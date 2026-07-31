Cómo los estadounidenses mayores atesoran el futuro

Los expresidentes estadounidenses Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton posan para una foto antes de la ceremonia de inauguración del Centro Presidencial Obama, en Chicago, Illinois, EE. UU., el 18 de junio de 2026. Pablo Martínez Monsivais/Pool vía REUTERS

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Los líderes estadounidenses se aferran al poder más allá de su mejor momento. Los baby boomers se resisten a ceder el control —desde cargos políticos hasta puestos directivos— en detrimento de las generaciones más jóvenes. En una sociedad donde los ancianos ostentan tanto poder, ¿deberían rebelarse las nuevas generaciones?

Hoy me acompaña Samuel Moyn, profesor de la Facultad de Derecho de Yale, quien argumenta que la democracia estadounidense se ve distorsionada por el poder de la tercera edad. Analizamos cómo los mayores han acumulado riqueza e influencia y cómo los estadounidenses pueden renovar un pacto intergeneracional.

Ross Douthat: Olvídense del fascismo. Olvídense del socialismo. ¿Y si la verdadera amenaza para la democracia estadounidense es la tiranía de los ancianos?

La clase dirigente estadounidense ha envejecido muchísimo. Y la nueva generación parece sentir que sus mayores acaparan el sueño americano.

Mi invitado de esta semana es Samuel Moyn, profesor de Derecho en Yale y autor de «Gerontocracia en Estados Unidos», un nuevo libro que argumenta que la concentración de riqueza y poder entre los estadounidenses mayores es nuestra crisis menos comentada.

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Samuel Moyn, bienvenido a «Tiempos Interesantes».

Samuel Moyn: ¿Son interesantes, de verdad?

Douthat: Bueno, lo vamos a averiguar.

Moyn: Bien.

Douthat: Esta conversación determinará cuán interesantes les resultan estos tiempos a las personas.

Comenzaremos con los políticos de edad avanzada. En estos momentos estamos viendo cómo Mitch McConnell, exlíder de la mayoría del Senado y todavía senador en activo, parece estar muriendo en el cargo, con diversas teorías conspirativas circulando sobre si, de hecho, ya está muerto.

Una de las decisiones políticas más trascendentales de la última década fue la de Ruth Bader Ginsburg de no retirarse de la Corte Suprema. Nadie en la Corte Suprema parece haber aprendido nada de ello.

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Y, por supuesto, estuvo el incidente de Joe Biden. Y hay quienes piensan que nuestro actual presidente quizás ni siquiera sea lo suficientemente joven para el cargo.

Comencemos con la psicología de este fenómeno. ¿Qué cree que hay detrás de la negativa de los políticos, jueces y personas poderosas de mayor edad a retirarse?

Moyn: Me sorprende que haya dicho: Mitch McConnell parecía haber muerto. Muchos no estamos seguros de que esté vivo.

Creo que hay una profunda razón existencial para conservar el poder, aparte del viejo dicho de que el poder corrompe, y cualquiera que sea poderoso quiere conservarlo. Es que, a medida que envejecemos, nos enfrentamos a la mortalidad. La sombra de la muerte se cierne sobre nosotros toda la vida.

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Douthat: Empezamos con fuerza.

Moyn: Así es. Pero creo que no hay otra forma de explicar la retención de poder a medida que envejecemos que, ante el declive, lo neguemos.

Pero hay otras razones. Creo que nos acostumbramos a sentirnos importantes en nuestra vocación o trabajo, sobre todo cuando uno aparece con frecuencia en las noticias, cuando desempeña un papel fundamental en la formulación de políticas, y eso es una adicción muy fuerte. Es difícil imaginar cómo desprenderse de ella si no es necesario.

Douthat: ¿Hay algo específico de Estados Unidos o de una generación en particular, o simplemente es que si se coloca a cualquier grupo de personas en una posición de poder a los 84 años, es probable que se aferren a ella?

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Moyn: Creo que hay algo universal, y es el miedo al declive y a la muerte, que creo que es inherente a nosotros.

No quisiera culpar a los baby boomers, que en cierto modo estuvieron en el lugar y el momento adecuados. Se beneficiaron de algo nuevo: no solo disfrutamos de vidas largas —casi todos nosotros—, sino que los médicos han logrado que mantengamos un alto nivel de funcionalidad hasta casi el final. Acuñaron un término para describirlo: «compresión de la morbilidad» —reservar la muerte para el final en lugar de permitir que deterioremos.

Y hay características estadounidenses que, creo, tienen menos que ver con la generación del baby boom y mucho más con la permanencia en el poder de la que se benefician nuestros políticos.

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Después de todo, si miramos al otro lado del mar, a Europa Occidental, aunque la mitad de la humanidad vive bajo líderes políticos mayores de 70 años, los europeos occidentales generalmente están exentos de esta limitación, a pesar de que su esperanza de vida es igual o, en algunos casos, mayor que la nuestra.

Douthat: ¿Se refiere a límites de mandato? ¿Límites de edad? ¿Cuál es el secreto de Europa Occidental?

Moyn: Creo que su forma de organizar la competencia política, financiar las elecciones y los partidos gobernantes tiene mucho que ver con por qué, en general, no han sufrido la crisis gerontocrática en la clase política que nosotros sí hemos experimentado.

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Si le interesan los jueces —y a mí me interesan profundamente—, no tienen un mandato vitalicio, algo que nuestra Constitución ofrece y ha ofrecido, en principio, desde sus inicios. Sus jueces sí tienen jubilación obligatoria y, a menudo, límites de edad específicos.

