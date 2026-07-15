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“Un error estúpido que cambió mi vida”: la patada a Simeone que hundió a Beckham y la foto que los unió antes de Argentina-Inglaterra

La patada al argentino en Francia 98 lo dejó al “Spice Boy” solo, deprimido y señalado por toda su nación como un villano. Décadas más tarde, una imagen en las tribunas de Miami selló una reconciliación que nadie anticipaba

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La expulsión de David BEckham en el MUndial de 1998

El 30 de junio de 1998, en Saint-Étienne, Diego Simeone tuvo un plan: buscar la reacción de David Beckham. Y lo logró. Lo que vino después —la patada desde el suelo del Spice Boy, la tarjeta roja, la eliminación de Inglaterra por penales en los octavos de final— desató una de las rivalidades más encarnadas que dejó aquél Mundial en Francia. Durante años, los dos se cruzaron con insultos, acusaciones y rencores que atravesaron fronteras y llegaron hasta los callejones de Madrid.

Veintiocho años después de aquella patada que cambió dos carreras y encendió una fuerte disputa, Diego Simeone y David Beckham se abrazaron en un palco del Hard Rock Stadium de Miami. La foto se viralizó en horas: el entrenador del Atlético de Madrid abrazado con el copropietario del Inter Miami, ambos sonrientes, con sus parejas al lado. “¡Qué lindo verte! Una verdadera leyenda!“, escribió el Cholo en sus redes. Nadie que haya visto el partido del 30 de junio de 1998 esperaba terminar leyendo eso.

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Dos hombres, David Beckham y Diego Simeone, posan sonrientes en un palco de estadio con un campo de fútbol y gradas llenas de gente al fondo
Diego Simeone y David Beckham, el gran reencuentro

El reencuentro ocurrió el 4 de julio de 2026, durante el duelo entre Argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026, el mismo torneo que ahora pone a la Albiceleste e Inglaterra frente a frente en una semifinal. El contexto le dio al abrazo una dimensión que va más allá de lo sentimental: la historia entre Simeone y Beckham es, en parte, la historia de la rivalidad entre ambas selecciones.

El episodio que los enfrentó ocurrió en Saint-Étienne, en los octavos de final del Mundial de Francia 1998. El partido estaba 2-2 al inicio del segundo tiempo cuando Beckham, en el suelo tras un choque con Simeone, levantó la pierna y golpeó al argentino. El árbitro danés Kim Milton Nielsen le mostró la roja directa. Inglaterra jugó más de 70 minutos con diez hombres y cayó en los penales por 4-3. Los goles durante el encuentro fueron marcados por Gabriel Batistuta y Javier Zanetti para la albiceleste, y por Alan Shearer y Michael Owen para los europeos.

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El jugador inglés David Beckham recibe una tarjeta roja del árbitro danés Kim Milton Nielsen por patear al jugador argentino Diego Simeone, durante los octavos de final del Mundial entre Inglaterra y Argentina, en Saint Etienne, Francia, el 30 de junio de 1998 (Foto AP/Denis Doyle, archivo)
El jugador inglés David Beckham recibe una tarjeta roja del árbitro danés Kim Milton Nielsen por patear al jugador argentino Diego Simeone, durante los octavos de final del Mundial entre Inglaterra y Argentina, en Saint Etienne, Francia, el 30 de junio de 1998 (Foto AP/Denis Doyle, archivo)

Lo que vino después para Beckham fue devastador. La prensa británica lo convirtió en el responsable de la eliminación. The Mirror tituló “10 leones heroicos y un niño estúpido”. The Daily Mail publicó en su portada un blanco para dardos con su cara. En cada estadio que visitaba durante la temporada siguiente, el público lo abucheaba. "Caminar por la calle y ver que la gente te mira de cierta manera, te escupe, te insulta, se te acerca a la cara y te dice algunas de las cosas que dijeron, eso es difícil“, relató el propio Beckham años después.

