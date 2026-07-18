Josh Kerr destroza el récord del mundo de la milla de El Guerrouj de hace 27 años

Redacción deportes, 18 jul (EFE).- El británico Josh Kerr logró este sábado en la Liga Diamante de Londres, con un tiempo de 3:42.66, el récord del mundo de la milla que estaba en posesión del marroquí Hicham El Guerrouj desde hace 27 años con 3:43.13, desde el 7 de julio de 1999 en Roma (Italia).
Kerr, campeón del mundo de 1.500 metros en Budapest 2023 y hasta el momento poseedor del récord británico, destrozó la plusmarca de El Guerrouj liderando una carrera de altísimo nivel en la que fue segundo el estadounidense Yared Nuguse (3:45.69) y tercero el británico Jake Heyward (3:46.73), que hizo marca personal. EFE
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