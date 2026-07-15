De los penales de Goycochea y Chiquito Romero a los golazos de Maradona: los partidos de Argentina en semifinales de los Mundiales

Argentina le ganó a Bélgica en las semifinales de México 86 con dos golazos de Diego (Crédito: Maradona Oficial)

La mesa chica de los Mundiales. Donde solo hay lugar para cuatro. Los que tienen en sus manos la posibilidad de alzar la Copa, luego de jugar, sufrir, gozar y luchar. Y allí está nuevamente Argentina, con este grupo prodigioso e inigualable, que parece hacer natural lo que es tan complejo de conseguir. Quizás sin los brillos de Qatar, pero con un tesón y una rebeldía únicas, por negarse a perder y a quedar fuera de combate antes de tiempo. Ésta es la sexta vez que el equipo nacional alcanza esta instancia y vamos a recorrer las cinco anteriores, con apellidos legendarios, golazos, alargues, penales y mucha gloria.

La primera parada de esta evocación se sitúa en la lejanía de 1930. Aquel Mundial fundacional, el de los tiempos remotos, donde las selecciones europeas llegaron en barco, los árbitros dirigían de saco y corbata, las comunicaciones eran precarias y todo estaba en el terreno de los experimental.

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Una imagen del primer Mundial, disputado en Uruguay en 1930

Argentina tenía un muy buen equipo y ganó con autoridad su grupo venciendo en los tres partidos: Francia 1-0, México 6-3 y Chile 3-1. El rival de la semifinal fue Estados Unidos, que en una zona de solo tres equipos, superó por el mismo score (3-0) a Bélgica y Paraguay. Fue un torneo atípico, con selecciones que desertaron casi a último momento. Por eso hubo un grupo de cuatro y los tres restantes de tres integrantes cada uno.

La semifinal fue en el estadio Centenario el 26 de julio y se dio lo que se suponía en la previa: una superioridad abrumadora de Argentina. Sin embargo, el primer tiempo fue parejo y apenas la ventaja fue de un gol, convertido por Luis Monti. En el segundo, fue un vendaval, que llevó el score final a 6-1, con las dos conquistas de Guillermo Stábile, a la postre el goleador del campeonato, dos de Carlos Peucelle y el restante de Alejandro Scopelli. Apellidos de la prehistoria de nuestro fútbol, pero no por esto, menos relevantes. Gracias a ellos se inició un camino de gloria, que no se pudo coronar en la final de cuatro días más tarde ante Uruguay.

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Recién en 1986, Argentina volvería a estar presente en una semifinal. En el medio hubo algunos cambios de formato, por ese motivo, el equipo de César Luis Menotti llegó el partido decisivo del ‘78 ante Holanda, ambos como ganadores de una zona de cuatro, luego de la fase de grupos. En el Mundial de México, se volvió a la llave de eliminación directa.

El sutil toque de zurda de Maradona para el 1 a 0 frente a Bélgica en la semifinal del 86

Y fue allí donde el cuadro de Carlos Bilardo fue mostrando su evolución, partido a partido. Uruguay en octavos y el legendario cruce con Inglaterra en cuartos fueron una muestra. El siguiente adversario era Bélgica, que estaba en un buen momento, pero en la previa no se presentaba como un rival imbatible ni mucho menos

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Jorge Valdano así evocó los momentos previos: “Cuando terminó el partido de cuartos de final de ellos contra España, salimos todos corriendo al patio interior de la concentración y nos empezamos a abrazar y a gritar ‘Argentina, Argentina’, ‘campeones, campeones’. Ya nos sentíamos en la final. Entendíamos que Bélgica había llegado muy lejos, que seguramente sentía que había cumplido, mientras que nosotros no. Aún nos quedaba comida en el plato”.

