en situación irregular.

La composición por sexo añade otro rasgo. El 51% de quienes acceden al arraigo son mujeres. En los colectivos hondureño y nicaragüense, esa proporción sube al 67% y al 66%, respectivamente.

La migración hondureña y la vía hacia la nacionalidad

Un estudio publicado en la revista Prisma Social reconstruyó la evolución de la migración hondureña en España a partir de datos del INE. Las mujeres constituyeron el 70% del colectivo entre 2010 y 2021, una de las proporciones más altas entre las comunidades migrantes del país.

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Siluetas de mujeres nicaragüenses que sufrieron explotación laboral portan sacos al amanecer, con edificios de fondo en España. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cifra de partida era de 613 mujeres hondureñas registradas en 1998. En 2022, había llegado a 92,262, con una tasa de aumento del 375.5% en el periodo 2010-2021.

El mismo estudio señaló que aproximadamente el 50.1% de las mujeres hondureñas se encuentra en situación regular, mientras que el 49.9% permanece en situación irregular, expuesta a riesgos laborales y vulnerabilidad frente a la explotación.

Ese reparto convive con un proceso acelerado de naturalización. Los 20,745 hondureños que obtuvieron la nacionalidad española en 2025 representan una porción relevante de la comunidad total en un solo año, con efectos sobre su estabilidad jurídica y su capacidad de movilidad dentro del espacio Schengen.

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El crecimiento de la comunidad nicaragüense

La comunidad nicaragüense siguió una trayectoria similar. De 31,286 personas regularizadas en 2018 se pasó a 61,563 en 2021, con un crecimiento visible en ciudades como Zaragoza, donde los vecinos nicaragüenses pasaron de 5,470 a casi 10,000 en ese mismo periodo.

Un grupo de más de cuarenta nicaragüenses con maletas y banderas de su país atraviesa un aeropuerto español, donde sus rostros reflejan cansancio en la acuarela artística. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2022 se registró el primer descenso desde el inicio de la década, con una caída de casi 1,000 personas, hasta 60,681 regularizadas. Después, la cifra volvió a crecer: en 2025 se contabilizaban 72,492 personas con nacionalidad nicaragüense en situación regular en España, a las que se suman más de 20,000 que ya habían obtenido la ciudadanía española, según estimaciones basadas en datos del INE.

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Los 8,951 nicaragüenses naturalizados en 2025 muestran el avance de la comunidad hacia la ciudadanía española. En términos laborales, muchas mujeres nicaragüenses, con independencia de su formación, han terminado trabajando en el cuidado de personas mayores en sus ciudades de acogida, según recoge una entrada académica sobre inmigración nicaragüense en España.

Un mapa estilizado de España, que incluye ciudades como Madrid y Barcelona, extiende raíces orgánicas hacia banderas de Honduras, Ecuador y otras naciones de América Latina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La regularización extraordinaria de 2026

Entre el 16 de abril y el 30 de junio de 2026, el Gobierno español abrió un proceso extraordinario de regularización que recibió 1,174,978 solicitudes, de las cuales 609,737 ya habían sido tramitadas al cierre del plazo, según datos de La Moncloa.

El 79.6% correspondió a arraigo extraordinario y el 20.4% restante a solicitantes de protección internacional. Ese proceso, sumado a la tendencia de naturalizaciones, refuerza el peso de las vías legales que están ampliando el acceso a la residencia y la ciudadanía en España.

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