Douthat: ¿Hasta dónde se extiende esto más allá del ámbito político, especialmente en Estados Unidos? Mitch McConnell, Ruth Bader Ginsburg, Donald Trump y Biden: estas personas están en el centro de la atención, pero ¿observa el mismo fenómeno en el liderazgo empresarial y del sector privado?

Moyn: Sin duda. Resulta que el envejecimiento de los políticos es solo la punta del iceberg. Parte de la razón por la que los políticos en Estados Unidos son tan mayores es que el electorado también lo es. La riqueza, en muchas de sus formas, parece estar relacionada con la edad.

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Y existen datos muy sólidos que demuestran que, a pesar de la ilusión creada por la mitología de Silicon Valley, los directores ejecutivos en Estados Unidos han estado envejeciendo, y de hecho, últimamente, a un ritmo acelerado.

Deberíamos analizar los diferentes sectores. Siguiendo el dicho «Escribe sobre lo que conoces», doy cierta importancia a las universidades en el libro, donde el profesorado, especialmente en las universidades de élite donde yo y tú impartimos clases, ha envejecido considerablemente. Tengo cincuenta y tantos años. Todavía estoy por debajo de...

Douthat: ¿Cuántos años tiene exactamente?

Moyn: Tengo 54 años, 54 y medio.

Douthat: ¿Cuándo se une uno a la gerontocracia?

Moyn: Estoy envejeciendo con dignidad y me espera un gran poder gerontocrático, por eso quise aprovechar la oportunidad, mientras aún me identificaba un poco con los más jóvenes —y sobre todo con mis hijos—, para asestar un golpe al poder que heredaré si me quedo.

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Douthat: ¿Qué tiene de malo esta situación, más allá del deseo expreso de no tener a alguien incompetente en un puesto de poder?

Suponiendo que muchos de estos directores ejecutivos mayores aún sean capaces de desempeñar su trabajo, ¿cuál es el problema estructural que esto crea para la sociedad?

Moyn: Para empezar, la prolongación de la vida es un milagro.

Douthat: ¿Está usted a favor?

Moyn: Estoy a favor, sobre todo en lo que respecta a mi vida. Creo que todos deberíamos beneficiarnos de la prolongación de la vida. Las personas deberían prolongar sus carreras si eso es lo que desean, en igualdad de condiciones. Y como sociedad, deberíamos beneficiarnos de la nueva oportunidad de vida que muchos de nosotros podemos esperar tener durante mucho tiempo.

Pero creo que hay algunos inconvenientes, un lado oscuro, por así decirlo. Uno de ellos es la injusticia que surge de no organizar un proceso de sucesión justo. La mayoría de las empresas tienen una jerarquía interna, y hay muy pocas personas, generalmente mayores, en la cima. Quienes están por debajo de ellos, como en la serie de HBO “Succession”, esperan su momento. Y no creo que eso sea bueno para nadie.

Luego está la dimensión existencial: quizás, debido al culto a la longevidad y al anhelo ancestral de vida eterna, no estamos reflexionando sobre nuestro futuro. Y nos aferramos —a pesar de otras cosas que podríamos estar haciendo— a una última oportunidad para reinventarnos, aprovechando la prolongación de la vida, que nos brinda la posibilidad de una jubilación ideal, en lugar de simplemente aferrarnos a la vida con uñas y dientes hasta que llegue la muerte.

Douthat: Entonces, los gerontócratas son víctimas morales, filosóficas y existenciales del sistema, en el sentido de que se les anima a mantenerse en el poder en lugar de enfrentarse a sí mismos o pasar tiempo con sus nietos, ¿o ambas cosas?

Moyn: Creo que sí. Y no debemos olvidar que una sociedad gerontocrática tiende a generar políticas que a menudo perjudican mucho a las personas mayores, especialmente cuando estas controlan el sistema político.

Douthat: ¿Qué tipo de políticas es probable encontrar en una gerontocracia? Y debemos aclarar, como usted mencionó antes, que cuando hablamos de gerontocracia en la política, no nos referimos solo al poder de Mitch McConnell. Nos referimos a votantes mayores que ejercen poder a través de representantes electos de mayor edad. En su opinión, ¿cómo influye esto en las políticas públicas?

Moyn: Creo que esta es probablemente la pregunta más importante, porque no importaría la edad de los políticos si el gobierno sigue siendo, no del pueblo, sino por y para los ancianos.

Creo que nos volvemos más conservadores, con minúscula, a medida que envejecemos. Algunas personas son conservadoras en su juventud. Muchas se vuelven más conservadoras...

Douthat: [Risas.] Algunos nacen con esa inclinación. A otros les llega de forma gradual.

Moyn: Exacto. Me he dado bastante margen para inclinarme hacia la derecha. Pero, insisto, mi punto no es sobre izquierda o derecha...

Douthat: El cambio de mentalidad es positivo.

Moyn: Se trata de si consideramos la estabilidad como lo más importante y la protección de lo que hemos adquirido con tanto esfuerzo. ¿Pensamos en el futuro de la misma manera que lo haría una persona joven?

Existe un antiguo debate. Cicerón, en la mayor defensa del poder de las personas mayores jamás escrita en nuestra tradición, afirma que las personas mayores plantan árboles para el futuro.

Pues no es cierto. Aristóteles dice: No, las personas mayores viven en la memoria, no en la esperanza.

