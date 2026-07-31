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El Salvador rompe récords de altas temperaturas y enfrenta más de 16 días de sequía en el oriente

El país enfrenta una ola de calor sin precedentes, con nuevas marcas históricas y un escenario de sequía severa en departamentos como Usulután y La Unión, según reportes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Ilustración: reloj de arena gigante en campo seco y agrietado, sol intenso en su parte superior, arena rojiza cayendo sobre cultivos, río casi vacío, nube con lluvia.
Un reloj de arena gigante se erige en un campo seco y agrietado, mientras un sol intenso vierte arena sobre cultivos resecos y un río casi vacío, con una nube que ofrece lluvia parcial a un área verde. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las temperaturas extremas continúan impactando a El Salvador, con nuevos récords registrados en varias zonas del país y un prolongado período de sequía en el oriente. El día de ayer, 30 de julio de 2026, la estación meteorológica de La Unión reportó 38.6 °C, superando el récord anterior de 38.4 °C, registrado el 16 de julio de 2026.

El fenómeno no se limitó a esta región: Perquín, en Morazán, alcanzó 32.9 °C, mientras que Candelaria de La Frontera, en Santa Ana, registró 35.8 °C, ambos valores superan las marcas previas en sus respectivas estaciones, según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

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Este episodio de calor, que ha provocado la ruptura de récords en diferentes puntos del país, se ve agravado por más de 16 días consecutivos sin lluvias en los departamentos de Usulután y La Unión, donde se reporta una fuerte sequía meteorológica asociada al período de canícula.

El impacto de la canícula se acentúa en Usulután y La Unión, donde la sequía meteorológica se extiende por más de dos semanas. Esta situación incrementa los riesgos asociados al golpe de calor, la deshidratación y la afectación de cultivos, advierte el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Récord histórico de temperatura máxima en La Unión, con 38.6 °C registrados el 30 de julio de 2026, según el Ministerio de Medio Ambiente.
Récord histórico de temperatura máxima en La Unión, con 38.6 °C registrados el 30 de julio de 2026, según el Ministerio de Medio Ambiente.

Para este viernes 31 de julio y durante el fin de semana, El Salvador estará bajo la influencia de altas temperaturas y lluvias puntuales. Modelos del MARN indican que la nubosidad aumentará en zonas altas y volcánicas, lo que favorecerá lluvias en la cordillera Apaneca-Ilamatepec, norte de Santa Ana y Chalatenango. En la tarde, estas lluvias pueden intensificarse y transformarse en tormentas en los mismos sectores, mientras que en Usulután, San Miguel y áreas entre Chalatenango y Cabañas podrían presentarse precipitaciones aisladas.

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Por la noche, las tormentas se desplazarán hacia el centro y occidente, afectando municipios como San Salvador, La Libertad, Sonsonate y Ahuachapán. El sábado 1 de agosto persistirá la posibilidad de lluvias en la costa central y occidental, con cielos parcialmente nublados en la mañana y tormentas puntuales en la franja volcánica y montañosa por la tarde.

Según el MARN, estas condiciones responden a un flujo acelerado del este y sistemas de baja presión. Aunque las lluvias no serán generalizadas, ofrecen un alivio parcial ante la sequía que afecta a Usulután y La Unión, donde suman 16 días sin precipitaciones. El fin de semana combinará calor extremo, lluvias y tormentas aisladas.

Mapa de El Salvador, sol brillante con ondas de calor, campos secos y árboles sin hojas en el este, nubes de lluvia con gotas sobre montañas en el oeste.
El mapa estilizado de El Salvador indica las condiciones de sequía en el oriente y precipitaciones en zonas montañosas del occidente del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones ante el golpe de calor por altas temperaturas

Ante este panorama, las autoridades recomiendan adoptar medidas preventivas para reducir los efectos del calor extremo. Entre las principales sugerencias se encuentran:

  • Hidratarse constantemente, priorizando el consumo de agua, incluso sin sentir sed.
  • Evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 16:00 horas.
  • Utilizar ropa ligera, de colores claros y que permita la transpiración.
  • Buscar lugares frescos, ventilados o con sombra, especialmente durante las horas más calurosas del día.
  • No dejar personas ni animales dentro de vehículos estacionados.
  • Aplicar protector solar y usar sombreros o gorras para protegerse.
  • Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, ya que son más vulnerables al golpe de calor.
Infografía de Infobae con texto y dibujos sobre cómo prevenir el golpe de calor. Muestra acciones de hidratación, protección solar, ambientes frescos y emergencia médica.
Un infográfico de Infobae explica las medidas de prevención y atención de emergencia para evitar un golpe de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El MARN insiste en la importancia de seguir estas recomendaciones, sobre todo en las zonas donde la sequía persiste y las temperaturas han superado los registros históricos.

El país continuará bajo vigilancia meteorológica ante el desarrollo de condiciones extremas. Las autoridades mantienen la alerta por altas temperaturas y sequía, mientras se monitorean posibles cambios en los patrones climáticos que puedan influir en la frecuencia e intensidad de las lluvias durante los próximos días.

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