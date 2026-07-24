ICE arrestó en Savannah al beisbolista dominicano Johan Sandoval por un estatus migratorio vencido

El dominicano Johan Sandoval quedó en libertad bajo fianza, con grillete electrónico las 24 horas, mientras su abogado intenta regularizar su situación migratoria antes de agosto. (Imagen retomada de Listín Diario)

El dominicano Johan Sandoval fue arrestado por ICE el 3 de julio en Savannah por un problema migratorio que, según relató, se originó en un trámite universitario que no sabía que estaba vencido y que hoy lo mantiene en libertad bajo fianza, con grillete electrónico y a la espera de que su abogado regularice su situación antes del inicio de su penúltimo semestre en agosto.

El caso ocurrió cuando el beisbolista universitario, distinguido con honores All-SIAC en 2025 y 2026, se preparaba para continuar su carrera académica tras haberse transferido de una universidad a otra para completar los dos años restantes de su licenciatura en negocios internacionales.

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En una entrevista con Listín Diario, Sandoval dijo que aquella mañana siguió su rutina habitual: se levantó a las 6:00, salió de su casa cerca de las 6:15 y se dirigía al gimnasio, donde acostumbraba llegar antes de las 7:00. Según su relato, al salir del residencial se detuvo en una señal de pare, puso la direccional y, cuando volvió a mirar hacia adelante, una guagua le bloqueó el paso.

Contó que bajó el cristal para identificar a quienes lo interceptaban y que los agentes no llevaban placas visibles ni otra identificación más allá de chalecos con la inscripción “ICE”. Dijo que, al ver que se acercaban con la mano en la cintura y portaban solo armas letales, levantó las manos porque se puso nervioso.

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Sandoval afirmó que entregó su licencia de conducir y preguntó por qué lo detenían, pero el oficial le respondió que no quería ese documento, sino sus papeles. Entonces les dijo que la documentación estaba en su casa y accedió a ir hasta allí con los agentes siguiéndolo.

Sandoval fue detenido el 3 de julio en Savannah y permanece con monitoreo electrónico mientras intenta resolver su estatus antes de su penúltimo semestre en agosto

El arresto se produjo después de que mostrara sus documentos en su vivienda

Al llegar a la residencia, según contó al diario, los agentes entraron con él mientras buscaba los documentos. Fue en ese momento cuando le dijeron que quedaba arrestado, sin explicarle la causa.

Ya en el centro de detención, indicó, le tomaron las huellas y allí fue cuando le informaron que su estatus estaba vencido. Sandoval sostuvo que no tenía conocimiento de esa situación y que el problema surgió tras haberse transferido de una universidad a otra luego de completar un programa asociado de dos años.

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Explicó que, en ese tipo de traslado, la universidad de origen debe transferir la información del estudiante a la nueva institución y que ese proceso no está bajo control directo del alumno. También señaló que no tiene acceso para consultar por sí mismo ese estatus migratorio vinculado a la universidad.

“Una vez yo me gradué de los dos años de mi asociado, yo me transferí a la otra universidad para seguir mi carrera universitaria, donde me faltaban dos años más para yo tener la licenciatura, por lo que pensé que estaba todo en orden, así que cuando él me dijo todo eso, yo me quedé en shock porque no lo sabía”, dijo.

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El joven contó que sus familiares intentaron comunicarse con las universidades para aclarar lo ocurrido, pero ese día era viernes y al día siguiente se celebraba el 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos, por lo que debieron esperar hasta el lunes para obtener respuestas de los centros educativos.

Un joven beisbolista dominicano es sujetado por dos agentes de inmigración y control de aduanas de Estados Unidos frente a una valla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sandoval dice que entró legalmente y que nunca planeó quedarse sin estatus

Sandoval respondió de manera directa al punto central de su caso: aseguró que nunca estuvo en sus planes permanecer en Estados Unidos de forma irregular. Dijo que viajó con el objetivo de estudiar, aprender inglés, graduarse, intentar firmar con un equipo de Grandes Ligas y, si eso no ocurría, regresar a República Dominicana.

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“Yo entré legal, y cuando mi visa se venció antes de graduarme de los dos años del asociado, fui a Dominicana y la renové y volví con mi visa renovada. Nunca tuve en mente quedarme aquí ilegalmente”, afirmó.

También relató que durante el traslado y el procesamiento sintió desconcierto por estar detenido sin haber cometido, según sus palabras, ningún delito. Añadió que observó maltrato por parte de agentes a personas detenidas, incluso cuando no dominaban el inglés, y describió ese comportamiento como racista.

En otro tramo de la entrevista con Listín Diario, señaló que existe una percepción entre los agentes de que todos los detenidos llegaron por la frontera de manera irregular. Según su versión, esa presunción se combina con una persecución dirigida a la comunidad latina y, en particular, a personas negras o que parecen hispanas.

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Sandoval agregó que, además del caso universitario, tiene una solicitud de residencia presentada por una hermana ciudadana estadounidense. Precisó que ese expediente sí puede seguirse por número de caso en la página migratoria de Estados Unidos y que, por ahora, solo figura como aprobado.

Un joven dominicano, bajo monitoreo electrónico de ICE, sostiene un documento oficial con el logo de la agencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El beisbolista está en libertad bajo fianza y con monitoreo permanente

Su situación actual, explicó, es la de una persona liberada bajo fianza mientras se estabiliza el proceso migratorio. Lleva un grillete electrónico de monitoreo las 24 horas y espera que su abogado resuelva el problema con las universidades.

Sostuvo que el arresto pudo evitarse con una notificación previa que le hubiera permitido ponerse en contacto con sus abogados y aclarar la documentación antes de ser detenido. Al momento del apresamiento, añadió, se preparaba para comenzar en agosto su penúltimo semestre universitario.

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Al hablar del impacto personal del caso, dijo que se aferró a la fe y agradeció a quienes lo apoyaron. También afirmó que hubo personas que lo juzgaron sin conocer lo sucedido ni su situación migratoria real.