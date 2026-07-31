Costa Rica
Agregar Infobae enGoogle

Costa Rica eleva a alerta amarilla 54 cantones por la intensidad del fenómeno de El Niño: sequía ya supera registros de 1997 y 2015

Autoridades advierten que en algunas regiones las lluvias han disminuido hasta un 80% respecto al promedio histórico. Las proyecciones apuntan a que las condiciones podrían extenderse hasta marzo o abril de 2027

Hombre con sombrero junto a cartel 'Sequía Severa - El Niño', con campo seco, tierra agrietada, río con rocas, incendio forestal y humo de fondo.
En algunas regiones del país las lluvias han disminuido hasta un 80% respecto al promedio esperado, según el IMN. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Costa Rica enfrenta uno de los episodios más severos del fenómeno de El Niño de las últimas décadas. La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) anunció este viernes la actualización de los niveles de alerta en 71 cantones del país, luego de que el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) confirmara un marcado déficit de lluvias que, en algunas regiones, ya supera los registros observados durante los eventos de 1997 y 2015.

Como parte de la medida, 54 cantones fueron elevados a alerta amarilla, mientras que 17 permanecen bajo alerta verde informativa, con el objetivo de reforzar las acciones preventivas y de preparación ante los efectos que podría generar la prolongación de la sequía.

PUBLICIDAD

Según explicó la CNE, la decisión responde a la detección de condiciones de sequía meteorológica en distintas zonas del territorio nacional, donde las precipitaciones han disminuido hasta un 80% en comparación con el promedio esperado para esta época del año.

Las autoridades advirtieron que la magnitud del déficit hídrico refleja la intensidad del fenómeno climático y anticiparon que sus efectos podrían mantenerse hasta marzo o abril del próximo año, por lo que el país deberá prepararse para un periodo prolongado de escasez de lluvias.

El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Picado, indicó que la actualización de las alertas busca fortalecer la coordinación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y acelerar las medidas preventivas en las comunidades más expuestas.

PUBLICIDAD

El jerarca explicó que, además del monitoreo permanente de las condiciones climáticas, las instituciones mantienen en marcha acciones orientadas a reducir el impacto de la sequía sobre la población, los sistemas de abastecimiento de agua, el sector agropecuario y los ecosistemas.

Picado recordó que, aunque el país atraviesa un periodo de déficit de precipitaciones, ello no significa que desaparezca completamente la posibilidad de lluvias.

“Aún con las condiciones actuales es posible que se presenten episodios de lluvia en ambas vertientes durante cualquier época del año como consecuencia de eventos puntuales”, advirtió el presidente de la CNE.

La CNE elevó a alerta amarilla 54 cantones ante el avance de la sequía provocada por el fenómeno de El Niño. Crédito: CNE
La CNE elevó a alerta amarilla 54 cantones ante el avance de la sequía provocada por el fenómeno de El Niño. Crédito: CNE

Capacitación para los gobiernos locales

Como parte de la estrategia nacional frente al fenómeno de El Niño, la Comisión Nacional de Emergencias desarrolló esta semana una jornada de capacitación dirigida a funcionarios de municipalidades de todo el país.

La actividad fue organizada en conjunto con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y el Instituto Meteorológico Nacional, con el propósito de brindar información técnica actualizada sobre la evolución del fenómeno y fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos locales.

En la capacitación participaron más de 200 personas, entre autoridades municipales, integrantes de comités de emergencia y especialistas en gestión del riesgo.

Durante la jornada se presentó la Estrategia Nacional para enfrentar el fenómeno de El Niño y el IMN expuso las condiciones meteorológicas actuales, así como los escenarios previstos para los próximos meses.

La CNE informó que, de ser necesario, continuará realizando nuevas capacitaciones dirigidas a municipalidades, asociaciones administradoras de sistemas de acueductos y alcantarillados sanitarios (ASADAS), productores agropecuarios y otros sectores estratégicos.

El objetivo es facilitar herramientas que permitan anticipar los efectos de la sequía, mejorar la planificación local y fortalecer la toma de decisiones basada en criterios técnicos.

Geisell Barrantes, integrante del Comité Municipal de Emergencias de Liberia, aseguró que este tipo de espacios resultan fundamentales para mejorar la preparación de las comunidades.

“Estas capacitaciones nos permiten tener una mejor planificación y poder actuar de una mejor forma para enfrentar la sequía e incendios forestales, con una mejor gestión del riesgo”, afirmó.

Más de 200 funcionarios municipales participaron en una capacitación para fortalecer la respuesta ante la sequía y los incendios forestales. Crédito: CNE
Más de 200 funcionarios municipales participaron en una capacitación para fortalecer la respuesta ante la sequía y los incendios forestales. Crédito: CNE

Riesgo de incendios y presión sobre el recurso hídrico

Las autoridades recordaron que uno de los principales riesgos asociados al fenómeno de El Niño es el aumento en la frecuencia e intensidad de los incendios forestales, así como la presión sobre las fuentes de agua destinadas al consumo humano y la producción agrícola.

