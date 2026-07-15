La marca de Menotti que Scaloni superó en el Mundial y el récord que le arrebatará a Bilardo

Scaloni va a llegar a 14 partidos dirigidos en el Mundial frente a Inglaterra (REUTERS/Hannah Mckay)

Lionel Scaloni ya tiene asegurado un lugar que ningún entrenador había alcanzado antes en la historia de la selección argentina: será el técnico con más partidos dirigidos en Copas del Mundo, con al menos 15 encuentros al frente de la Albiceleste en el certamen. Una marca que, hasta hace poco, parecía patrimonio exclusivo de los grandes nombres del elenco nacional.

El registro quedó sellado con la victoria ante Suiza que llevó a Argentina a las semifinales del Mundial 2026. Ese partido fue el decimotercero de Scaloni en Mundiales, lo que le permitió superar a César Luis Menotti y quedar a un paso de Carlos Salvador Bilardo, el único entrenador que hasta entonces había dirigido más partidos en la historia del seleccionado. Con dos encuentros garantizados por delante -semifinal frente a Inglaterra más final o tercer puesto-, Scaloni superará esa cifra sin importar el resultado.

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La AFA informó además que el ciclo del entrenador nacido en Pujato acumula otra estadística de peso: permanece invicto ante selecciones europeas, con siete triunfos y tres empates. Frente a Suiza, el cuerpo técnico repitió la misma formación titular que en el partido anterior, algo que la Selección no hacía en un Mundial desde Brasil 2014, cuando Alejandro Sabella alineó el mismo equipo entre la semifinal y la final.

Menotti, campeón en Argentina 1978 (FIFA)

Durante décadas, los 14 partidos de Bilardo en Mundiales fueron la vara con la que se midió a todos los técnicos argentinos. El motivo era sencillo: para acumular esa cantidad de encuentros en un torneo que se juega cada cuatro años, hay que llegar lejos, y el Narigón lo hizo dos veces seguidas. Dirigió siete partidos en México 1986 y siete en Italia 1990, con un balance global de ocho victorias, cuatro empates y dos derrotas. Llegó a la final en ambas ediciones: ganó la primera y perdió la segunda. Ningún otro técnico argentino había logrado siquiera acercarse a ese registro.

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El segundo en la lista histórica era hasta ahora Menotti, con 12 partidos en dos torneos: siete en Argentina 1978, cuando fue campeón, y cinco en España 1982, donde la Albiceleste quedó eliminada en la segunda fase. Su balance mundialista arroja siete victorias, un empate y cuatro derrotas. Fue precisamente esa marca la que Scaloni dejó atrás con el triunfo frente a Suiza.

Bilardo, con 14 encuentros, tiene el récord

Más atrás en la tabla aparecen Sabella y Juan Carlos Lorenzo, ambos con siete partidos. Pachorra llevó a Argentina a la final de Brasil 2014 -donde cayó 1-0 ante Alemania- tras ganar sus cinco primeros encuentros por un gol de diferencia y avanzar en semifinales por penales ante Países Bajos, después de empatar a cero en el tiempo reglamentario. La final también terminó sin goles en los 90 minutos y se definió en el tiempo extra. Renunció tras la derrota y no volvió a dirigir; falleció en 2022.

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El Toto Lorenzo, por su parte, dirigió en Chile 1962 e Inglaterra 1966, con tres victorias, dos empates y dos derrotas. En su primera participación, la Albiceleste quedó eliminada en la fase de grupos. En la segunda, el equipo pasó invicto esa ronda -con victorias ante España y Suiza y empate ante Alemania Federal- y cayó en cuartos de final ante la selección local por 1-0, en un partido que quedó marcado por la polémica. Inglaterra terminaría coronándose campeona de ese torneo.

Con dos Copas América, una Finalissima y un Mundial ya en su palmarés, Scaloni llega a las semifinales de 2026 con el récord de partidos mundialistas garantizado y con la posibilidad de extender aún más esa marca en los próximos días. Es preciso recordar que, ante la ampliación de 48 equipos en esta edición, se agregó una fase más, la de 16avos. Por lo tanto, el estratega de Pujato dirgirá ocho encuentros en lugar de los siete que permitían los torneos anteriores.

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