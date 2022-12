Las perlitas de la fiesta de casamiento de Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni: el mensaje de los campeones del mundo y la pregunta que descolocó al defensor

* Nicolás Tagliafico se casó con su pareja, Carolina Calvagni

Nicolás Tagliafico está viviendo uno de los momentos más importantes de su vida. Con 30 años ha logrado levantar la Copa del Mundo con la Selección en Qatar y pocos días después pudo celebrar la boda con Carolina Calvagni, con quien se había casado hace un año.

En medio de la fiesta que se realizó en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, los novios salieron del salón para cruzar algunas palabras con los periodistas que aguardaban en la entrada. “Es una celebración muy íntima. Fue difícil que vengan todos, pero por suerte tuvimos familiares y amigos que nos acompañaron”, deslizó el lateral izquierdo de la Scaloneta, de traje, junto a su mujer, quien lució un vestido blanco confeccionado en Israel.

Debido a la fecha elegida para festejar el casamiento, la mayoría de los compañeros de la Selección de Tagliafico no pudieron estar presentes (sí participó Lautaro Martínez junto a su esposa, Agustina Gandolfo), pero dejaron sus mensajes para la pareja. “Nos dijeron que disfrutemos cada momento, que es lo más lindo que hay”, agregó el ex Banfield.

Luego, llegó el momento más divertido de la charla con la prensa cuando le preguntaron al futbolista cuál fue la situación que más nervios le generó. “¿Dar el sí, o marcar a Mbappé en la final?”. La risa delató a Taglia. “Creo que estuvieron ahí a la par”, bromeó. “No por el ‘sí’, sino por el nerviosismo de la ceremonia”, confesó.

Nicolás Tagliafico junto a su mujer, Carolina Calvagni, en la celebración de su boda (RS Fotos)

En cuanto a la trascendencia de ser campeón mundial, el logro más destacado de su trayectoria, el jugador nacido en Rafael Calzada expresó que aún no toma dimensión del hito albiceleste: “Todavía no caigo de que somos campeones del mundo. Con el tiempo me voy a dar cuenta y con el cariño de la gente”

Por último, Calvagni contestó que la Luna de Miel deberá esperar. Aún no hay destino ni fecha, ya que su marido deberá volver en las próximas horas a sumarse al plantel del Olympique de Lyon para continuar la temporada con el club francés. “No tiene días”, dijo ella, mientras él aclaró que pudo organizar la boda con un permiso especial de la dirigencia y el entrenador.

El ex Banfield e Independiente ayudó a su pareja con el vestido (RS Fotos)

Una toma aérea del campo en el que se desarrolló la fiesta (RS Fotos)

Lautaro Martínez, al momento de ingresar a la fiesta (RS Fotos)