Al analizar cuestiones específicas, observamos que cuanto mayor es la persona, menos probable es que priorice el cambio climático como área política.

Tomemos como ejemplo la inmigración, que me parece un tema especialmente fascinante. Cabe destacar que las personas mayores son predominantemente blancas. También sabemos que, a medida que envejecen, tienden a ser cada vez más hostiles a la acogida de los recién llegados al país. Por supuesto, esto es cierto al otro lado del Atlántico, no solo en Estados Unidos.

Ahora bien, podríamos debatir si es necesario el control fronterizo y la restricción de la inmigración, si así lo desean. Pero me limitaré a señalar que, a medida que envejecemos y necesitamos cuidados, alguien tiene que financiarlos en un contexto donde no nacen tantos jóvenes, y alguien tiene que encargarse de brindarlos.

Por lo tanto, creo que existe un argumento muy creíble de que una mayor inmigración ayudaría a las personas mayores a medida que envejecen, y sin embargo, son ellos quienes más se oponen a ello.

Douthat: Estas son formas en que, esencialmente, una gerontocracia se inclina hacia la derecha en su política.

En cuanto al gasto público, ¿cuál cree que es el efecto neto de esta inclinación hacia la edad avanzada? Parece que se podría decir que también se inclina hacia el conservadurismo o el Partido Republicano porque las personas mayores tienen más recursos.

Al mismo tiempo, el estado de bienestar estadounidense, construido por sus antepasados ​​de izquierda, está fuertemente diseñado en torno a la protección de la jubilación: Medicare, la Seguridad Social. Estos son temas tabú en la política estadounidense.

¿Qué quieren los gerontócratas en cuanto a impuestos y gasto?

Moyn: Creo que es un punto excelente, y es muy importante decirlo: no es que las personas mayores sean de derecha. Puede que sean conservadoras en un sentido amplio, pero eso también es cierto para los liberales de edad avanzada.

Por ejemplo, las protestas de No Kings, especialmente a medida que avanzaban, se volvieron cada vez más populares entre las personas mayores. Podríamos argumentar que, siguiendo a su antiguo referente, Joe Biden, tenían un carácter nostálgico, buscando un statu quo anterior a Donald Trump, preferiblemente una versión más liberal de los años 50 y 60, la época dorada, cuando muchos baby boomers participaban en el activismo por los derechos civiles y las protestas contra la guerra.

Pero el tema que usted plantea son las llamadas prestaciones sociales. Es cierto que las personas mayores tienden a ser fanáticas en la protección de sus prestaciones, sin importar las consecuencias presupuestarias.

Me parece lamentable que las preocupaciones que expreso sobre la equidad para los jóvenes hayan sido, en general, movilizadas por quienes quieren eliminar esas prestaciones. Para mí, una solución más obvia, no solo para garantizar las prestaciones, sino también para ampliar la atención que las personas mayores necesitan y que Medicare no cubre, sería aumentar los impuestos.

Pero, independientemente de su ideología política, la mayoría de las personas mayores suelen estar, digamos, preocupadas por los impuestos. Y creo que no es casualidad que la era gerontocrática de la historia estadounidense haya sido la era de las revueltas fiscales.

Douthat: Profundicemos un poco más en el aspecto material. No se trata solo de Medicare, la Seguridad Social y las contribuciones, ¿verdad?

Cuando se empezó a construir el estado de bienestar durante la era del New Deal, la pobreza en la tercera edad era un problema central en Estados Unidos. Hoy en día, la pobreza entre los mayores persiste, pero si nos fijamos en los balances, los ahorros, las carteras de acciones y la propiedad de vivienda, ¿cuál es la situación de las personas mayores?

Moyn: La situación de las personas mayores en nuestro país ha cambiado radicalmente. Claro que es cierto que antes eran las más desfavorecidas, en parte porque, cuando nuestro país se basaba mucho más en el trabajo físico, la gente sufría lesiones que les impedían trabajar y no tenían a dónde recurrir.

Por eso, la Ley de Seguridad Social de Franklin Roosevelt de 1935 fue un momento tan trascendental. Al mismo tiempo, no fue tan costosa porque había muy pocas personas mayores viviendo en la vejez y existía un gran número de jóvenes trabajadores en edad laboral que podían financiar estos programas.

Eso ya no es así. Si bien es importante reconocer la cantidad de personas mayores que viven en la pobreza, su índice de pobreza no es mayor que el de cualquier otro grupo de adultos. Y, por supuesto, su situación es mucho mejor que la de los niños.

El proyecto de ley “One Big Beautiful Bill” de Donald Trump recortó los beneficios del programa SNAP para niños en situación de pobreza. Si nos preocupa la pobreza, quizás deberíamos prestar mucha más atención a los niños.

Las personas mayores, especialmente las que pertenecen a los estratos más altos de la estructura de clases, han sido las grandes beneficiarias de la última parte del siglo XX, en parte debido a algunas burbujas de activos, en parte debido a todos los privilegios especiales que se han incorporado a nuestro código tributario y en parte debido a la abolición de la jubilación obligatoria.

Moyn: Bueno, se abolió en todo el país gracias a la AARP y a una ley federal llamada Ley de Discriminación por Edad en el Empleo, que se revisó varias veces entre la década de 1960, cuando se redactó por primera vez, y principios de la de 1990.

