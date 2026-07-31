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“Vergonzoso”: periodistas deportivos destrozan a la FMF y Mikel Arriola por no rechazar el plan de la FIFA para privatizar el Mundial

Mientras UEFA amenazó con boicotear y Concacaf rechazó el plan de Gianni Infantino, la FMF se desmarcó y anunció que lo “analizará”

Mikel Arriola y Gianni Infantino. REUTERS/Eloisa Sanchez
Mikel Arriola y Gianni Infantino. REUTERS/Eloisa Sanchez
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El futbol atraviesa uno de los debates más agitados de su historia reciente. La FIFA presentó el martes 28 de julio por sorpresa un plan para abrir al capital privado los derechos comerciales de la Copa del Mundo, y en menos de 48 horas la UEFA y Concacaf amenazaron con boicotear los Mundiales, expresando abiertamente su rechazo.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF), desmarcándose de lo anunciado por Concacaf, hizo lo contrario: emitió un comunicado en el que anunció que “analizará” la iniciativa, mientras que su comisionado Mikel Arriola respondió a los medios desde un torneo de tenis en Los Cabos que “estamos abiertos a analizar todo”.

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La fecha límite para que las 211 federaciones afiliadas a la FIFA se pronuncien es el 19 de septiembre, según una carta del presidente Gianni Infantino. Lo que México decida en las próximas semanas tendrá consecuencias directas sobre su posición dentro del organismo rector del futbol mundial.

La FIFA quiere vender una parte del Mundial

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El martes 28 de julio, la FIFA presentó su plan para crear FIFA Forward Enterprise (FFE), una empresa filial que concentraría todos los activos comerciales del organismo: derechos de transmisión, patrocinios, venta de entradas y concesión de licencias, entre otros. La empresa estaría abierta a inversores privados con participaciones minoritarias de hasta 20%, mientras la FIFA conservaría el control deportivo y de gobernanza.

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Infantino prometió que el modelo generaría 10,000 millones de dólares en ingresos adicionales para financiar el desarrollo global del futbol. Cada una de las 211 asociaciones miembro recibiría 20,000,000 de dólares extraordinarios si la propuesta se aprueba, según detalló la FIFA en su comunicación a las federaciones.

En su comunicado, la Concacaf sostuvo que el manejo de los recursos de la FIFA debe responder al bien del futbol y no sólo a las expectativad de ingresos inmediatos. (Concacaf)
En su comunicado, la Concacaf sostuvo que el manejo de los recursos de la FIFA debe responder al bien del futbol y no sólo a las expectativad de ingresos inmediatos. (Concacaf)

La reacción no se hizo esperar. El miércoles, UEFA convocó una reunión de urgencia. El jueves, sus 55 federaciones aprobaron por unanimidad boicotear todos los Mundiales y competiciones de la FIFA mientras la propuesta “siga encima de la mesa”, a once meses del Mundial femenino de Brasil 2027. “Es irresponsable e indefendible que una propuesta con un impacto tan grande sobre el fútbol haya sido concebida en secreto”, señaló la confederación europea en su comunicado.

Ese mismo jueves, la Concacaf reunió a sus 41 asociaciones miembro y emitió su propio rechazo unánime. El organismo que dirige Victor Montagliani cuestionó “la necesidad de inversión de capital privado para financiar programas nuevos y existentes de FIFA Forward tras la Copa Mundial de la FIFA más rentable de la historia”. Las federaciones de Estados Unidos y Canadá repostearon el comunicado de la confederación en X como señal de respaldo explícito.

La FMF se desmarca

El comunicado de la FMF establece que agotará un proceso de estudio antes de definir si respalda el nuevo modelo financiero de la FIFA. (X/ @FMF)
El comunicado de la FMF establece que agotará un proceso de estudio antes de definir si respalda el nuevo modelo financiero de la FIFA. (X/ @FMF)

Horas después del rechazo de la Concacaf, la Federación Mexicana de Futbol emitió su propio comunicado. El texto informa que la FMF “fue notificada por la FIFA el 28 de julio de 2026 respecto de la propuesta del presidente, Gianni Infantino, para incrementar los ingresos del programa FIFA Forward”.

Añade que la FIFA “abrirá mesas de trabajo para ampliar la información y documentación asociada al nuevo modelo” y que la FMF “agotará dicho proceso de estudio y análisis para tomar la decisión que más convenga al desarrollo del futbol mexicano”.

Más tarde este mismo día, el comisionado del futbol mexicano Mikel Arriola fue captado por los medios en el Abierto de Tenis de Los Cabos, adonde llegó tras el Juego de Estrellas de la Liga MX y el Campeón de Campeones en Los Ángeles. Ante la pregunta sobre el comunicado de la FMF y su distancia respecto a la postura de la Concacaf, Arriola respondió: “Estamos abiertos a analizar todo”. Se retiró sin dar más declaraciones.

“Vergonzoso”: periodistas mexicanos se lanzan contra postura de la FMF

Mikel Arriola. REUTERS/Eloisa Sanchez
Mikel Arriola. REUTERS/Eloisa Sanchez

La postura de la FMF desató una ola de críticas entre los periodistas deportivos mexicanos más reconocidos.

El primero en señalar la contradicción fue Fernando Schwartz, que escribió en X: “Dice la Concacaf que sus 41 afiliados no están de acuerdo. Uno ya abrió el paraguas. ¿Qué tal? Poderoso caballero Don Dinero”.

Raúl Orvañanos fue más directo: “Vergonzosa la posición de la FMF después que la Concacaf rechazó la privatización de la Copa del Mundo que propone Infantino”.

El periodista Javier Alarcón coincidió en el tono: “Lamentable y vergonzoso, pero muy predecible el pronunciamiento”.

Pepe Del Bosque conectó la postura con decisiones anteriores del organismo: “Predecible, penosa y desafortunada postura. Un capítulo más de que en el futbol mexicano lo económico está muy por delante de lo deportivo. Por este tipo de pronunciamientos no sorprende que eliminaran el ascenso-descenso".

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La periodista Majo González cerró con una frase que sintetizó el sentir generalizado: “Lo peor es que no esperaba algo distinto. Vergonzoso una vez más”.

Las críticas no se limitaron a las voces especializadas. En redes sociales, la indignación fue generalizada. “Todo el apoyo que ganaron en el Mundial lo acaban de perder”, escribió un usuario. Otro lo resumió sin rodeos: “Si nos toca una buena comisión vendemos hasta las nalg*s, el futbol no nos interesa”.

Un tercero cuestionó la lógica del comunicado: “Si ya la Concacaf, a la cual pertenecen, presentó su posición, ¿qué necesidad tienen de salir a decir esto? Agachones y mercenarios”. Y hubo quien lo tomó con más ironía: “Por un solo día me había sentido orgulloso de ustedes, hasta que leí este comunicado”.

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