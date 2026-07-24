Panamá

En Panamá la Autoridad Marítima evalúa ampliar la red nacional de monitoreo oceánico

Se contemplan las condiciones sísmicas de la región y su valor estratégico para fortalecer el monitoreo oceanográfico y los sistemas de alerta temprana ante tsunamis

Guardar
Google icon
Un hombre de perfil trabaja con teclado y ratón frente a múltiples pantallas de ordenador que muestran gráficos de radar y datos.
Un especialista observa múltiples pantallas de radar que muestran patrones climáticos y datos oceanográficos en un centro de monitoreo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Autoridad Marítima de Panamá evalúa actualmente la instalación de un quinto mareógrafo en el Muelle Multipropósito de Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí.

Esto, considerando las condiciones sísmicas de la región y su valor estratégico para fortalecer tanto el monitoreo oceanográfico como los sistemas de alerta temprana ante tsunamis.

Con la puesta en marcha de este proyecto, el país dispondrá de cuatro equipos operativos: tres distribuidos sobre el litoral Pacífico y uno en el Caribe.

Cada uno de estos dispositivos tendrá un costo aproximado de $50.000, lo que incluye sensores y cinco años de mantenimientos.

Fundación Natura financiará los tres nuevos mareógrafos, que serán montados sobre plataformas de alta estabilidad equipadas con sensores submarinos y de superficie, además de paneles solares que permitirán su operación autónoma.

PUBLICIDAD

Áreas de monitoreo. (AMP)
Áreas de monitoreo. (AMP)

Estos equipos generarán información estratégica para la elaboración de cartas náuticas, el análisis del comportamiento del nivel del mar, el estudio del cambio climático, la planificación de actividades portuarias, turísticas y pesqueras, así como la captación y almacenamiento de series históricas de datos oceanográficos de gran valor científico.

Actualmente, la Autoridad Marítima de Panamá mantiene en funcionamiento un mareógrafo en El Porvenir, en la comarca indígena Guna Yala, donado en 2011 por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la Universidad de Hawái.

PUBLICIDAD

Este dispositivo envía información en tiempo real al Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, en Hawái, como parte de la Red Mundial de Mareógrafos, compartiendo datos oceanográficos con la comunidad científica internacional.

El proyecto, impulsado por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá y Fundación Natura, con la asesoría de la Autoridad Marítima de Panamá, contempla la instalación de tres nuevos mareógrafos que fortalecerán los sistemas de alerta temprana, la seguridad de la navegación y la investigación científica.

Los equipos registrarán de forma continua el nivel del mar y tendrán capacidad para incorporar sensores que medirán variables como temperatura del agua, acidez (pH) y permitirán la detección temprana de tsunamis mediante transmisión satelital, contribuyendo así a una gestión eficiente de los riesgos costeros.

En el Muelle Multipropósito de Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí, se instalaría el quinto mareógrafo. (AMP)
En el Muelle Multipropósito de Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí, se instalaría el quinto mareógrafo. (AMP)

El oceanógrafo y físico Arnulfo Sánchez, jefe de la Oficina de Ambiente de la Autoridad Marítima de Panamá, detalló que la institución brinda asesoría técnica al Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá para definir los lugares con mejores condiciones oceanográficas y operativas para la instalación de los equipos.

Según Sánchez, “los mareógrafos deben ubicarse en áreas que garanticen seguridad permanente, fácil acceso para labores de mantenimiento y condiciones estables, libres de crecidas o fenómenos que puedan afectar su funcionamiento”.

Las evaluaciones preliminares identificaron Punta Coco, en el archipiélago de Las Perlas, como la primera ubicación apta para uno de los nuevos equipos. Una marina en el distrito de San Carlos, en la provincia de Panamá Oeste, cumple con los requisitos técnicos para albergar el segundo.

Para el tercer mareógrafo, la decisión se encuentra en análisis, con opciones como el Laboratorio de Achotines y el muelle en construcción en el corregimiento de Cañas, en Tonosí, ambos ubicados en la provincia de Los Santos.

