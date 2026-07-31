Costa Rica eleva a alerta amarilla 54 cantones por la intensidad del fenómeno de El Niño: sequía ya supera registros de 1997 y 2015

En algunas regiones del país las lluvias han disminuido hasta un 80% respecto al promedio esperado, según el IMN. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Costa Rica enfrenta uno de los episodios más severos del fenómeno de El Niño de las últimas décadas. La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) anunció este viernes la actualización de los niveles de alerta en 71 cantones del país, luego de que el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) confirmara un marcado déficit de lluvias que, en algunas regiones, ya supera los registros observados durante los eventos de 1997 y 2015.

Como parte de la medida, 54 cantones fueron elevados a alerta amarilla, mientras que 17 permanecen bajo alerta verde informativa, con el objetivo de reforzar las acciones preventivas y de preparación ante los efectos que podría generar la prolongación de la sequía.

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Según explicó la CNE, la decisión responde a la detección de condiciones de sequía meteorológica en distintas zonas del territorio nacional, donde las precipitaciones han disminuido hasta un 80% en comparación con el promedio esperado para esta época del año.

Las autoridades advirtieron que la magnitud del déficit hídrico refleja la intensidad del fenómeno climático y anticiparon que sus efectos podrían mantenerse hasta marzo o abril del próximo año, por lo que el país deberá prepararse para un periodo prolongado de escasez de lluvias.

El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Picado, indicó que la actualización de las alertas busca fortalecer la coordinación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y acelerar las medidas preventivas en las comunidades más expuestas.

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El jerarca explicó que, además del monitoreo permanente de las condiciones climáticas, las instituciones mantienen en marcha acciones orientadas a reducir el impacto de la sequía sobre la población, los sistemas de abastecimiento de agua, el sector agropecuario y los ecosistemas.

Picado recordó que, aunque el país atraviesa un periodo de déficit de precipitaciones, ello no significa que desaparezca completamente la posibilidad de lluvias.

“Aún con las condiciones actuales es posible que se presenten episodios de lluvia en ambas vertientes durante cualquier época del año como consecuencia de eventos puntuales”, advirtió el presidente de la CNE.

La CNE elevó a alerta amarilla 54 cantones ante el avance de la sequía provocada por el fenómeno de El Niño. Crédito: CNE

Capacitación para los gobiernos locales

Como parte de la estrategia nacional frente al fenómeno de El Niño, la Comisión Nacional de Emergencias desarrolló esta semana una jornada de capacitación dirigida a funcionarios de municipalidades de todo el país.

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La actividad fue organizada en conjunto con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y el Instituto Meteorológico Nacional, con el propósito de brindar información técnica actualizada sobre la evolución del fenómeno y fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos locales.

En la capacitación participaron más de 200 personas, entre autoridades municipales, integrantes de comités de emergencia y especialistas en gestión del riesgo.

Durante la jornada se presentó la Estrategia Nacional para enfrentar el fenómeno de El Niño y el IMN expuso las condiciones meteorológicas actuales, así como los escenarios previstos para los próximos meses.

La CNE informó que, de ser necesario, continuará realizando nuevas capacitaciones dirigidas a municipalidades, asociaciones administradoras de sistemas de acueductos y alcantarillados sanitarios (ASADAS), productores agropecuarios y otros sectores estratégicos.

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El objetivo es facilitar herramientas que permitan anticipar los efectos de la sequía, mejorar la planificación local y fortalecer la toma de decisiones basada en criterios técnicos.

Geisell Barrantes, integrante del Comité Municipal de Emergencias de Liberia, aseguró que este tipo de espacios resultan fundamentales para mejorar la preparación de las comunidades.

“Estas capacitaciones nos permiten tener una mejor planificación y poder actuar de una mejor forma para enfrentar la sequía e incendios forestales, con una mejor gestión del riesgo”, afirmó.

Más de 200 funcionarios municipales participaron en una capacitación para fortalecer la respuesta ante la sequía y los incendios forestales. Crédito: CNE

Riesgo de incendios y presión sobre el recurso hídrico

Las autoridades recordaron que uno de los principales riesgos asociados al fenómeno de El Niño es el aumento en la frecuencia e intensidad de los incendios forestales, así como la presión sobre las fuentes de agua destinadas al consumo humano y la producción agrícola.

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Por esa razón, la CNE mantiene una vigilancia permanente junto con el IMN y las demás instituciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para evaluar la evolución del fenómeno y adoptar nuevas medidas cuando las condiciones así lo requieran.

La institución hizo un llamado a la población para utilizar el agua de forma responsable, mantenerse informada únicamente por los canales oficiales y acatar las recomendaciones emitidas por las autoridades locales de emergencia.