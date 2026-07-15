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Remate en el palo, centro de Messi y cabezazo letal de Lautaro Martínez: el golazo de Argentina para vencer a Inglaterra en el final

El delantero del Inter marcó el tanto del triunfo de la Scaloneta tras una nueva asistencia del capitán

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La selección argentina venció 2-1 a Inglaterra en una semifinal apasionante y se clasificó a la final del Mundial 2026 ante España luego de un cierre con tinte épico. Luego del golazo de Enzo Fernández para el empate parcial, la Scaloneta volvió a mostrar el corazón que lo caracteriza y convirtió el segundo tanto con un cabezazo letal de Lautaro Martínez tras una nueva asistencia de Lionel Messi.

Se jugaban dos minutos de los nueve que agregó el árbitro norteamericano Ismail Elfath cuando Alexis Mac Allister estrelló un remate en el palo izquierdo de Pickford y en el rebote, Messi logró quedar libre en el costado derecho. El 10 lanzó un preciso centro al corazón del área, donde aguardaba el Toro Martínez para sentenciar al arquero con un cabezazo que se festejó a pleno en Atlanta.

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La Argentina volvió a dar vuelta el resultado, tal como había hecho frente a Egipto en octavos de final y demostró una vez más que en los momentos más adversos pudo sobreponerse para avanzar a una nueva instancia. Esta vez será por el título y ante España, que dejó en el camino a Francia. El encuentro se jugará el domingo 19 en Nueva Jersey.

El cabezazo letal de Lautaro Martínez para marcar el 2-1 ante Inglaterra que le dio el pase a la final a la Argentina en el Mundial (Reuters/Dale Zanine)
El cabezazo letal de Lautaro Martínez para marcar el 2-1 ante Inglaterra que le dio el pase a la final a la Argentina en el Mundial (Reuters/Dale Zanine)

La Albiceleste afrontó un partido intenso ante los ingleses, que se adelantaron en el marcador a los 10 minutos del segundo tiempo con un tanto de Anthony Gordon, quien aprovechó un descuido de Nahuel Molina para sentenciar al Dibu Martínez. Sin embargo, los dirigidos por Lionel Scaloni fueron en busca del empate, se adelantaron en el campo y contaron con varias situaciones para anotar.

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Jordan Pickford se lució en reiteradas ocasiones ante un cabezazo de Nico González y un remate de Enzo Fernández, que envió al córner. Además, tuvo la fortuna de los palos, ya que le negaron en dos ocasiones el gol a Mac Allister. Hasta que de tanto ir, el mediocampista del Chelsea pudo estampar a los 85 minutos el 1-1 con un disparo desde afuera del área tras un pase de Messi. El capitán volvió a frotar la lámpara y colocó un centro preciso al área para el cabezazo de Lautaro Martínez, que se elevó ante la marca de Stones y Konsa y vulneró a Pickford.

*El golazo de Enzo Fernández para el empate ante Inglaterra

Inglaterra ya no pudo reaccionar y Argentina se aferró a una victoria merecida por lo realizado en el segundo tiempo. El premio fue justo porque los campeones del mundo tuvieron el coraje para ir en busca del gol, los cambios del entrenador fueron certeros y la calidad de los jugadores hizo la diferencia para terminar de romper el cerco defensivo que construyó Thomas Tuchel.

Tras el pitazo final del árbitro, el estadio en Atlanta fue una fiesta con los miles de simpatizantes argentinos celebrando la victoria cantando con los jugadores, que se abrazaron y emocionaron ante tamaña muestra de afecto. Messi terminó nuevamente en andas y se quedaron en el campo de juego por un tramo largo para seguir disfrutando la clasificación a un nuevo partido que definirá un título.

*La palabra de Lautaro Martínez tras el gol agónico de la victoria argentina

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