Básicamente, salvo en algunos sectores, como el control del tráfico aéreo o para los pilotos de aerolíneas, la jubilación obligatoria se declaró ilegal. Así que lo que llamamos la brecha de riqueza por edad se ha ido ampliando.

Douthat: ¿Cuáles son los beneficios específicos que reciben las personas mayores en nuestro sistema, en términos de políticas, a los que se refería con, por ejemplo, la propiedad de una vivienda?

Moyn: Creo que se debe en gran medida a las exenciones fiscales desde que California inició las revueltas contra el impuesto a la propiedad. El resultado de muchas de nuestras leyes tributarias ha sido eximir de impuestos las posesiones de las personas mayores, lo que en su momento habría sido una causa muy noble, dado que han perdido ingresos.

Pero como resultado de algunos de estos auges de activos, estos estadounidenses mayores viven en casas muy bonitas, las mejores que existen. Están bloqueando la construcción de nuevas viviendas para todos los demás, incluidas las viviendas adecuadas para personas mayores.

Y puede que sea cierto que muchas de estas personas mayores relativamente ricas no pueden acceder a su patrimonio porque está invertido en una casa. Pero han creado una estructura de incentivos que les impide vender.

Es una tormenta perfecta que ha dado lugar a mucha injusticia.

Douthat: En términos más generales, ¿cree que hay alguna evidencia de que los baby boomers o los baby boomers que se están incorporando a la generación silenciosa hayan sido más tacaños con sus hijos o menos propensos a transmitirles recursos en vida que las generaciones anteriores?

Moyn: No lo creo. Pienso que las generaciones tienen experiencias diferentes que pueden llevarlas a comportarse de manera distinta en conjunto.

Por lo que veo, los baby boomers, al igual que el resto de nosotros, vivieron en un momento y lugar específicos, especialmente con cierta fortuna inicial y luego algunas burbujas de activos, lo que los benefició enormemente y los convirtió en los abanderados de la gerontocracia. Pero todos la heredaremos de ellos.

Douthat: Existe un debate constante: ¿Qué tan perjudicados están los millennials? Esta fue una generación, o al menos parte de ella, que alcanzó la mayoría de edad durante la Gran Recesión. Han sido los más propensos a verse excluidos de ciertas zonas y barrios debido a los altos precios. Han sido los más propensos a decir: “No puedo comprar una casa en este distrito escolar porque las casas son demasiado caras y nadie construye casas nuevas”. Y así sucesivamente.

Al mismo tiempo, hay mucha evidencia que contradice esta idea: “No, si se analizan los salarios y los ingresos generales, los millennials parecen estar bastante bien”.

¿Cuál es tu postura al respecto?

Moyn: Creo que algunas de las tendencias de las que hemos estado hablando se han atenuado o incluso revertido en los dos años transcurridos desde la pandemia. Pero si observamos el panorama general del último medio siglo, es asombroso el desplazamiento de la riqueza hacia las personas mayores.

Tuvimos un trillonario durante un tiempo, y no voy a decir que sea viejo, pero si analizamos la clase multimillonaria a nivel mundial, el 90% de esas personas tienen más de 50 años y el 45% más de 70.

No estoy abogando por una guerra generacional, en parte porque mi peor pesadilla es que a los millennials les vaya bien. Simplemente están en una fase de espera para acceder a los recursos. Nuestra pregunta política debe ser: ¿Cuándo en la vida —no solo si— se obtienen los recursos necesarios?

Douthat: ¿Cree que, como punto de partida, es mejor para la sociedad que los jóvenes ocupen puestos de influencia importantes, porque, digamos, son más creativos y dinámicos? ¿Y que es más probable que las personas den con la mejor idea para un nuevo negocio, comprendan un nuevo problema político o cualquier otra cosa a los 36 años que a los 56?

Moyn: Esa es una parte sustancial. Si nos interesa saber por qué estamos estancados, por qué seguimos estancados, creo que podríamos preguntarnos: ¿Hemos logrado el equilibrio adecuado entre las contribuciones que las personas relativamente jóvenes aportan a sus organizaciones en comparación con las de mayor edad?

Y abogo por el equilibrio, ya que lo que los psicólogos llaman inteligencia cristalina, que tiene que ver con el tipo de experiencia y habituación...

Douthat: ¿Sabiduría?

Moyn: Se le puede llamar sabiduría. Pero entonces se necesita equilibrio, especialmente si uno pretende valorar la creatividad, la innovación y el dinamismo, algo que deberíamos hacer en una sociedad moderna.

Douthat: Bien, dejaré la defensa de los gerontócratas para después de que me des algunas recomendaciones.

Moyn: De acuerdo.

Doutthat: Así que, para quienes estén escuchando o viendo esto y esperen que alguien hable, ya llegará.

Moyn: Recuerda, soy mucho mayor que tú.

Doutthat: Lo sé. Entonces, sé concreto. ¿Qué hacemos al respecto? Acabas de decir que no estás abogando por una guerra generacional.

Moyn: No.

Doutthat: ¿Pero no estás abogando por una guerra generacional?

Moyn: No. En parte, por la preocupación real de que, como sugeriste antes, a diferencia de la época de los baby boomers, que fueron rebeldes en su juventud, aunque paradójicamente construyeron un mundo bastante reprobable al final...

Doutthat: Al final, todos construimos un mundo un tanto reprobable, probablemente.

Moyn: No lo sé. No te descarto, ni a mí mismo.

Douthat: De acuerdo.

