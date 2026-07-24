En Panamá la Autoridad Marítima evalúa ampliar la red nacional de monitoreo oceánico

Un especialista observa múltiples pantallas de radar que muestran patrones climáticos y datos oceanográficos en un centro de monitoreo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Autoridad Marítima de Panamá evalúa actualmente la instalación de un quinto mareógrafo en el Muelle Multipropósito de Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí.

Esto, considerando las condiciones sísmicas de la región y su valor estratégico para fortalecer tanto el monitoreo oceanográfico como los sistemas de alerta temprana ante tsunamis.

Con la puesta en marcha de este proyecto, el país dispondrá de cuatro equipos operativos: tres distribuidos sobre el litoral Pacífico y uno en el Caribe.

Cada uno de estos dispositivos tendrá un costo aproximado de $50.000, lo que incluye sensores y cinco años de mantenimientos.

Fundación Natura financiará los tres nuevos mareógrafos, que serán montados sobre plataformas de alta estabilidad equipadas con sensores submarinos y de superficie, además de paneles solares que permitirán su operación autónoma.

PUBLICIDAD

Áreas de monitoreo. (AMP)

Estos equipos generarán información estratégica para la elaboración de cartas náuticas, el análisis del comportamiento del nivel del mar, el estudio del cambio climático, la planificación de actividades portuarias, turísticas y pesqueras, así como la captación y almacenamiento de series históricas de datos oceanográficos de gran valor científico.

Actualmente, la Autoridad Marítima de Panamá mantiene en funcionamiento un mareógrafo en El Porvenir, en la comarca indígena Guna Yala, donado en 2011 por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la Universidad de Hawái.

PUBLICIDAD

Este dispositivo envía información en tiempo real al Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, en Hawái, como parte de la Red Mundial de Mareógrafos, compartiendo datos oceanográficos con la comunidad científica internacional.

El proyecto, impulsado por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá y Fundación Natura, con la asesoría de la Autoridad Marítima de Panamá, contempla la instalación de tres nuevos mareógrafos que fortalecerán los sistemas de alerta temprana, la seguridad de la navegación y la investigación científica.

Los equipos registrarán de forma continua el nivel del mar y tendrán capacidad para incorporar sensores que medirán variables como temperatura del agua, acidez (pH) y permitirán la detección temprana de tsunamis mediante transmisión satelital, contribuyendo así a una gestión eficiente de los riesgos costeros.

PUBLICIDAD

En el Muelle Multipropósito de Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí, se instalaría el quinto mareógrafo. (AMP)

El oceanógrafo y físico Arnulfo Sánchez, jefe de la Oficina de Ambiente de la Autoridad Marítima de Panamá, detalló que la institución brinda asesoría técnica al Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá para definir los lugares con mejores condiciones oceanográficas y operativas para la instalación de los equipos.

Según Sánchez, “los mareógrafos deben ubicarse en áreas que garanticen seguridad permanente, fácil acceso para labores de mantenimiento y condiciones estables, libres de crecidas o fenómenos que puedan afectar su funcionamiento”.

Las evaluaciones preliminares identificaron Punta Coco, en el archipiélago de Las Perlas, como la primera ubicación apta para uno de los nuevos equipos. Una marina en el distrito de San Carlos, en la provincia de Panamá Oeste, cumple con los requisitos técnicos para albergar el segundo.

PUBLICIDAD

Para el tercer mareógrafo, la decisión se encuentra en análisis, con opciones como el Laboratorio de Achotines y el muelle en construcción en el corregimiento de Cañas, en Tonosí, ambos ubicados en la provincia de Los Santos.

Respecto a la evaluación que se hace en el Muelle Multipropósito de Puerto Armuelles, se agregó que esta terminal está diseñada para atender buques de entre 300 y 330 metros de eslora y hasta 13 metros de calado, con una infraestructura estimada entre 150 y 300 metros lineales equipada para operar como terminal multipropósito.