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La Liga Profesional confirmó el cronograma de las primeras 3 fechas del Torneo Clausura 2026

La AFA compartió el fixture que iniciará cuatro días después de la final de la Copa del Mundo

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La Liga Profesional confirmó el cronograma de las primeras 3 fechas del Torneo Apertura (Foto: LPF)

El Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino ya tiene su calendario oficial para las primeras tres fechas. La Liga Profesional anunció el cronograma mientras aún se disputa el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. El certamen local comenzará el jueves 23 de julio, apenas cuatro días después del duelo decisivo de la Copa del Mundo.

La programación inicial incluye horarios y cruces destacados. El jueves 23 se jugarán tres partidos de apertura: Belgrano recibirá a Rosario Central a las 19:30, al mismo tiempo que Sarmiento enfrentará a Argentinos Juniors. Un rato más tarde, a las 21:45, Defensa y Justicia se medirá con Aldosivi en el cruce interzonal.

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El viernes 24, la jornada ofrecerá cinco encuentros. Desde las 16:45, Gimnasia de Mendoza chocará contra Central Córdoba. Más tarde, a las 19:00, Racing jugará ante Gimnasia y, en simultáneo, Vélez será local frente a Instituto. El cierre del viernes tendrá dos partidos nocturnos: Huracán contra Banfield y Platense ante Unión, ambos a las 21:15.

El sábado 25, la fecha continuará con el duelo entre Estudiantes (Río Cuarto) y Tigre a las 14:45. A las 17:00, Newell’s y Talleres buscarán sumar sus primeros puntos. El debut de River Plate será a las 19:15 como local frente a Barracas Central. El último partido del sábado lo disputarán Lanús y San Lorenzo desde las 21:30.

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La primera fecha se completará el domingo 26 de julio. Atlético Tucumán recibirá a Independiente Rivadavia a las 15:00. Más tarde, Estudiantes de La Plata hará su estreno ante Independiente a las 17:15. El cierre quedará para Boca Juniors, que visitará a Deportivo Riestra desde las 19:30.

La Liga Profesional confirmó que Boca, Lanús y Tigre tendrán modificaciones en la segunda fecha, ya que participarán en competencias de la CONMEBOL durante esa semana. Por ese motivo, sus partidos se reprogramaron para la semana siguiente. El miércoles 5 de agosto, el Xeneize enfrentará a Estudiantes a las 19:00 y, ese mismo día a las 21:15, el Matador se medirá con Belgrano. El jueves 6 de agosto a las 19:00, Unión recibirá al Granate por la Zona A.

Además del torneo local, la organización de la Copa Argentina también ajustó su calendario. Se confirmó que cinco enfrentamientos de los dieciseisavos de final se disputarán entre el 12 y el 17 de julio, en plena definición del Mundial. Entre los equipos protagonistas de estos cruces figuran Boca Juniors, River Plate, Racing Club, San Lorenzo e Independiente Rivadavia.

CRONOGRAMA COMPLETO

Fecha 1

Jueves 23 de julio

19.30 Belgrano – Rosario Central (Zona B)

19.30 Sarmiento – Argentinos (Zona B)

21.45 Defensa y Justicia – Aldosivi (Interzonal)

Viernes 24 de julio

16.45 Gimnasia (Mza.) – Central Córdoba (Zona A)

19.00 Racing – Gimnasia (Zona B)

19.00 Vélez – Instituto (Zona A)

21.15 Huracán – Banfield (Zona B)

21.15 Platense – Unión (Zona A)

Sábado 25 de julio

14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre (Zona B)

17.00 Newell’s – Talleres (Zona A)

19.15 River – Barracas Central (Zona B)

21.30 Lanús – San Lorenzo (Zona A)

Domingo 26 de julio

15.00 Atlético Tucumán – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)

17.15 Estudiantes – Independiente (Zona A)

19.30 Deportivo Riestra – Boca (Zona A)

Fecha 2

Martes 28 de julio

19.00 San Lorenzo – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

19.00 Banfield – Sarmiento (Zona B)

21.15 Argentinos – Estudiantes (Río Cuarto)

21.15 Rosario Central – Racing (Zona B)

Miércoles 29 de julio

14.30 Barracas Central – Aldosivi (Zona B)

17.00 Defensa y Justicia – Deportivo Riestra (Zona A)

19.15 Gimnasia – River (Zona B)

21.30 Instituto – Platense (Zona A)

Jueves 30 de julio

19.00 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán (Zona B)

19.00 Talleres – Vélez (Zona A)

21.15 Independiente – Newell’s (Zona A)

21.15 Central Córdoba – Atlético Tucumán (Interzonal)

Miércoles 5 de agosto

19.00 Boca – Estudiantes (Zona A)

21.15 Tigre – Belgrano (Zona B)

Jueves 6 de agosto

19.00 Unión – Lanús (Zona A)

Fecha 3

Sábado 1 de agosto

15.30 Gimnasia (Mza.) – Unión (Zona A)

15.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Banfield

18.00 Belgrano – Argentinos (Zona B)

18.00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A)

20.30 Racing – Tigre (Zona B)

Domingo 2 de agosto

14.30 Deportivo Riestra – Barracas Central (Interzonal)

14.30 Aldosivi – Gimnasia (Zona B)

17.00 Newell’s – Boca (Zona A)

19.15 River – Rosario Central (Zona B)

21.30 Lanús – Instituto (Zona A)

Lunes 3 de agosto

16.45 Sarmiento – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)

19.00 Platense – Talleres (Zona A)

19.00 Vélez – Independiente (Zona A)

21.15 Central Córdoba – San Lorenzo (Zona A)

21.15 Huracán – Atlético Tucumán (Zona B)

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