Moyn: La característica distintiva de los baby boomers es que eran muy numerosos y, al llegar al poder pronto, tuvieron la oportunidad de moldear el mundo que ninguna generación posterior ha tenido.

Y hablo como miembro de la Generación X. Somos la generación olvidada. Nuestro lema es “La realidad duele”. En realidad, era una referencia al mundo al final de la historia, un mundo que, en cierto sentido, no heredamos porque los baby boomers se aferraron al poder.

Douthat: Exacto. Siguieron controlándolo.

Moyn: Pero supongo que diría que no es solo por esa preocupación estratégica de que no haya suficientes jóvenes que no se hayan resignado ya que digo que necesitamos solidaridad intergeneracional. De nuevo, la gerontocracia también perjudica a las personas mayores. Estoy convencido de que muchos se dan cuenta de que se han aferrado al poder y que forman parte de una estructura injusta.

Así como hemos tenido movimientos transraciales para combatir el racismo, podríamos imaginar una solidaridad intergeneracional para pensar en una mejor forma de sucesión en la sociedad estadounidense.

Douthat: Digamos que se logra esta solidaridad intergeneracional. Propóngame la agenda antigerontocrática. Propóngame los tres pilares.

Moyn: Yo diría que hay varias categorías. Están los políticos de los que podríamos beneficiarnos, ya sea con límites de edad o jubilación obligatoria, o mejor aún, con cuotas juveniles, para que diferentes grupos de edad estén representados en nuestros órganos políticos.

En cuanto a las elecciones, no hablamos de ellas, pero son increíblemente antiguas, especialmente las no presidenciales, en nuestro país.

Douthat: ¿Y qué se puede hacer al respecto?

Moyn: Creo que hay varias soluciones, algunas más modestas, como el voto obligatorio o dejar de castigar a los jóvenes por su movilidad o por su incapacidad para dejar el trabajo con la misma facilidad que un jubilado.

Me he metido en problemas por proponer que consideremos dar mayor peso al voto de los jóvenes o asignar a los votantes más jóvenes el voto por poder para los niños no representados de nuestro país. Así que esas son propuestas más arriesgadas.

Douthat: ¿Por qué no asignárselos a los padres de esos niños?

Moyn: Porque existe una divergencia de intereses entre padres e hijos. Creo que es más probable que los jóvenes —no quienes ya crían a sus familias— tengan una mejor comprensión de los intereses de los niños.

En cambio, si se le otorgaran cinco votos por poder...

Douthat: Me parece absurdo. Me parece ridículo pensar que un joven de 24 años recién graduado de la universidad tenga una mejor idea de los intereses de mis propios hijos que yo.

Y lo digo con todo el respeto que se merecen los jóvenes de 24 años recién graduados de la universidad, de quienes espero ser padre dentro de unos nueve años.

Moyn: Creo que los padres suelen confundir los intereses de su familia con los de sus hijos. Creo que parte de nuestro objetivo como padres, pero también como sociedad, es asegurarnos de que los niños no sean rehenes de sus padres, por mucho que dependamos de ellos para su crianza.

Douthat: En mi experiencia, los padres suelen ser los rehenes de sus hijos.

Pero mira, me encantaría vivir en un mundo donde tú y yo nos sentáramos a negociar e intercambiáramos tu ponderación de votos para los veinteañeros por mis votos adicionales para los padres. En la práctica, en Estados Unidos, donde tenemos el sistema de “una persona, un voto”, tenemos varios problemas constitucionales, y luego no hay nadie en el Congreso que proponga darles a los padres el voto de sus hijos. Suena divertido, pero es una fantasía.

Moyn: Sí. Justo lo que dije: pongamos sobre la mesa las ideas más atrevidas.

Cabe mencionar que ya tenemos el voto ponderado. Quienes viven en estados menos poblados tienen votos, no solo por el Senado, sino también por las consecuencias para el Colegio Electoral, que no se rige por el principio de “una persona, un voto”.

Si aceptáramos que tenemos algo así, tal vez podríamos experimentar más con ello. Pero coincido contigo en que, a corto plazo, nos enfrentamos a propuestas más viables.

En cuanto al último punto, que abarca la riqueza y la absurda brecha de riqueza generacional que existe, además de proponer una jubilación obligatoria para quienes conservan sus empleos en muchos sectores, creo que deberíamos replantearnos nuestro sistema tributario.

Lejos de castigar a los mayores más desfavorecidos privándolos de prestaciones que tanto necesitan, deberíamos brindarles una mejor financiación y reconocer la buena situación económica de muchos de ellos, rediseñando nuestro sistema tributario para ponernos al día.

Douthat: De acuerdo. Tengo más preguntas sobre el realismo de esto.

Pero, al nivel de las facciones políticas existentes, usted se sitúa en la izquierda. Su libro ha sido reseñado por mucha gente de izquierda.

Existe una crítica recurrente de la izquierda que básicamente dice que, por mucho que intente justificarse y presentar esto como algo tan simple como: «Voy a gravar a Elon Musk y a un montón de multimillonarios octogenarios, vamos a redistribuir la riqueza y será genial», sigue culpando a la parte de la población que se ha beneficiado del estado de bienestar que construyeron los liberales. Y al hacerlo, les está dando argumentos a la derecha, a los libertarios, a los que recortan el presupuesto. Y eso, en realidad, todo lo que un buen izquierdista debería decir es: «Los mayores tienen lo que todos deberían tener».

¿Cómo responde a esa crítica?