Por esa razón, la CNE mantiene una vigilancia permanente junto con el IMN y las demás instituciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para evaluar la evolución del fenómeno y adoptar nuevas medidas cuando las condiciones así lo requieran.

La institución hizo un llamado a la población para utilizar el agua de forma responsable, mantenerse informada únicamente por los canales oficiales y acatar las recomendaciones emitidas por las autoridades locales de emergencia.

Temas Relacionados

Costa Ricaalerta amarillaCNEComisión Nacional de EmergenciasFenómeno de El Niño

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Asamblea Legislativa de Costa Rica presentará querella por prevaricato contra 4 magistrados de la Sala Constitucional

La decisión de la Sala Constitucional de mantener en funciones a magistrados cuyo periodo venció desató una querella por prevaricato y acusaciones de abuso de poder en el país centroamericano

Asamblea Legislativa de Costa Rica presentará querella por prevaricato contra 4 magistrados de la Sala Constitucional

Jueza rechaza órdenes de captura contra Rafael Curruchiche y Saúl Sánchez, exfiscales señalados de corrupción en Guatemala

El Ministerio Público de Guatemala advirtió que el fallo eleva la posibilidad de que los investigados eludan el proceso y puedan incidir en la averiguación, al mantener influencia dentro de la institución

Jueza rechaza órdenes de captura contra Rafael Curruchiche y Saúl Sánchez, exfiscales señalados de corrupción en Guatemala

Hondureño es condenado a ocho años de prisión en Texas tras declararse culpable de un delito contra una menor de 13 años

Un hondureño fue condenado a ocho años de prisión en Texas tras declararse culpable de un delito contra una menor de 13 años. Al finalizar su condena podría enfrentar un proceso de deportación.

Hondureño es condenado a ocho años de prisión en Texas tras declararse culpable de un delito contra una menor de 13 años

Extraditan desde Madrid a alias “El Abogado”, señalado como líder de una pandilla panameña

La extradición de Jean Carlos Valencia Escobar, alias “El Abogado”, se convirtió en la segunda realizada por Panamá esta semana, luego del traslado desde Colombia de alias “Gordo Pibe”, ambos requeridos por investigaciones relacionadas con estructuras del crimen organizado.

Extraditan desde Madrid a alias “El Abogado”, señalado como líder de una pandilla panameña

Honduras: Exalcalde Adán Fúnez deja la prisión y cumplirá arresto domiciliario

El Poder Judicial de Honduras otorgó arresto domiciliario al exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, acusado en el caso por la muerte del ambientalista Juan López, tras acreditar problemas de salud.

Honduras: Exalcalde Adán Fúnez deja la prisión y cumplirá arresto domiciliario

TECNO

Estas 5 señales revelan que ya es momento de cambiar de celular: WhatsApp lento, una de ellas

Estas 5 señales revelan que ya es momento de cambiar de celular: WhatsApp lento, una de ellas

Gemini Spark ya está en Latinoamérica: trabaja 24/7 mientras duermes o haces ejercicio

Steam ofrece 4 juegos gratis por tiempo limitado: cuáles y hasta cuándo se puede jugar

Amazon desafía a Tesla: luz verde para circular 2.500 robotaxis Zoox al año

Google crea un cerebro para que robots entiendan el mundo y trabajen con humanos

ENTRETENIMIENTO

Arnold Schwarzenegger levanta pesas para celebrar sus 79 años: el hábito que no ha abandonado en más de seis décadas

Arnold Schwarzenegger levanta pesas para celebrar sus 79 años: el hábito que no ha abandonado en más de seis décadas

¿Podría Tom Holland ser el mejor Spider-Man de la historia? Las razones que dividen a los fans

“Solo pido un ascenso y descenso seguro”: el último mensaje de Nirmal Purja antes de la trágica avalancha en Pakistán

Las letras más atrevidas de Ariana Grande en Petal: sexo, exnovios y teorías sobre sus nuevas canciones

Una grabación desconocida de John Lennon se suma al legado de The Beatles: todo sobre “Little Girl”

MUNDO

JD Vance y Zelensky dialogaron sobre defensa aérea, producción de misiles Patriot y el impacto de la guerra en los mercados internacionales

JD Vance y Zelensky dialogaron sobre defensa aérea, producción de misiles Patriot y el impacto de la guerra en los mercados internacionales

El precio del petróleo subió más de un dólar por barril por la tensión entre Estados Unidos e Irán

Las disposiciones arancelarias podrían frustrar en el Congreso de Estados Unidos el proyecto de ley de nuevas sanciones contra Rusia

Polonia convocó al embajador ruso tras el impacto de un misil en su territorio

La ONU y la Unión Europea celebraron el acuerdo para el desarme de Hamas