El cuadro del Narigón tuvo una gran actuación, dominando desde el primer momento, con variantes, velocidad y movilidad. Incluso sorprendiendo con el achique, para dejar en posición adelantada a los rivales. Sin embargo, el primer tiempo finalizó igualado sin goles. Apenas arrancó el segundo, llegó el primer festejo, con una genialidad de Maradona, que definió con el revés del pie, de espaldas al arco y apareado por dos defensores. A los 63, Diego hizo el segundo mejor gol del torneo, luego de su obra cumbre ante Inglaterra. Cuciuffo salió con pelota dominada desde la raya central. Se la dio a Maradona, que pasó por un espacio mínimo entre tres rivales, superó a un cuarto al pisar el área y sacó un zurdazo cruzado, cuando el arquero intentaba un achique inútil.

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Todos sabían que la historia estaba concluida. Maradona tuvo alguna chance más, como un remate cruzado que se fue al lado del palo y sobre el final del partido, se dio el gusto de jugar un rato al lado de su ídolo, Ricardo Bochini, a quien recibió con el célebre: “Pase maestro, lo estábamos esperando”. La formación de esa tarde fue: Nery Pumpido; José Luis Cuciuffo, José Luis Brown, Oscar Ruggeri; Ricardo Giusti, Héctor Enrique, Sergio Batista, Jorge Burruchaga (Ricardo Bochini), Julio Olarticoechea; Diego Maradona y Jorge Valdano.

El segundo gol de Diego a Bélgica en México 86

El período entre los Mundiales ‘86 y ‘90 no había sido satisfactorio para la selección nacional. Por un lado, porque sus mejores jugadores recorrieron una etapa de lesiones e irregularidad en sus rendimientos, y por el otro, porque los nuevos elementos que Bilardo iba incorporando, prontamente eran transferidos al exterior, lo que complicaba la preparación. Lo concreto fue que, en muy contadas ocasiones, el equipo pudo jugar bien.

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En medio de la incertidumbre, se arribó a Italia para la defensa del título y todas las dudas e inseguridades fueron ratificadas por el flojo debut ante Camerún, con una derrota que encendió las alarmas. Como pudo, el equipo se fue reconstruyendo. Clasificó como uno de los mejores terceros, eliminó de manera casi milagrosa a Brasil y dejó en el camino a Yugoslavia en los cuartos de final, recién en la tanda de los penales, donde comenzó la leyenda del Vasco Goycochea.

Era el turno de la semifinal y nada menos que ante el dueño de casa. Cuando se realizó el sorteo, la sabiduría del destino arrojó como sede de ese partido el estadio San Paolo de Nápoles. En un clima extraordinario y en la propia casa de Maradona, se desarrolló un partido inolvidable. No tanto por el juego, sino por la garra y el corazón de esos muchachos que estaban dispuestos a dejar todo. Fue la mejor actuación de Argentina en el certamen, donde logró reponerse de la desventaja inicial del gol de Schillaci. Se fue adelantando paulatinamente en la cancha, hasta llegar al empate, con el inolvidable cabezazo de Caniggia, para dejar sin invicto a Walter Zenga, que no había recibido goles en todo el torneo.

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El cabezazo de Claudio Caniggia que posibilitó el empate frente a Italia en 1990 y dejó sin invicto al arquero Walter Zenga

Luego, el alargue dramático, aguantando con diez por la expulsión de Giusti, para desembocar en los penales. Los primeros seis, todos adentro. En el siguiente, las manos de Goyco para desviar el de Donadoni, luego convirtió Diego, para ahuyentar los fantasmas del que le habían atajado ante Yugoslavia y en el último, el zurdazo cruzado de Serena, que el arquero argentino detuvo abajo, para desatar el festejo interminable. El equipo: Sergio Goycochea; José Serrizuela, Juan Simón, Oscar Ruggeri; Gabriel Calderón (Pedro Troglio), José Basualdo (Sergio Batista), Ricardo Giusti, Jorge Burruchaga, Julio Olarticoechea; Diego Maradona, Claudio Caniggia.

