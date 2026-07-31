Por qué las ventas de autos 0 km ya están un 12% abajo en 2026

Las cifras de ventas de autos 0 km de julio se conocerán este viernes a última hora. Se espera una caída del 30% contra julio de 2025. (Imagen ilustrativa Infobae)

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Hoy se conocerán los resultados de ventas de autos 0 km de julio, un mes especial para el mercado automotor argentino por dos razones: por tener que hacer la comparación interanual contra el mejor mes de 2025, y por ser el inicio del segundo semestre, en el cual las automotrices e importadoras tienen expectativas de una reactivación de los patentamientos.

Según las cifras oficiales publicadas hasta junio, la caída de ventas alcanzó en seis meses un 10%, aunque si se suman los números del corte parcial del 30 de julio subiría aproximadamente a un 12%. Si se proyectan esas cifras al año completo, 2026 debería terminar con unas 535.000 unidades. De hecho, los ejecutivos hoy y mencionan esa cifra como un piso probable.

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Pero si en este segundo semestre hay una recuperación como la que se espera en el sector, la situación se podría revertir y terminar el año con números similares a los de 2025. Hay dos bibliotecas. Algunos insisten en este último escenario y otros prefieren bajar las expectativas ante la evidencia de un primer semestre en el que no cambió la situación, incluso a pesar de haber tenido los precios congelados durante casi todo el período.

Entre los motivos que se analizan en la industria hay una superposición de variables que pueden haber contribuido para generar este resultado, como el dólar que estuvo “planchado” hasta junio y que mueve las ventas cada vez que sube, la retracción general del consumo más allá de los autos, el endeudamiento y la morosidad de gran parte del universo de compradores de vehículos 0 km, y un notorio aumento de la oferta de nuevas marcas, modelos y multiplataformas como las que predominaron es los primeros seis meses del año.

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En el análisis de la caída del mercado automotor, el menor acceso a crédito para comprar un auto 0 km sobresale por sobre otros factores

Sin embargo, en lo que casi todos coinciden es que gran parte de la caída se debe a una reducción del presupuesto que pueden destinar hoy las terminales para subvencionar la financiación de los autos, algo que tiene directa relación con tener todavía un nivel de tasas de interés muy altas en el sistema financiero.

“Creo que en el momento que las tasas se logren acomodar un poco más, rápidamente vamos a ver un despegue de las ventas”, aseguró algunos días atrás Martín Massimino, director comercial de Volkswagen Argentina, en una rueda de prensa conjunta con el CEO de la compañía, Marcellus Puig.

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Sin embargo, el ejecutivo de Volkswagen aportó también otra mirada para explicar el comportamiento del mercado, al decir que “este es ahora un país con una inflación baja, un país donde la gente puede comprar dólares libremente, digamos, es un país con previsibilidad, donde la gente piensa mucho más a la hora de tomar decisiones porque tiene más alternativas. Y no hablo solamente de mayor cantidad de modelos de autos, sino también de alternativas para sus inversiones”, explicó.

Martín Massimino, Director Comercial de Volkswagen Argentina, cree que con la economía estable también cambiaron los factores de compra de autos 0 km

La idea necesitaba una explicación un poco más desarrollada, y el ejecutivo se explayó al respecto al decir que “son reglas de juego nuevas y la gente y el mercado mismo se está adaptando a esa nueva dinámica de la economía. Creo que antes los ‘drivers’ de compra (factores de compra) eran otros, como buscar en un auto el resguardo de capital porque la inflación generaba pérdida de valor del peso y no se podían comprar dólares. Hoy, ese ya no es un ‘driver’ de compra de un auto 0 km”, dijo Massimino.

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En ese contexto, el director comercial de VW volvió a mencionar la importancia de las ventas con financiación como un diferencial que puede cambiar la situación actual del mercado.

“Tanto la financiación bancaria, que viene creciendo, como el plan de ahorro. Son dos herramientas fundamentales que hoy en día se llevan prácticamente el 70% de las ventas del mercado. De hecho, esto ya pasó incluso en este mismo Gobierno, porque en una primera instancia, cuando las tasas se acomodaron, las ventas explotaron inmediatamente. Estamos esperando un poco ese pasito que falta para que se vea ese crecimiento, y en el segundo semestre creemos que eso se va a dar”, finalizó Massimino.

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