Moyn: Yo diría que tenemos que distinguir entre la descripción de lo que estamos viviendo y nuestra propuesta de solución. La postura de la izquierda, a menudo la más descriptiva, sostiene que la edad no es la verdadera razón de las ventajas en Estados Unidos, sino la clase social. Y es fácil eludir esta crítica, porque resulta que hoy en día no se puede entender la clase social sin considerar cómo influye la edad.

Douthat: La ventaja de clase se acumula.

Moyn: Exactamente. Y, por supuesto, soy consciente de las críticas de que mis ideas podrían usarse fácilmente para culpar a las personas mayores y perjudicar a quienes no deberían. Si eso ocurriera, me horrorizaría.

Pero, por lo que veo, no hay salida a nuestros dilemas sin un diálogo honesto y abierto sobre este experimento que estamos llevando a cabo, que, en primer lugar, es demográfico.

Creo que tenemos la oportunidad de rescatar la justa visión de que existe una desigualdad intergeneracional de aquellos que abusan de ella para atacar a las personas mayores y destruir el estado de bienestar.

Si no hablamos más sobre la edad y la política, no solo habremos malinterpretado nuestra situación, sino que habremos perdido la oportunidad de crear una nueva coalición entre jóvenes y mayores.

Douthat: Bien. Ahora hablaré en nombre de los malhechores que pretenden distorsionar tu perspectiva.

Moyn: De acuerdo, escúchame.

Douthat: Desde una perspectiva de derecha, si empiezas con tu análisis —no tienes que convertirte en Paul Ryan mañana—, pero si esta es tu visión del mundo, no deberías limitarte a imponer impuestos a la riqueza exorbitantes a los empresarios o algo así.

No. Nos enfrentamos a una sociedad que redistribuye, a través del estado de bienestar, los recursos hacia arriba, beneficiando a personas que no son dinámicas ni productivas. Deberíamos aplicar criterios de elegibilidad a Medicare y la Seguridad Social para que las personas mayores con recursos no reciban prestaciones que no necesitan. Deberíamos eliminar las regulaciones que prohíben la construcción de nuevas viviendas del tipo que mencionaste.

Y puedes seguir a partir de ahí. ¿Por qué este análisis no te convierte, siendo de izquierdas, en un libertario, un poco más al estilo de Paul Ryan?

Moyn: Bueno, quiero insistir en que deberíamos tener políticas que, al menos en parte, busquen liberar nuestras capacidades e impulsar la innovación.

Mi diferencia con otros podcasters del New York Times radica en que no nos preocupamos únicamente por la abundancia y la novedad en lo que respecta a la innovación y el crecimiento económico.

Pero creo que mi mayor diferencia con el punto de vista libertario o neoliberal que estás exponiendo ahora es que aún persiste la cuestión del nivel mínimo de atención al que todos tienen derecho, especialmente a medida que envejecen. Hay muchas maneras de hacer que esto no solo sea menos costoso, sino también más generoso.

Y realmente deberíamos hacerlo. Creo que podríamos profundizar en...

Douthat: Pero para lograr ese progreso, se necesita crecimiento y dinamismo. Necesitas dinero que, dada nuestra situación de déficit presupuestario, no tenemos en este momento.

Así que, en algún punto intermedio...

Moyn: Sin subir los impuestos.

Douthat: Exacto. Bueno, se puede mejorar parte del panorama fiscal subiendo los impuestos a algunos ancianos adinerados.

Moyn: Sí.

Douthat: Pero aún así se necesita generar dinamismo económico.

Moyn: Así es.

Douthat: ¿Por qué no es esa una misión desreguladora y orientada a la abundancia?

Moyn: Bueno, lo es, pero ahora estás planteando lo que espero que resulte ser una falsa dicotomía entre políticas desreguladoras y regulatorias, por un lado, y la generación de fondos para pagar la atención médica, por el otro.

No veo ningún conflicto entre esas dos misiones. Va a ser un trabajo muy duro, pero si abandonamos cualquiera de las dos, estamos perdidos.

Douthat: ¿Es posible, para lograr ese tipo de política, que los jóvenes estadounidenses se consideren a sí mismos como un electorado políticamente comprometido, de la misma manera que la AARP lo hizo con los adultos mayores?

Me parece que para que tu política funcione, se necesita un sentido de confrontación intergeneracional como parte fundamental de la misma.

Moyn: Me parece muy acertado, Ross. Creo que quizás nuestro mayor problema político sea la alienación de los jóvenes respecto al sistema político.

Lo veo en mis propias hijas. Mis hijas, en edad universitaria, han heredado un mundo que consideran irreparablemente roto y, en muchos sentidos, sin remedio. Me parece trágico.

Debemos imaginarlas más enojadas de lo que han estado hasta ahora. Además, si se las pudiera movilizar como tú lo planteas, podrían comprender la necesidad de establecer solidaridades intergeneracionales, no solo por razones estratégicas, sino por principios. Podrían conformar una nueva clase social universal, que se considere actuando por el bien de todos.

Douthat: Me pregunto, sin embargo, si no son las personas de entre 35 y 45 años quienes representan el mayor desafío. Los jóvenes pueden ser apáticos, pero es natural que los veinteañeros se sientan oprimidos por el peso del mundo que los estadounidenses mayores han construido. En cambio, son las personas que están en pleno desarrollo, inmersas en su vida laboral o familiar, quienes parecen menos propensas a considerarse un grupo con intereses comunes.