El Vasco Goycochea comienza a entrar en la historia al detener el penal de Donadoni. Minutos más tarde atajaría el decisivo remate de Serena

Desde ese momento llegaron las frustraciones mundialistas. Como si aquellas tres finales (78 - 86 - 90) en cuatro torneos hubiesen sido demasiado, vivimos la otra cara de la moneda, con eliminaciones sistemáticas, hasta que en 2014 cruzamos el Rubicón, como dejó sentenciado el entrenador, que era Alejandro Sabella.

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Atrás había quedado la estrecha pero justa victoria ante Bélgica por 1-0 con el gol de Gonzalo Higuaín y en semifinales esperaba un viejo conocido: Holanda. Un equipo sólido, potente y con una gran figura como Arjen Robben, que manejaba los hilos en cada ataque. Fue un partido parejo, con pocas situaciones de gol repartidas en forma equitativa. Quedó para el recuerdo la maniobra donde Robben se metió en el área, remató cerca del arco y llegó el providencial cruce de Mascherano para evitar el gol. Fue un 0-0 lógico que dio lugar a los penales, donde el propio Masche quedó en la historia, al anticiparle a Romero lo que estaba por suceder: “Hoy te convertís en héroe”.

Sergio Romero se estira y contiene el penal de Sneijder, dejando a Argentina a un paso de la final en 2014

Y allí, como Goyco en el ‘90, se iba a agigantar la figura del arquero ya desde el primer remate, cuando contuvo el de Vlaar. A continuación, convirtieron Messi, Robben y Garay, hasta que el arquero argentino realizó una enorme atajada ante el disparo de Sneijder. La importante ventaja se amplió con la conversión del Kun Agüero. Luego descontó Kuyt y llegó el turno de Maxi Rodríguez. No le pegó bien, pero con la suficiente potencia como para doblegar las manos de Cillessen. Después de 24 años, Argentina era finalista con este equipo: Sergio Romero; Pablo Zabaleta, Ezequiel Garay, Martín Demichelis, Marcos Rojo; Enzo Pérez (Rodrigo Palacio), Lucas Biglia, Javier Mascherano, Ezequiel Lavezzi (Maximiliano Rodríguez); Lionel Messi, Gonzalo Higuaín (Sergio Agüero).

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El último eslabón de esta cadena está fresco en el recuerdo de todos. Ocurrió hace apenas tres años y medio, el 13 de diciembre de 2022. Argentina llegaba de la batalla frente a Países Bajos, que había empatado en la última jugada, llevando ese electrizante duelo hasta los penales, donde el Dibu Martínez se hizo inmenso. A la hora de la semifinal, había una convicción de que Argentina era más que Croacia y eso se vio en el campo de juego desde el inicio de las acciones, con un Messi indetectable para sus adversarios.

El festejo de Lionel Messi y Julián Álvarez, autores de los goles en el concluyente 3-0 frente a Croacia en 2022

Fue él quien abrió el marcador al convertir un penal a los 34 minutos. Luego llegó la arremetida de Julián Álvarez, llevándose todo por delante para poner el 2-0 y ya en el segundo tiempo, otra vez la Araña sellando el 3-0, luego de la histórica maniobra de Messi por derecha, desairando una y otra vez la marca de Gvardiol. Los hombres de Scaloni esa noche fueron: Emiliano Martínez; Nahuel Molina (Juan Foyth) Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul (Exequiel Palacios), Leandro Paredes (Lisandro Martínez), Enzo Fernández, Alexis Mac Allister (Ángel Correa); Lionel Messi, Julián Álvarez (Paulo Dybala).

Una vez más Argentina ocupando un lugar en la mesa chica. La reservada para los elegidos. Este grupo maravilloso, conformado por jugadores y cuerpo técnico, siempre va por el próximo objetivo, aunque parezca una locura pedirles aún más. Sin embargo, allí estarán, buscando quedar en la historia de disputar la final por segundo Mundial consecutivo.