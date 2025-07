Un goleador alemán de lazo con Maradona y dos arqueros españoles: los “europibes” que jugarán con Argentina en L’Alcudia

Can, Gómez y Castelau, promesas albicelestes

Históricamente, Argentina se caracterizó por ser un país que le abre la puerta a todos los habitantes del mundo. Con esa lógica, se mueve la maquinaria de scouting de la Selección que, en el último tiempo, se nutrió de los llamados “europibes”. Con el inicio del COTIF 2025, el tradicional torneo internacional Sub 20 que se celebra en L’Alcúdia (Valencia), se agregará una página más a la historia de extranjeros con raíces argentinas que deciden representar a la Celeste y Blanca.

Esta dinámica, que comenzó en 2020, le suma a la Albiceleste nuevas caras, en este caso para la categoría Sub 20: Alain Gómez, observado desde hace tiempo en el Valencia, José Castelau, quien ya disputó el Sudamericano Sub 15 en Bolivia y Can Armando Güner, nacido en Alemania y considerado una promesa del fútbol de ese país, actualmente en el Borussia Mönchengladbach,

Aunque existe una particularidad en cuanto a la edad: el DT, Diego Placente, llevó un plantel sub 17, una decisión estratégica que busca preparar a estos jugadores para el Mundial de la categoría previsto para noviembre. Por lo tanto, estos tres futbolistas no superan los 18 años.

Alain Gómez nació en España y jugará el torneo COTIF con la selección argentina

Alain Gómez Santillán es arquero, juega en el Valencia de España, y nació allí, más precisamente en Candelaria, un municipio perteneciente a la provincia de Santa Cruz, en la isla de Tenerife. Su padre es venezolano y su madre es argentina, lo que le permite ser parte de la selección argentina y también ser elegible para la Vinotinto.

En la última temporada con la Academia del conjunto Che, el guardameta sumó 360 minutos, dado que fue convocado en 16 oportunidades, en las que solo jugó cuatro veces.

Inspirado en las actuaciones de Giorgi Mamardashvili, el joven portero ha encontrado en el georgiano su modelo a seguir. Alain se destaca ya con solo 17 años por su presencia imponente: mide 1,90 metros, una característica que lo distingue en la portería. “Es el que está al mejor nivel ahora mismo”, subraya el propio Gómez sobre su referente, en declaraciones publicadas por el Valencia en su página oficial. Con ese ejemplo como guía, el prometedor guardameta apunta alto en sus aspiraciones deportivas.

José Castelau de Roa

José Castelau es arquero y ya jugó para la selección de España. Ahora, forma parte del elenco argentino en el COTIF 2025 (alberc13)

Nacido el 13 de enero de 2009 en Getafe, en las afueras de Madrid, el arquero se incorporó a las divisiones inferiores del Real Madrid en 2017, cuando tenía ocho años. Desde entonces, defiende el arco del Cadete B del club.

El vínculo de Castelau de Roa con Argentina proviene de su padre, Alberto, quien nació en ese país. Esta conexión permitió que el arquero recibiera la convocatoria de Diego Placente para integrar la selección juvenil argentina.

No obstante, los primeros colores nacionales que defendió no fueron el celeste y el blanco, ya que fue citado por la Selección Sub 15 de España, con la que disputó dos amistosos frente a Italia, en marzo de 2024. En aquella ocasión, el joven se mostró emocionado por la convocatoria a la Roja y en su cuenta de Instagram escribió: “Feliz de haber podido representar a mi país”. La historia hoy lo puso en lugar diferente.

José Castelau en la selección juvenll de España

Esa situación lo convirtió en un objetivo prioritario para el departamento de scouting de la AFA, que se contactó y logró convencer al joven de sumarse a las filas del representativo nacional argentino.