Moyn: Sí, absolutamente. Me siento mal, incluso en nuestra conversación, por la facilidad con la que se cae en la dicotomía edad versus juventud. Pero en realidad, se trata de la edad versus el resto de la sociedad.

Desde mi punto de vista, esto incluiría, sobre todo, a la gran mayoría de las personas en la plenitud de su vida que carecen de recursos suficientes, que se encuentran estancadas y que no han recibido de sus mayores —ya sea en el seno familiar o en el ámbito social— una herencia, es decir, recursos, cuando más podrían utilizarlos para construir un mundo mejor y más creativo.

Douthat: De acuerdo. Ahora permítame hablar en nombre de esas personas mayores. Creo que el argumento que esgrimirían, en su nombre, es que lo que usted llama acumulación injusta —o conservar casas que deberían venderse o carteras de acciones que beneficiarían a sus hijos— es, en primer lugar, una preparación racional para un mundo donde, independientemente de lo que uno haga en su vida profesional, vivirá más que nadie en la historia. Y se necesitan recursos para ese futuro.

En segundo lugar, al mantener esos recursos, ¿no se está, en última instancia, reduciendo ciertas cargas para los hijos de mediana edad? Una de las historias de la vida estadounidense, antes de la década de 1930, antes de la Seguridad Social: ¿Qué sucedía con las personas mayores cuando se lesionaban y ya no podían trabajar? Pues se mudaban con sus hijos.

Moyn: Exactamente.

Douthat: Y existía todo un sistema basado en ese tipo de reparto intergeneracional de la carga, que imponía una enorme carga a los jóvenes, a los trabajadores, etc.

Ahora vivimos en una época en la que la gente vive mucho tiempo, necesita cuidados a largo plazo, necesita todo esto. ¿Acaso la gerontocracia no es simplemente planificar para ese futuro?

Moyn: Bueno, hay mucho que decir al respecto.

Douthat: Bueno, debo hablar en nombre de mis mayores.

Moyn: Por supuesto. Y fue una perorata muy conmovedora.

Diré que creo firmemente que hemos creado una sociedad en la que es racional acumular porque viviremos indefinidamente. Sabemos, gracias a la pandemia, que la atención a la que tenemos derecho al final de nuestras vidas es espantosa. Es decir, horrible. Y es completamente comprensible que uno ahorre todo lo posible para evitar ese destino.

También se debe a que, como bien dices, nos hemos alejado de la familia intergeneracional, que podríamos recuperar, pero también podríamos recuperar la comunidad intergeneracional. Esto también se ha perdido.

Existe una enorme segregación por edad en la forma en que vivimos. Parte de la razón es que las personas mayores controlan los mejores inmuebles, pero también porque creo que hay una especie de alienación en la que los jóvenes ya no quieren mantener no solo a sus padres ancianos, sino a las personas mayores de su sociedad en general. En cuanto a soluciones, creo que tenemos que hacer algo a nivel cultural para superar estos problemas.

Lo que, en mi opinión, no es una solución viable es que las personas mayores acumulen tantos bienes que, en cierto modo, renuncien al futuro porque están convencidas de que tendrán que gastar una cantidad enorme solo para sobrevivir hasta el final.

Douthat: ¿Cuál es el estándar de atención al que aspira?

Ahora mismo, observo, y estoy seguro de que muchos también lo han hecho, el final de la vida de personas que, técnicamente, son millonarias. Personas que poseen una casa, cuyo valor se ha revalorizado, que vale 1,2 millones de dólares o lo que sea, y que ingresan en cuidados paliativos.

Y no es solo quisquillosidad republicana decir que hay muchas disyuntivas que no se resuelven simplemente subiendo un poco el tramo impositivo.

Moyn: Sí, las hay. Mire, tiene razón, y no intento restarle importancia a la enorme complejidad de estas políticas. Pero también sabemos que hay mucha racionalización involucrada en, llamémoslo, la acumulación. Y hay muchas razones para no fomentar una mayor generosidad intergeneracional.

Si nos aferramos a la idea errónea de que las personas mayores están ahí por la sabiduría que atesoran, y no por todo lo que han aprendido y conservan y que deberían empezar a transmitir en las circunstancias adecuadas, entonces creo que no hemos organizado bien la inevitable sucesión que implica nuestra humanidad.

Douthat: ¿Crees que existe una actitud diferente hacia los ancianos por parte de las personas de cuarenta y tantos o veinte y tantos que fomentaría esa actitud recíproca?

Moyn: Sí.

Douthat: ¿Cómo deberían las personas de mediana edad ver a sus padres que ahora no ven?

Moyn: Así que no van a convencer a todos los mayores. Pero podrían aplicar un poco de mano dura, por decirlo de alguna manera. Implicaría insistir en algo como: Ya tuviste tu oportunidad. Y tienes una última oportunidad en tu vida para reinventarte. Pero lo que no pueden hacer es privarnos al resto de nuestro futuro, ni hacernos esperar hasta la vejez para disfrutar de los recursos.

También habría, creo, una promesa: Les brindamos atención. Hacemos que la jubilación sea maravillosa, porque ni la atención ni la jubilación han sido maravillosas para la mayoría de quienes han tenido la suerte de disfrutarlas.

Creo que apenas estamos empezando a imaginar cómo sería una vejez ideal. Y los jóvenes y las personas en la plenitud de la vida tendrían que estar tan comprometidos con ella, tan involucrados en hacerla realidad como las personas mayores.

