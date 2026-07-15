El histórico cruce entre Lionel Scaloni y David Beckham en España: “Seguía re caliente una hora después del partido”

El cruce entre Scaloni y Beckham en un Real Madrid-La Coruña

“Es solo un partido de fútbol, no busquemos otra cosa”, advirtió Lionel Scaloni en conferencia de prensa luego de que se confirmara el partido en semifinales de la Copa del Mundo entre Argentina e Inglaterra. Sin embargo, siempre existe un condimento extra cuando se trata de argentinos y británicos dentro de un campo de fútbol. Así lo expuso el propio Scaloni en el año 2003, cuando protagonizó un fuerte cruce con David Beckham en la disputa de un título de liga española entre Real Madrid y Deportivo La Coruña en el Santiago Bernabéu.

La escena ocurrió el 14 de diciembre de 2003, en un partido de La Liga de España que el Madrid ganó 2 a 1 ante La Coruña. Faltaban pocos minutos para el final cuando Scaloni le quitó la pelota al inglés cerca de la mitad de la cancha, después de un cuerpo a cuerpo. Beckham regresó de inmediato y cometió una infracción por detrás sobre el argentino. Ambos quedaron enganchados en el césped y la reacción fue instantánea: Scaloni le lanzó una patada desde el suelo y Beckham fue a buscarlo con insultos y empujones. La tensión escaló al punto de que Roberto Carlos tuvo que intervenir para separarlos. También se acercó Iván Helguera, que sujetó al hoy técnico argentino. El árbitro Julián Rodríguez Santiago resolvió la secuencia con tarjeta amarilla para los dos jugadores.

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Aunque ambos volvieron a sus posiciones, no dejaron de encararse en la cancha. Al terminar el partido, el Spice Boy se acercó para saludar a Scaloni, pero el argentino rechazó darle la mano. Días después, el actual seleccionador explicó públicamente por qué tomó esa decisión: “Me ofreció la mano y no se la di por falso”. Y añadió que el británico se había acomodado los genitales mientras lo miraba de manera provocadora cuando caminaban hacia el área. Beckham respondió con ironía ante la prensa de su país: “Ahora sé que es otro argentino al que no le gusto”.

Lionel Scaloni cuenta su cruce con Beckham en Mar de Fondo

El cruce quedó ligado a una historia más amplia entre el ex mediocampista inglés y los futbolistas argentinos. Años antes, Beckham había protagonizado otra acción muy recordada en un Argentina-Inglaterra, cuando recibió una infracción de Diego Simeone y golpeó al volante argentino en los octavos de final del Mundial de Francia 98. El árbitro advirtió esa reacción y expulsó al inglés, una tarjeta roja que le valió fuertes críticas en ese momento en todo su país tras la eliminación de su seleccionado nacional. En la Copa del Mundo siguiente, Japón-Corea 2002, argentinos e ingleses se cruzaron en la fase de grupos y los británicos ganaron 1-0 con gol de penal de Beckham: fue su redención.

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En una entrevista con Mar de Fondo (TyC Sports) en 2005, Scaloni repasó sobre aquel capítulo: “Yo escuché que él me decía ‘fuck off’ o ‘fuck you’. Yo lo puteé un poquito. El que se quedó caliente fui yo porque ellos ganaron 2-1, hicieron el gol a los 42 del segundo tiempo y esta jugada fue un minuto después, a los 43. Dos minutos después terminó el partido. Él se fue aplaudido por la gente de ellos, que eran 80 mil, y yo por dentro con una calentura...”.

En esa etapa, el Deportivo La Coruña, conocido como el Súper Dépor, competía palmo a palmo en la Liga con los clubes más poderosos del fútbol español. Ese contexto ayudó a explicar la carga de tensión que tuvo aquel encuentro en Madrid. Vale aclarar que ambos equipos pelearon por ese campeonato que tuvo como campeón al Valencia.

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Scaloni contó detalles de su cruce con Beckham

En otra entrevista con TyC Sports, Scaloni fue consultado por sus peleas dentro del campo de juego y no mencionó a la de Beckham como una de las más fuertes, sino de las que más exposición tuvo: “Algunas son más virales o se vieron más. Esta es famosa por todo lo que representaba él y por cómo se había dado. Nosotros nos jugábamos el título contra ellos, en cancha de ellos, nos hacen el 2-1 y la siguiente jugada fue el choque, pero un choque de calentura. Nos van ganando, nos hicieron el gol y te vas re caliente al vestuario. Terminó el partido, él se quedó ahí y yo quería seguir peleando, pero el partido ya había terminado. Me fui al vestuario con una vena... El partido estaba totalmente terminado, casi que nos ganaron la liga en ese partido”.

Y remató: “Yo seguía re caliente media hora, una hora después. No venía mucho a cuento, era el entorno, lo que había sucedido y la frustración de no haber podido llevar adelante el partido”.

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El encuentro de Lionel Scaloni con David Beckham

Tras sus inicios en Manchester United, esa era la primera temporada de Beckham en el Real Madrid, donde permaneció hasta 2007 y obtuvo dos títulos. Scaloni continuó en La Coruña hasta 2006 (jugó allí casi ocho años) y levantó cuatro trofeos: la liga y la Supercopa española del 2000, la Copa del Rey y la Supercopa española de 2002.

En el año 2023, durante una visita de Scaloni al Inter Miami, hubo una suerte de reconciliación entre el líder de la Scaloneta y quien es uno de los propietarios de la franquicia de Florida, Estados Unidos. Ambos intercambiaron algunas palabras y posaron para las cámaras en pleno campo de juego.

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