Su primera convocatoria fue durante el Sudamericano Sub 15 celebrado en Bolivia: Castelau de Roa fue suplente en un equipo argentino que avanzó como líder de su grupo con ocho puntos y alcanzó las semifinales. Allí, la Albiceleste cayó por penales ante Paraguay, quedando fuera de la final. Sin embargo, en el partido por el tercer puesto ante Chile, el arquero nacido en Getafe fue titular y contribuyó al triunfo 2-1 que le otorgó a Argentina la medalla de bronce.

En la preparación para el Sudamericano Sub 17 de Colombia, que tuvo lugar en marzo, Placente tenía la intención de volver a contar con el joven guardameta. Castelau de Roa había participado en entrenamientos en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, donde se integró con sus compañeros y el cuerpo técnico.

Sin embargo, la negativa del Real Madrid a cederlo forzó la convocatoria de Agustín Martínez, arquero de Talleres de Córdoba, quien ocupó su lugar en la lista definitiva. De todos modos, el juvenil pudo tener su estreno en la categoría en un amistoso frente a Estados Unidos disputado en mayo, que terminó 2-2. Ahora, junto a Alain Gómez, se suma desde tierras europeas y ambos buscarán quedarse con el puesto en el COTIF 2025.

Can Armando Güner

Can Armando Güner nació en Alemania y también tiene raíces turcas y argentinas

Atacante del Borussia Mönchengladbach, se suma a la ola de futbolistas formados en Europa cuya proyección internacional ha despertado el interés de la selección argentina.

Originario de Schwafheim, en territorio alemán, Güner nació el 7 de enero de 2008 y, como múltiples jóvenes con raíces en distintos países, representa un mosaico de identidades: su abuela materna nació en Argentina, su madre es germano-argentina y su padre, Adalet Güner, de nacionalidad turca, lo que lo hace elegible para esas tres selecciones.

Dentro de los equipos nacionales juveniles, el zurdo ha integrado las filas de Alemania en las categorías Sub 16 y Sub 17, sumando 14 apariciones —siete en cada una— y marcando cinco goles bajo la conducción técnica de Marc-Patrick Meister.

Los dos goles de Can Armando Güner para ganar la final de la Bundesliga Sub 17.

Recientemente, fue clave en la obtención del título de la Bundesliga Sub 17, donde se consagró como máximo artillero del torneo con 26 tantos. En la final ante el Leipzig, ingresó desde el banco y marcó dos goles, lo que le valió el reconocimiento como MVP del partido y aseguró la victoria de su equipo por 3-1.

Con esas actuaciones, Güner llamó la atención de la maquinaria de scouting argentina. “Me siento honrado cuando hay interés de otras asociaciones. La federación argentina se está esforzando mucho, y es especial cuando el actual campeón del mundo muestra interés en invitarme. En este momento, sin embargo, lo único que cuenta para mí es mi desarrollo en el Borussia y en la selección alemana sub-17″, había expresado al medio germano Kicker.

A pesar de que su apellido revela las raíces turcas de su padre, el atacante contó que su segundo nombre, Armando, se debe al fanatismo que él tenía por Diego Maradona; "Mi padre es un gran admirador de Maradona. Y, como también tengo raíces argentinas a través de mi madre, era obvio que mis padres me llamaran Armando"

“Tengo dos grandes modelos a seguir. Maradona, por su clase, su creatividad y las cosas extraordinarias que mostró en el campo como futbolista. Y Lionel Messi. Lo admiro como futbolista y como personalidad. Puede decidir los partidos, siempre juega para el equipo", reveló tras salir campeón.

Gómez, Castelau y Güner serán parte de un engranaje que está en funcionamiento desde hace tiempo y que busca darle a la Selección mayor las mejores armas de cara al futuro.

Argentina integra el grupo B junto a Chile, ADH Brasil y Valencia, mientras que el grupo A estará compuesto por Mauritania, Arabia Saudita, Uruguay y Venezuela. El elenco nacional tendrá su debut frente al representativo trasandino desde las 17:45.