Douthat: ¿Pero involucrados no solo a nivel económico, sino también a nivel personal?

Moyn: Exacto. Se trataría principalmente de los recursos económicos de las personas mayores, pero para que fuera viable, tendría que ser un proyecto participativo intergeneracional.

Douthat: De acuerdo. Terminemos hablando de la que quizás sea la alternativa más radical a esa visión del cuidado, que usted menciona en el libro.

Moyn: Sí, con cautela.

Douthat: Exacto, me refiero al suicidio asistido y la eutanasia. Son ideas y políticas que han ganado terreno en el contexto del envejecimiento de la población en Norteamérica y Europa Occidental.

Primero, ¿cuál es su opinión general sobre el suicidio asistido? ¿Es una política deseable? ¿Una victoria en materia de derechos humanos? ¿Algo peligroso?

¿Qué opina?

Moyn: Creo que es algo legítimo y noble si una persona, por voluntad propia y libremente, decide poner fin a su vida. Pero claro, debemos entender que en las condiciones actuales, donde las personas mayores a menudo sufren depresión, se sienten abandonadas y terminan prematuramente sus vidas, digamos, bajo presión psicológica, deberíamos asegurarnos de que estas decisiones sean libres. Y quizás no siempre sea así.

Douthat: Me interesa esto porque hay dos posturas opuestas en el debate sobre la eutanasia. Está el argumento que acabas de mencionar, que dice: si las personas toman esta decisión con total libertad, sintiendo que han vivido su vida y quieren morir en sus propios términos, está bien, o incluso es bueno. O si sufren depresión, pobreza u otras condiciones que les impiden tomar la decisión, eso no es lo ideal.

Pero creo que, basándome en lo que has descrito en esta conversación, hay una zona intermedia, donde básicamente se siente una especie de presión hacia la eutanasia, hacia el suicidio asistido. Que no quieres ser una carga para tus hijos y nietos, y por eso terminas sintiendo cierta presión para jubilarte en cuanto empiezas a sentirte mal.

Moyn: Claro. Sí.

Douthat: Parece que esa podría ser la forma en que las sociedades terminan conciliando estas fuerzas difíciles. Dirían: «Mira, no te vamos a quitar tu gran casa ni tu cómoda jubilación. Queremos que disfrutes de todo eso. Pero es que cuando llegues a los últimos tres años, cuando todo sea realmente caro, queremos que sientas cierta presión para jubilarte pronto».

Supongo que es una visión distópica, pero parece que ahí es donde podrían cruzarse estas líneas.

Moyn: Claro. Es un escenario de pesadilla creíble, pero sería una burla a mis ideas si eso sucediera.

Douthat: No, no te lo estoy atribuyendo.

Moyn: No, lo entiendo.

Douthat: Me pregunto cómo sería una gerontocracia con un sistema de suicidio asistido.

Moyn: Bueno, yo lo contrastaría con una utopía, que me parece más factible en la vida real: insistir en que, al envejecer, nunca nos convirtamos en una carga ni nos volvamos inútiles. De hecho, fueron nuestros antepasados, algunos de los premodernos de los que hablo en el libro, quienes practicaban la eutanasia, incluso cuando los ancianos la aceptaban por ser una carga.

Vivimos en el país más rico del mundo, donde jamás deberíamos decirle a nadie que es una carga. Al contrario, tenemos los recursos para, siempre que los médicos puedan prolongar la vida, no para proporcionar la inmortalidad —Bryan Johnson habla en nombre de la élite—, sino al menos para brindar cuidados hasta el final.

Douthat: ¿Preferirías morir siendo una carga para tus seres queridos mientras recibes cuidados, o liberarlos de esa carga? ¿Quieres ser una carga?

Moyn: Sin duda quiero imponerles muchas responsabilidades a mis hijos para que me cuiden en el futuro, y ya estoy hablando de ello. Me critican por acumular libros, entre otras cosas, e insisten en que me deshaga de ellos para que no tengan que hacerlo. Pero creo que es justo que sea una carga para el futuro, para mis propios hijos o para la sociedad en general.

Si llega un punto en el que no soy más que una carga, incluso para mí mismo, porque ya no tengo nada que crear o explorar, entonces tal vez debería tener la opción de retirarme en mis propios términos, en lugar de hacerlo de otra manera. Porque habrá una salida.

Douthat: ¿Cómo se desarrolló esto con tus padres? ¿Tuviste conversaciones profundas sobre gerontocracia o conversaciones personales sobre la responsabilidad intergeneracional con ellos?

Moyn: No con mi padre, a quien dedico mi libro. Murió hace tanto tiempo que no tuve la oportunidad. Mi madre aún vive y goza de buena salud a sus ochenta y tantos años, y hemos hablado de ello de vez en cuando.

Mi suegro falleció recientemente, y hablábamos de estos temas constantemente porque era un realista. También he tenido la oportunidad de ir a su sinagoga y hablar con muchas personas que, como estadounidenses mayores, reflexionan activamente sobre estos temas a diario.

Creo que ha sido una conversación fascinante, sobre todo al interactuar con personas mayores, no tanto con mi familia directa, sino con gente de otras edades en general, cuyas opiniones sobre estos temas son muy diversas. Recibo tantos mensajes de admiración como de odio.

Douthat: Bueno, tú y yo, como todos, llegaremos a comprender mejor estos dilemas. Pero por ahora, Sam Moyn, gracias por acompañarme.

Moyn: Gracias a ti, Ross.

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