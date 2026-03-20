La romántica sorpresa de Valentín Barco por el cumpleaños de su esposa, Yaz Jaureguy: “Esto recién empieza”

Yaz Jaureguy festejó su cumpleaños al lado del Colo

Valentín Barco cerró una de las mejores semanas de la presente temporada porque el lateral izquierdo devenido en mediocampista central en el Racing de Estrasburgo le dio la clasificación a los cuartos de final de la Conference League a su equipo y fue convocado por Lionel Scaloni para regresar a la selección argentina y ser considerado en la próxima fecha FIFA.

Yaz Jaureguy, la esposa del Colo y madre de una hija en común, siguió todos los sucesos a su lado, ya que festejó su cumpleaños en una de las tribunas del Stade de la Meinau en la jornada de este jueves en el empate 1-1 contra HNK Rijeka de Croacia, que tuvo la autoría de un gol por parte del ex Boca Juniors, y este viernes recibió un romántico obsequio de su marido con un guiño a esta fecha especial.

“Las amo”, escribió Barco en sus redes sociales arrobando a su pareja y adjuntando una fotografía con un ramo de flores y un paquete de dulces envuelto con los colores celeste y blanco. Ella le devolvió el gesto reposteando la historia subida a sus perfiles oficiales de Instagram y le agregó un corazón azul.

Yaz Jaureguy le regaló a Valentín Barco una caja de dulces envuelta con los colores de la selección argentina

La celebración familiar incluyó postales del festejo en las entrañas del reducto francés. Ambos se mostraron dándose un beso en una jornada marcada por el cumpleaños de Jaureguy, quien posó junto a Valentín Barco bajo la leyenda “32″, en referencia a su edad, y también se mostraron en un emotivo abrazo. “Esto recién empieza”, le dijo la influencer y el joven de 21 años escribió: “Vamos mi amor, te amo”.

Ahora, el ex hombre del Brighton de Inglaterra y Sevilla de España jugará este domingo ante Nantes, y después se enfocará en la segunda convocatoria seguida a la Selección, luego del llamado para la última fecha FIFA de noviembre pasado, cuando fue suplente en el amistoso con victoria 2-0 sobre Angola. Su polifuncionalidad para desempeñarse en diferentes lugares de la cancha le da un abanico de alternativas a Scaloni con vistas a un Mundial que será diferente por el cambio de formato: cada selección deberá jugar ocho duelos para ser campeón, en lugar de los tradicionales siete duelos.

Su gran actualidad, que incluye dos goles y nueve asistencias en 36 encuentros de la temporada con el Racing de Estrasburgo, ocurrió después del nacimiento de su hija Gemma en marzo de 2025. “Fue el día más feliz de toda mi vida. Nuestra primera hija... Me emociono al hablar. Le mando un saludo muy grande a mi mujer, que es muy fuerte, y un saludo a mi hija. Las amo con toda mi alma”, declaró después de ser una de las figuras del triunfo 4-2 sobre Olympique de Lyon.

Valentín 'Colo' Barco y su esposa Yaz Jaureguy comparten un tierno beso en el campo de juego, celebrando la victoria del Estrasburgo y el cumpleaños de la mujer

Valentín Barco y Yaz Jaureguy se conocieron a fines de 2023. En noviembre de ese año, el defensor -que todavía jugaba en el Xeneize- confirmó su romance con la modelo a través de sus redes sociales: “Te amo, amor”. El inicio del romance se remontaría días antes del choque ante Fluminense por la final de la Copa Libertadores que se jugó el 4 de noviembre en el Estadio Maracaná.

A un año de conocerse, el Colo le propuso casamiento. “Sí, quiero. Te amo infinito”, fue la respuesta de la mujer. Y a pocos días de ese suceso, en diciembre de 2024, confirmaron que serían padres de su primer hijo: “¡Estamos muy felices de contarles que se agranda nuestra familia! Te deseamos tanto que no vemos el momento de tenerte con nosotros, gracias por elegirnos. Te vamos a recibir con mucho amor”.

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Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, Francia) y Juan Musso (Atlético Madrid, España).

Defensores: Nahuel Molina (Atlético Madrid, España), Gonzalo Montiel (River Plate, Argentina), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, Francia), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata, Argentina), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia), Gabriel Rojas (Racing Club, Argentina) y Marcos Acuña (River Plate, Argentina).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors, Argentina), Máximo Perrone (Como, Italia), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Valentín Barco (Racing Estrasburgo, Francia), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos), Franco Mastantuono (Real Madrid, España) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania)

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos), Nicolás Paz (Como, Italia), Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal), Nicolás González (Atlético Madrid, España), Giuliano Simeone (Atlético Madrid, España), Thiago Almada (Atlético Madrid, España), José López (Palmeiras, Brasil), Julián Álvarez (Atlético Madrid, España) y Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo, Francia).