Respecto a la evaluación que se hace en el Muelle Multipropósito de Puerto Armuelles, se agregó que esta terminal está diseñada para atender buques de entre 300 y 330 metros de eslora y hasta 13 metros de calado, con una infraestructura estimada entre 150 y 300 metros lineales equipada para operar como terminal multipropósito.

Temas Relacionados

AutoridadMarítimaRedNacionalMonitoreoOceánicoCondicionesSísmicasTsunamisPanamá

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Violencia en la provincia panameña de Colón: 56 crímenes marcan el 2026 y ponen a prueba la respuesta gubernamental

Autoridades locales solicitan que se instale una mesa de trabajo permanente en donde se analice la creciente violencia y sus implicaciones

Violencia en la provincia panameña de Colón: 56 crímenes marcan el 2026 y ponen a prueba la respuesta gubernamental

Distinguieron a los principales exportadores industriales en El Salvador, quienes concentran el 96% de las ventas externas

La Asociación Salvadoreña de Industriales premió a firmas de 12 sectores en su Ranking de Exportadores Industriales 2026, con presencia del vicepresidente Félix Ulloa

Distinguieron a los principales exportadores industriales en El Salvador, quienes concentran el 96% de las ventas externas

Gobiernos de la región rechazan supresión de elecciones en Nicaragua

República Dominicana, Guatemala, Panamá, Costa Rica y países de Suramérica alertaron sobre el deterioro institucional, reclamaron respeto a las libertades públicas y respaldaron a la población ante la intención oficial de eliminar los procesos electorales

Gobiernos de la región rechazan supresión de elecciones en Nicaragua

Reportan la fuga de 14 adolescentes de un hogar de protección en Guatemala

La Secretaría de Bienestar Social de Presidencia informó que la salida ocurrió el miércoles 22 de julio durante un operativo de fumigación, y que seis menores ya fueron ubicadas y retornaron al centro

Reportan la fuga de 14 adolescentes de un hogar de protección en Guatemala

Estados Unidos impondrá aranceles a países de Centroamérica, incluyendo El Salvador, por incumplir medidas contra el trabajo forzoso

La administración de Donald Trump aplicará un nuevo arancel a diversos países bajo el argumento de que no cumple adecuadamente con la prohibición de importar bienes elaborados con trabajo forzoso

Estados Unidos impondrá aranceles a países de Centroamérica, incluyendo El Salvador, por incumplir medidas contra el trabajo forzoso

TECNO

Ganar dinero vendiendo fotos de pies: así funciona el negocio digital que llegó para quedarse

Ganar dinero vendiendo fotos de pies: así funciona el negocio digital que llegó para quedarse

Códigos de Free Fire para julio 2026: paso a paso para canjearlos

Nokia 1100: así puedes jugar el clásico Snake II al estilo retro, si no lo tienes

Ahora puedes hablar con Google Fotos para buscar imágenes y videos rápido y ahorrar tiempo

Este mapa virtual de Barcelona te sirve para la ola de calor: muestra los caminos más frescos y con sombra

ENTRETENIMIENTO

‘Avatar: Seven Havens’: fecha de estreno y todo lo que se sabe de la serie animada

‘Avatar: Seven Havens’: fecha de estreno y todo lo que se sabe de la serie animada

La madre de Amy Winehouse recuerda a la cantante a 15 años de su muerte: “Fue víctima de su propio éxito”

El día que Morgan Freeman encontró en una pequeña comedia la excepción más luminosa de su carrera

Clases por la mañana y Hogwarts por la tarde: el plan para que los jóvenes actores de Harry Potter no pierdan días de escuela

‘Star Wars’: un sable de luz de Luke Skywalker fue subastado por una cifra histórica

MUNDO

Trump amenazó con usar activos iraníes bloqueados para cubrir daños en los buques atacados por el régimen

Trump amenazó con usar activos iraníes bloqueados para cubrir daños en los buques atacados por el régimen

Una investigación alerta que la sequía mató camellos en casi la mitad de los hogares de Somalia

Israel advirtió a Irán de un “golpe devastador” si ataca su territorio

Irán trasladó a comandantes y equipos para misiles a Yemen, dicen fuentes

Dos tercios de Gaza podrían enfrentar hambre aguda para fin de año a pesar de las mejoras, según un observatorio mundial de la alimentación