El aislamiento no quedó solo en las tribunas. En el documental de Netflix estrenado en 2023, el ex mediocampista confesó que sus propios compañeros de selección lo dejaron solo en el vestuario de Saint-Étienne: solo Gary Neville y Paul Scholes, sus compañeros en el Manchester United, le hablaron esa noche. Michael Owen llegó a escribir en su autobiografía, en 2019, que lo que Beckham hizo “fue defraudar a todos y cada uno de los miembros de Inglaterra”. “Fue algo infantil e innecesario”, sostuvo Owen. Su esposa, Victoria Beckham, describió al ex futbolista como “absolutamente destrozado, clínicamente deprimido”.

el calvario que sufrió David Beckham cuando lo expulsaron contra Argentina en el Mundial de Francia 98
Argentina ganó el encuentro por 4-3 en la tanda de penales (tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario y la prórroga). La prensa inglesa y los aficionados fueron muy críticos de Beckham

Fue Sir Alex Ferguson quien lo rescató. Una llamada temprana a la mañana siguiente del partido bastó: “Vete y vuelve al club y nos tienes a nosotros”. Beckham regresó al Manchester United, aguantó los insultos en cada cancha de Inglaterra durante toda la temporada 98/99 y respondió con nueve goles y 18 asistencias para conquistar la Premier League, la FA Cup y la Champions League, un triplete histórico. Ese año también fue elegido segundo mejor jugador del mundo por la FIFA, detrás de Rivaldo.

"Ojalá hubiera una pastilla que pudiera tomar y que pudiera borrar ciertos recuerdos. Cometí un error estúpido. Cambió mi vida“, dijo Beckham entre lágrimas en el documental de Netflix, donde volvió a repasar aquella tarde de junio. En el canal de YouTube de Gary Neville admitió que “lloró incontrolablemente” en el vestuario y que, aunque lo procesó con el tiempo, el episodio lo ”mató por dentro”.

Tráiler de la serie de David Beckham en la que confiesa cómo le afectó su expulsión ante Argentina en el Mundial 1998

Del otro lado del episodio, Simeone nunca negó su rol. En una entrevista con ESPN en 2017, el actual técnico del Atlético de Madrid fue directo: “Beckham era un fenómeno en ese momento. Era tan buen jugador que había que buscar cómo irritarlo. El que se calienta, pierde“. Admitió que buscó la provocación como parte de la estrategia y que el inglés tuvo “una fuerza increíble” para soportar lo que vino después.

La relación entre ambos no mejoró de inmediato. En 2005, cuando los dos coincidían en Madrid —Simeone en el Atlético, Beckham en el Real Madrid—, el argentino reveló al diario The Sun que el inglés se había acercado a insultarlo en el precalentamiento de un partido, y que lo hizo en español rioplatense. “Alguien le enseñó específicamente insultos argentinos”, contó Simeone. Beckham reconoció el cruce pero negó el codazo que le atribuyeron. La guerra seguía.

Diego Simeone y David Beckham
Diego Simeone y David Beckham volvieron a reencontrarse en el partido entre Argentina e Inglaterra el 7 de junio de 2002, por la segunda fecha del Grupo F del Mundial de Corea-Japón. Los británicos ganaron 1 a 0 con gol del capitán inglés de penal

Con los años, el tono fue cambiando. Beckham participó del documental sobre Simeone y sostuvo que aquella expulsión, en retrospectiva, lo hizo más fuerte. Incluso encontró su propia revancha simbólica: en el Mundial de Corea-Japón 2002, Inglaterra venció a Argentina 1-0 en la fase de grupos, con un gol de penal del propio Beckham, mientras el equipo conducido por Marcelo Bielsa quedaba eliminado en primera ronda.

El abrazo en Miami cerró, al menos públicamente, décadas de tensión. Simeone posó con la camiseta de su hijo Giuliano y también saludó a David Villa y Mario Kempes en las tribunas del Hard Rock Stadium. Ahora, con Argentina e Inglaterra en la misma semifinal del Mundial 2026, la historia entre el Cholo y Spice Boy vuelve a ser el telón de fondo de un clásico que nunca pierde temperatura.

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