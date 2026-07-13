La contundente opinión de Ruggeri sobre si De Paul debe seguir siendo titular en la Selección ante Inglaterra: “No tengo dudas”

Oscar Ruggeri no tiene dudas: Rodrigo De Paul tiene que estar en la cancha cuando Argentina enfrente a Inglaterra este miércoles en Atlanta por un lugar en la final del Mundial 2026. El exdefensor campeón del mundo en México 86 lo dijo en el programa ESPN Mundial, en diálogo con Sebastián Vignolo, y fue contundente al explicar por qué el mediocampista del seleccionado es indispensable para el partido.

“Hay jugadores, a veces, que son tácticos dentro de la cancha. Para mí De Paul es uno de esos jugadores que manejan dentro de la cancha situaciones a las que ya está acostumbrado, porque ya los conoce a todos los compañeros. Yo no tengo dudas“, afirmó Ruggeri. El conductor, que abrió el debate antes de que el campeón del mundo tomara la palabra, también se mostró tajante: “Conmigo juega De Paul, contra Inglaterra, porque alguien lo puede discutir, pero para mí este partido lo tiene que jugar”.

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Es preciso mencionar que De Paul es, desde que Lionel Scaloni tomó las riendas del equipo tras el Mundial de Rusia 2018, el jugador que más veces vistió la camiseta albiceleste bajo su conducción: 92 partidos, la gran mayoría como titular. Lo superó incluso a Lionel Messi, quien acumula 77 presencias en el ciclo, aunque el capitán lleva 205 encuentros oficiales en toda su carrera con la Selección, una cifra récord en la historia del combinado nacional.

Rodrigo De Paul es el futblista que más veces jugó bajo la dirección de Lionel Scaloni (REUTERS/Lee Smith)

Detrás de De Paul, en el ranking del ciclo aparecen Lautaro Martínez con 82 partidos, Leandro Paredes y Nicolás Otamendi con 79, Nicolás Tagliafico con 74 y Emiliano Martínez con 65.

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Esa regularidad no fue casualidad. De Paul comenzó ocupando distintos roles en el mediocampo durante la etapa de reconstrucción posterior a Rusia y fue ganando terreno hasta convertirse en el socio ideal de Messi: despliegue, presión alta, recuperación y equilibrio en una sola posición. Desde la Copa América 2019 en adelante prácticamente no salió del equipo titular. Con él en cancha, la Selección conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

El argumento de Ruggeri tiene también respaldo en lo que fue este Mundial. De Paul fue titular en cinco de los seis partidos que disputó Argentina en el torneo. Estuvo los 90 minutos ante Argelia en la fase de grupos, salió a los 82 contra Austria y fue suplente únicamente frente a Jordania. Desde la fase eliminatoria no faltó: jugó 84 minutos en la victoria ante Cabo Verde en los dieciseisavos de final, 66 contra Egipto en octavos y 85 en la definición ante Suiza en cuartos, partido que la Selección ganó en tiempo extra.

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La semifinal ante los Tres Leones tendrá, además, un condimento que va más allá de lo futbolístico. Argentina vestirá la camiseta suplente oscura, la misma con la que el equipo de Carlos Bilardo venció 2-1 a los ingleses en el estadio Azteca en los cuartos de final de México 1986, torneo en el que Ruggeri fue campeón. Esa misma casaca acompañó al seleccionado en el triunfo por penales ante Inglaterra en los octavos de final de Francia 1998. La decisión se tomó en la reunión técnica de la FIFA de este lunes, donde los coordinadores de cada federación definen la vestimenta para evitar coincidencias entre equipos.

El propio Messi reconoció la dimensión del cruce. “Jugar contra Inglaterra es especial porque es una potencia. En lo personal, es la primera vez que voy a jugar contra ellos. Jugué contra todos, menos contra Inglaterra. Así que va a ser lindo también por ese lado y quiero vivirlo como lo que es, una semifinal de Copa del Mundo contra una gran selección”, declaró el capitán tras la clasificación ante Suiza. El ganador del duelo disputará la final del domingo 19 de julio en Nueva York-Nueva Jersey.

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